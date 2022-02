Slalom hommes de Beijing 2022 : Clément Noël, Alexis Pinturault et de nombreux prétendants à la victoire, le 16 février

Si vous souhaitez connaître à l'avance le vainqueur du slalom hommes à Beijing 2022, vous allez avoir besoin d’une boule de cristal de sacrément bonne qualité.

Avec aucun favori clair (7 vainqueurs différents en 7 manches de Coupe du monde cette saison) et des prétendants venus de toutes parts, tout peut arriver à Yanqing lors deux manches de la spécialité, ce mercredi 16 février.

Alors, qui pour succéder au Suédois André Myhrer, en or il y a quatre ans ? État des lieux des forces en présence.

Noël, quatre ans après

À Pyeongchang 2018, une partie du grand public avait découvert un certain Clément Noël (qui venait de remporter les championnats de France en dominant des cadors de la discipline comme Jean-Baptiste Grande ou Julien Lizeroux). En République de Corée, le Français avait atteint la 4e place à seulement 20 ans, à seulement 4 centièmes de la médaille de bronze de Michael Matt.

Comme il le dit lui-même, la donne n’est cependant plus la même aujourd’hui. « Plein de choses ont changé », amorce-t-il au micro de Ouest France. « Je suis moins insouciant qu’en 2018, je ne savais pas ce que je faisais là. Depuis, j’ai eu des bons résultats en Coupe du monde qui m’ont donné un statut. J’ai l’impression d’avoir plus à perdre aujourd’hui qu’avant. »

Alors qu’il a terminé trois fois de suite n° 2 mondial de la discipline sur les dernières saisons, il est considéré par beaucoup comme le plus rapide intrinsèquement. Intouchable lors de la première étape de Coupe du monde cette saison à Val-d'Isère, il était bien parti pour récidiver à Madonna Di Campiglio... avant de manquer la dernière porte de la seconde manche.

Depuis, les résultats du Vosgien sont moins étincelants. Mais il reste l'un des grands favoris pour se parer d'or olympique.

Pinturault, première médaille des Jeux ?

L’autre chance tricolore est à mettre au crédit d'Alexis Pinturault. Si elle ne constitue pas la discipline de prédilection du skieur de Courchevel, l'épreuve de slalom pourrait tout de même lui permettre d’accrocher sa première médaille à Beijing 2022.

Car Pintu possède de solides références entre les piquets serrés, dont notamment trois victoires en Coupe du monde. Il s’était classé 5e à Pyeongchang 2018, juste derrière Clément Noël.

Après des débuts de Jeux très compliqués, et notamment une grosse déception en combiné, le Savoyard a retrouvé de l’allant avec une 5e place sur le slalom géant.

Il est tout à fait capable de monter sur le podium mercredi 16 février. Il l’a d’ailleurs fait pas plus tard qu’il y a deux mois en coupe du monde avec une 2e place à Madonna Di Campiglio.

Les Norvégiens, les Autrichiens et les Suisses en force

Derrière les deux tricolores, les prétendants au titre et à la médaille vont se bousculer dans le portillon de départ.

Les Norvégiens seront à surveiller avec Lucas Braathen, leader du classement de la spécialité et vainqueur à Wengen cette saison. Son compatriote Sebastian Foss-Solevag est champion du monde en titre et possède également toutes les armes pour conquérir l'or olympique. Un peu en retrait depuis deux saisons, Henrik Kristoffersen reste un des skieurs les plus rapides de la planète et capable de tout en slalom.

L’équipe autrichienne, toujours dangereuse, sera emmenée par Marco Schwarz, qui avait remporté le petit globe de la spécialité l’an passé, et Manuel Feller, au ski risqué mais extrêmement rapide. Mais le plus à même de remporter la timbale chez les Autrichiens pourrait bien être Johannes Strolz, auréolé de sa médaille d’or en combiné, et vainqueur cette saison à Adelboden.

Les Suisses auront également de nombreuses chances de briller : Daniel Yule, Ramon Zenhausern (vice-champion olympique en titre), Loic Meillard, Luca Aerni, ou encore Marc Rochat… tous constituent de solides chances de médaille. Sans oublier le Belge Armand Marchant, porte-drapeau de sa délégation !

L’épreuve de slalom sera également l’occasion de voir à l’œuvre le premier athlète haïtien qualifié pour les Jeux d'hiver, Richardson Viano. Après le géant le 13 février (DNF), il participera à sa seconde épreuve à Beijing 2022.

Le programme du slalom

Mercredi 16 février

10h15 : Slalom hommes, manche 1

Slalom hommes, manche 1 13h45 : Slalom hommes, manche 2

(Heure de Beijing)