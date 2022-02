Biathlon à Beijing 2022 : tout ce qu'il faut savoir sur le relais 4 x 7,5 km hommes, le 15 février

Les relais de biathlon sont toujours un grand moment des Jeux Olympiques d’hiver. Cette année ne dérogera pas à la règle, d’autant que la bataille s’annonce féroce chez les hommes.

Trois nations font figurent de favorites : la Norvège, le ROC et la France, ce mardi 15 février à 14h30 (heure locale).

Actuellement ces trois relais sont en tête du classement de Coupe du monde, après quatre épreuves de relais disputées depuis le début de la saison.

Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il faudra sous estimer des équipes comme l’Allemagne, la Suède ou même la Biélorussie.

Alors que faut-il attendre de ce relais hommes à Beijing 2022 ?

Le format de course du relais 4 x 7,5 km hommes

Le relais est une épreuve par équipes. Il y a quatre biathlètes par équipes. La principale différence avec les autres courses est la possibilité de piocher de nouvelles balles sur le pas de tir.

Chaque relayeur effectue deux tirs, un couché et un debout, avec cinq cibles à chaque session. Les biathlètes possèdent 3 balles de pioche en cas de tir manqué. À la fin du passage sur le pas de tir, chaque cible encore intacte entraîne un tour de pénalité de 150 mètres pour l'athlète.

Les forces de la France en relais hommes

L'un des atouts majeurs de l'équipe de France en relais hommes sera sa superstar Quentin Fillon Maillet. Le Jurassien a remporté quatre médailles en quatre courses, dont deux titres olympiques, depuis les début des Jeux Olympiques de Beijing 2022 et est en train de vivre la saison la plus prolifique de sa vie.

Actuel leader du classement général, il a prouvé qu'il était capable de se transcender quand il le fallait, à l'image de sa victoire en poursuite, dans des conditions météorologiques très compliquées et avec une pression impressionnante face à Johannes Thingnes Boe et Eduard Latypov, que peu d'athlètes peuvent se vanter de gérer.

Mais le relais n'est pas l'affaire d'un seul homme. Et cela tombe bien parce qu'avec lui, Quentin Fillon Maillet a une équipe plus que solide. Émilien Jacquelin, le dauphin de QFM au classement général de Coupe du monde et double champion du monde en 2021, sera un élément clé dans ce relais. S'il n'a pas encore montré le maximum de son potentiel en individuel depuis le début des Jeux de Beijing 2022, il est toujours présent quand il s'agit de soutenir le collectif.

Dans son réservoir d'athlète, la France compte aussi sur de très bons biathlètes comme Simon Desthieux, champion olympique de relaix mixte à PyeongChang, qui faisait également partie du relais français lors de son sacre mondiale en 2020, aux côtés de Fillon Maillet, Jacquelin et Fourcade. Fabien Claude, médaillé de bronze en relais mixte aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, a également fait partie du relais français durant toute la saison. Actuellement 12e au classement général de Coupe du monde, il a pris la 9e place du 20 km individuel à Beijing 2022, ses premiers JO.

Voir la composition des équipes du relais 4 x 7,5 km de biathlon à Beijing 2022

La Norvège et le ROC, les nations ultra favorites

La Norvège est la nation dominante du relais hommes depuis le début de la saison.

En Coupe du monde, les biathlètes norvégiens ont remporté trois des quatre courses disputées lors de la saison 2021/22 : à Oestersund en Suède, Hochfilzen en Autriche et Antholz-Anterselva en Italie. Dans leurs rangs, ils comptent certains des plus grands noms contemporains de la discipline comme Johannes Thingnes Boe, triple médaillé à Beijing 2022 et son grand frère Tarjei Boe, double médaillé olympique depuis le début de cette quinzaine en République populaire de Chine. Mais aussi Vetle Sjaastad Christiansen et Sturla Holm Laegreid, actuellement 5e et 6e au classement général de Coupe du monde. Plus simplement, ces quatre hommes sont tous dans le top 7 des meilleurs biathlètes de la saison en Coupe du monde et sont champions du monde en titre de relais hommes… de quoi justifier leur statut de favori.

Le ROC n’est pas en reste non plus côté superstars du biathlon. Avec Eduard Latypov, qui vient de remporté la médaille de bronze de la poursuite à Pékin ou encore Alexander Loginov, qui faisait partie du relais mixte avec Latypov, qui a remporté la médaille de bronze en ouverture des épreuves de biathlon à Beijing 2022, le ROC a clairement une carte à jouer en relais hommes. Cette saison, les biathlètes du ROC sont montés sur tous les podium de relais hommes, avec une victoire à Ruhpolding en Allemagne. Ils pointent actuellement à la deuxième place du classement de relais hommes de Coupe du monde.

Les nations qui pourraient créer la surprise

S’il y a bien un autre relais dont il faut se méfier, c’est celui des biathlètes allemands. L’Allemagne est la nation la plus décorée en biathlon des Jeux Olympiques d’hiver. Sur les trente dernières années, la Mannschaft est montée sur sept des huit podiums olympiques, manquant uniquement le coche à Vancouver 2010, mais remportant l’or à quatre reprises, en 1992, 1994, 1998 et 2006, sous l’ère Rico Gross.

Cette saison, les Allemands sont montés sur deux podiums de Coupe du monde en relais hommes, et obtenu deux 4e place. Il faudra donc garder un œil sur Benedikt Doll, Erik Lesser, Johannes Kuehn et Roman Rees, qui pourraient venir jouer les troubles fêtes lors de ce relais hommes à Pékin.

La Suède pourrait également être une nation dangereuse lors de ce relais. Championne olympique à PyeongChang et vice-championne du monde en titre, les biathlètes suédois répondent toujours présents, avec en tête de gondole, le champion du monde de sprint Martin Ponsiluoma et le vice-champion du monde de poursuite Sebastian Samuelsson.

Il faudra également garder un œil sur le relais Biélorusse, avec Anton Smolski, avec notamment une médaille d'argent lors de l'individuel hommes à Beijing 2022. Il est aussi monté sur la troisième marche du podium en Coupe du monde avec son équipe lors du relais hommes à Ruhpolding.