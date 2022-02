Biathlon, relais hommes - France - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Les Français ont décroché une nouvelle médaille en biathlon, le 15 février.

Et Quentin Fillon Maillet sa cinquième aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Accompagné d’Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude, le biathlète de 29 ans a en effet remporté l’argent en relais hommes 4 x 7,5 km.

Les Tricolores ont laissé s’échapper les Norvégiens Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Sturla Holm Laegreid et Vetle Sjaastad Christiansen, qui ont pris l’or. Ils ont franchi la ligne d’arrivée 27,4 s après les Norvégiens mais devant les athlètes du ROC Alexander Loginov, Eduard Latypov, Said Karimulla Khalili et Maxim Tsvetkov. Il s’agissait du même podium que dans le relais mixte, une semaine plus tôt.

Revivez en vidéo ici la médaille d’argent de la France dans le relais hommes de biathlon.

