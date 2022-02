Anaïs Chevalier-Bouchet : « Je sais que je suis attendue »

Anaïs Chevalier-Bouchet est prête.

Et la biathlète français l’a déjà montré lors de ces Jeux Olympiques de Beijing 2022 puisqu’elle a déjà ajouté deux médailles olympiques à celle qu’elle avait remportée lors de la dernière édition à PyeongChang 2018 dans le relais féminin.

Cette fois à Pékin, pour sa troisième participation aux Jeux, elle a fini en argent dans le relais mixte du samedi 5 février et à nouveau en argent dans une épreuve individuelle olympique pour la première fois de sa carrière, dans le 15 km deux jours plus tard.

La biathlète de 28 ans a une nouvelle occasion d’ajouter une ligne à son palmarès puisqu’elle va participer au sprint 7,5 km femmes, son épreuve de prédilection, ce vendredi 11 février. L’actuelle neuvième au classement de la Coupe du monde de biathlon espère briller.

Découvrez son interview avec Olympics.com dans laquelle elle expliquait également pourquoi il faut absolument continuer à regarder le biathlon à Pékin.

Olympics.com : Quelle est votre épreuve préférée ?

Anaïs Chevalie-Bouchet (ACB) : J'adore les sprints. C'est quelque chose que je n'aimais pas avant et en fait, c'est là où je performe le plus. À la base, je suis quand même quelqu'un d'un peu "diesel", qui met un peu de temps à se mettre dans sa course et comme le sprint dure 20 minutes, on n'a pas le temps de se mettre dans sa course, il faut y aller de suite. J'ai appris en fait, c'est ça aussi. C'est la course où j'ai le plus progressé et donc c'est gratifiant.

Qu’est-ce qui a changé par rapport à PyeongChang et Sotchi ?

ACB : Déjà, je pense que je n'ai pas le même statut qu'il y a quatre ans. Je pense que j'ai une étiquette de médaillable sur la tête. Donc ça change un peu. Il y a 4 ans, je l'avais, mais c'était plutôt : "On ne sait jamais, ça peut claquer, ça peut ne pas claquer". Là, je crois que je l'ai et ça me va. Je pense que je sais faire. L'année dernière, sur les Mondiaux, j'ai été là, j'étais présente, j'ai su faire, donc je pense que maintenant, je gère mieux. Je sais que je suis attendue. Il y a quatre ans, peut-être que je n'étais pas prête pour ça. Mais là, c'est bon. Je suis prête.

Quelle est l’adversaire la plus coriace que vous ayez rencontrée ?

ACB : Actuellement, je pense que Julia Simon est pas mal. Elle ne lâche jamais rien. Elle ne connaît pas la douleur. Elle est redoutable. Elle a quelque chose en plus qui fait qu'elle ne perçoit pas la course comme nous. Par exemple, sur le dernier tour d'Oberhof [en Coupe du monde le 7 janvier 2022], moi je trouvais que la troisième était loin. Et elle, elle trouvait qu'elle était très proche, justement. On n'a pas la même vision de la course et elle est redoutable sur les derniers tours.

Anais Chevalier-Bouchet et Julia Simon lors du relais mixte des Championnats du monde 2021 Photo de 2021 Getty Images

Pourquoi regarder le biathlon à Beijing 2022 ?

Il faut regarder parce que c'est hyper télégénique, mais aussi pour le suspense. Jusqu'à la dernière balle du dernier tir, tout peut se passer. On peut s’installer sur le tapis n° 10 sur des courses en confrontation et ressortir en tête. C'est la magie du biathlon. Et la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. On peut gagner un jour et faire 40e le lendemain ou l'inverse. C'est pour ça qu'il faut absolument regarder parce qu’il y a beaucoup de suspense.