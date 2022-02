Biathlon - Anaïs Chevalier-Bouchet - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Après avoir remporté le bronze en relais femme à PyeongChang 2018, la biathlète Anaïs Chevalier-Bouchet a agrandi sa collection de médailles olympiques cette année à Beijing 2022. Elle est repartie avec deux médailles d'argent autour du cou, une en relais mixte et une en 15 km individuel.

Si la Française a eu plus de difficultés sur la fin de ses JO en République populaire de Chine, ses deux performances en début de quinzaine olympique sont tout simplement splendides, notamment après une olympiade rythmée par une grossesse en 2019. L'Iséroise a su revenir au plus haut niveau pour décrocher deux jolies médailles pour sa fille Emie.

D'autant que sa course individuelle a été une démonstration de maîtrise de haut vol. Avec une seule faute sur le dernier tir et un ski rapide, Chevalier-Bouchet est restée dans les skis de l'Allemande Denise Herrmann, sacrée championne olympique de la distance, et a devancé la leader du classement général de Coupe du monde et quintuple médaillée à Beijing 2022, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland en bronze.

« J’ai une balle qui m’échappe, je m’en veux un peu mais j’étais très concentrée. J’ai eu du mal à profiter de ma médaille en relais mixte, il me manquait quelque chose. Aujourd’hui, j’ai produit le biathlon que j’aime. C’est super. Dès ce matin, j’avais le flow. Il ne pouvait pas m’arriver grand-chose. Ça a payé, c’est chouette », expliquait-elle après course au micro de France TV.

Revivez en vidéo, le tout premier podium olympique individuel d'Anaïs Chevalier-Bouchet en 15 km individuel femmes à Beijing 2022.

Cette vidéo sera disponible aux USA à partir du 2 mars (00h01 PST | 03h01 EST).