Biathlon à Beijing 2022 : tout ce qu'il faut savoir sur le relais 4 x 6 km femmes, le 16 février

La France a un statut à préserver à Pékin.

En effet, en relais femmes de biathlon, la France est l’actuelle leader de la Coupe du monde après quatre podiums en quatre courses depuis le début de la saison 2021/22. Et il y a quatre ans, elle a décroché la médaille de bronze de l’épreuve.

Les projecteurs seront donc braqués sur Julia Simon, Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Chevalier-Bouchet, mercredi 16 février à 15h45 (heure locale), au moment de lancer le relais 4 x 6 km du biathlon aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Les quatre comparses sont en effet attendues. Tantôt épaulées en Coupe du monde par Chloé Chevalier ou par Paula Botet, qui sont à Pékin mais qui ne prendront cette fois pas part au relais, les Françaises comptent monter sur la première marche du podium en République populaire de Chine, comme elles ont su le faire à Oestersund début décembre et à Ruhpolding à la mi-janvier.

Jusqu’à présent, leurs expériences olympiques à Beijing 2022 sont plutôt variées. Simon et Chevalier-Bouchet ont déjà enlevé une médaille d’argent sur le relais mixte, avec Quentin Fillon Maillet et Émilien Jacquelin, puis Chevalier-Bouchet a aussi fini deuxième au 15 km individuel avant de prendre une 68e place au sprint qui l’a privée de poursuite.

Le point positif pour le groupe France, c’est qu’elle a pu se reposer pour le relais. De même pour Braisaz-Bouchet, qui a sacrifié cette poursuite exprès. « Quarante-huitième, fatiguée, elle n’avait rien à aller chercher sur la poursuite et il y a le relais mercredi », justifiait Stéphane Bouthiaux, directeur des équipes de France de biathlon.

Bescond, elle, ne s’est pas encore vraiment mise dans ses Jeux même si elle a tout de même accroché un top 10 dans le sprint.

C’est donc dans des états de forme disparates qu’arrivent les quatre Françaises sur le relais où d’autres nations voudront évidemment leur voler la vedette, leurs principales concurrentes venant de Scandinavie.

La menace Norvège-Suède

La Norvège, menée par Marte Olsbu Roeiseland, est éblouissante depuis le début des JO. Roeiseland a pris une médaille sur chacune des épreuves sur lesquelles elle s’est alignée : trois en or (sprint, poursuite, relais mixte) et une en bronze (15 km individuel). Sa compatriote Tiril Eckhoff est quadruple championne du monde 2021 et a aussi décroché une troisième place à Pékin, en poursuite, et donc l’or au relais mixte avec les frères Boe.

En Coupe du monde, elles ont signé un seul podium cette saison et c’était sans Roeiseland. En revanche, avec la triple championne olympique 2022, elles sont les championnes du monde du relais en titre après leur victoire à Pokljuka en février 2021. Les Françaises avaient fini huitièmes.

La Suède des sœurs Oeberg, elle, avait terminé à la cinquième place du relais de ces Mondiaux, mais sont depuis à la lutte avec la France pour le dossard rouge de la discipline en Coupe du monde, qu’elles ont décroché en 2020/21.

Cette saison, elles ont obtenu trois podiums, dont une victoire, avec Hanna Oeberg et Elvira Oeberg. Les deux frangines connaissent des destins différents à ces JO : Elvira est double médaillée d’argent, sa grande sœur Hanna n’a pas encore intégré de top 15, sauf au relais mixte où les Suédois ont fini quatrièmes. Avec Mona Brorsson et Linn Persson au relais, elles risquent toutefois d’aller chahuter les Françaises et les Norvégiennes.

La composition des équipes sera dévoilée prochainement.

Trois autres prétendants au podium

Il ne faut pas non plus écarter la Biélorussie de Dzinara Alimbekava et Hanna Sola. Avec la première, cette équipe est championne olympique en titre du relais ! N’oublions pas le ROC de Kristina Reztsova. Ces deux équipes ont aussi fait des podiums en Coupe du monde cette saison. Et le ROC de Reztsova et Uliana Nigmatullina a pris la troisième place du relais mixte en début de Jeux.

Et pourquoi l’Allemagne ne s’inviterait-elle pas dans la course ? Nation dominante du biathlon auparavant, avec l’incroyable Laura Dahlmeier désormais à la retraite, elle est certes en perte de vitesse ces dernières années, mais s’est approchée du podium à Pékin, avec une cinquième place au relais mixte avec Vanessa Voigt et Denise Herrmann qui a ensuite pris l’or sur le 15 km individuel, une épreuve sur laquelle Voigt a terminé au pied du podium.

Les supporters de l’équipe de France de biathlon sont donc prévenus. Rendez-vous maintenant à 15h45, mercredi 16 février, pour savoir si la France pourra faire mieux que sa médaille de bronze de PyeongChang 2018.

