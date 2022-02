Biathlon à Beijing 2022: tout ce qu'il faut savoir sur les poursuites hommes et femmes

Qui pour succéder à Martin Fourcade et Laura Dahlmeier en poursuite ? À Pyeongchang 2018, le Français s'était imposé devant Sebastian Samuelsson et Benedikt Doll chez les hommes, tandis que l'Allemande avait pris le meilleur sur Anastasia Kuzmina et Anaïs Bescond chez les femmes.

Aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, deux nouveaux champions seront titrés, les médaillés d'or en République de Corée ayant pris leur retraite.

Les deux poursuites auront lieu le même jour, dimanche 13 février, avec les femmes à 17h et les hommes à 18h45, au Centre national de biathlon de Zhangjiakou.

Avec Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Anaïs Bescond et Julia Simon, le clan français a de grandes chances de remporter une nouvelle médaille, ce qui sera la quatrième en biathlon.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les poursuites de biathlon à Beijing 2022.

Les règles de la poursuite à Beijing 2022

L'ordre de départ de cette épreuve est déterminé en fonction des résultats à l’arrivée du sprint. Le vainqueur du sprint part en première position, puis les autres biathlètes s’élancent dans l'ordre et selon l'intervalle les séparant.

Les hommes skient cinq tours de 2,5 km, 2 km pour les femmes, avec quatre séquences de tir (couché - couché - debout - debout). Chaque cible manquée est synonyme de tour de pénalité, d’une longueur de 150 m.

Le nombre total de participants est de 60. Le premier concurrent à passer la ligne de départ est déclaré vainqueur de l’épreuve, contrairement au sprint et à l'individuel.

Les biathlètes à suivre en poursuite hommes à Beijing 2022

Premier du classement général de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet est également en tête de celui de la poursuite. Dans cette épreuve, il est même quasiment intouchable cette saison. Après une 16e place à Oestersund, le Jurassien s'est distingué en remportant les quatre poursuites restantes : à Hochfilzen, au Grand Bornand, à Oberhof et à Ruhpolding.

Grâce à sa médaille d'argent en sprint ce samedi 12 février, il s'élancera en deuxième position avec 26 s de retard sur le champion olympique du sprint, Johannes Thingnes Boe, qui occupe la douzième place du classement en Coupe du monde.

Avec 265 points au classement de la spécialité, Fillon Maillet devance le Suédois Sebastian Samuelsson (5e du sprint à Beijing 2022, +52 s) et son compatriote Émilien Jacquelin (9e du sprint, +1 min 06 s). Suivent ensuite le Biélorusse Anton Smolski, Alexander Loginov (ROC), et un autre Français Simon Desthieux, en 6e position !

À noter que Johannes Thingnes Boe, vainqueur des trois derniers gros globes de cristal, est plus loin cette saison, pointant à la 12e place de la spécialité.

Le Norvégien Stuart Holm Laegreid, quadruple champion du monde en 2021, partira quant à lui en 7e position (+1 min 2 s).

Voir la liste de départ et les ordres de passages de la poursuite hommes à Beijing 2022

Les biathlètes à suivre en poursuite femmes à Beijing 2022

Avec déjà trois médailles lors des Jeux de Beijing 2022 (or en sprint et relais mixte, bronze en individuel), la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland fait figure de grande favorite pour s'imposer en poursuite. Elle s'élancera en première position avec 31 s d'avance sur la jeune Suédoise Elvira Oeberg, impressionnante sur les skis lors de cette saison de Coupe du monde, qui a notamment remporté la poursuite et la mass-start d'Annecy/Le Grand-Bornand. Les deux athlètes figurent respectivement à la première et deuxième place du classement général de la poursuite cette saison.

La star italienne Dorothea Wierer partira quant à elle avec 37 secondes de retard, ayant décroché le bronze lors du sprint, vendredi 11 février.

Hanna Oeberg, grande sœur d'Elvira, occupe la troisième place de la Coupe du monde de poursuite, mais elle partira avec 1 min 35 s de retard, en raison de sa 19e place du sprint.

Côté français, Anaïs Bescond, qui avait terminé en bronze à PyeongChang 2018, aura une belle carte à jouer en partant avec 1 min 9 s de retard. Elle occupe actuellement 6e place du classement de la poursuite.

Sa compatriote Julia Simon, 29e lors du sprint, prendra le départ avec 1 min 56 s.

Anaïs Chevalier-Bouchet sera la grande absente, ce dimanche. Avec une 68e place au sprint, la médaillée d'argent en individuel a manqué sa troisième course des Jeux, et ne participera pas à la poursuite.

Voir la liste de départ et les ordres de passages de la poursuite femmes à Beijing 2022