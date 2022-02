Alerte médaille : Anaïs Chevalier-Bouchet décroche l’argent dans le 15 km individuel

« Je veux une médaille individuelle. »

À la mi-janvier, dans un entretien avec Olympics.com, Anaïs Chevalier-Bouchet avait fait part de ses ambitions pendant les Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Son souhait est enfin exaucé. Après la médaille collective, l’argent dans le relais mixte samedi 5 février, la biathlète française a désormais ajouté une médaille olympique individuelle à son palmarès avec un 19/20 au tir.

Dans le 15 km individuel du biathlon, ce lundi 7 février, elle a fini 9,4 s derrière l’Allemande Denise Herrmann, qui est couronnée championne olympique pour la première fois après un 19/20 également. Dans ce contre-la-montre intense, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, en or dans le relais deux jours plus tôt, monte sur la troisième marche du podium.

« Je n’ai pas grand-chose à regretter », a déclaré Anaïs Chevalier-Bouchet au micro de France TV. « J’ai une balle qui m’échappe, je m’en veux un peu mais j’étais très concentrée. J’ai eu du mal à profiter de ma médaille en relais mixte, il me manquait quelque chose. Aujourd’hui, j’ai produit le biathlon que j’aime. C’est super. Dès ce matin, j’avais le flow. Il ne pouvait pas m’arriver grand-chose. Ça a payé, c’est chouette. »

Des fautes au pas de tir qui coûtent très cher

Anaïs Chevalier-Bouchet n’a en effet pas grand-chose à se reprocher aujourd’hui. Certes, elle peut regretter ce raté sur le dernier tir debout, mais avant elle Denise Herrmann avait aussi commis une faute, sur le couché précédent, et aucune biathlète du top 10 n’a fait de 0 faute aujourd’hui.

Marte Olsbu Roeiseland, la leader du classement de la Coupe du monde 2021-22, en a même commis deux, sur le premier tir couché et sur le dernier tir debout. Pour rappel, chaque tir raté coûte à la biathlète 1 min de pénalité, et non pas un tour de pénalité comme dans les autres courses du biathlète.

Dans ces conditions, il était difficile pour les autres Françaises d’espérer quoi que ce soit dans cette course en raison du nombre de fautes commises sur le pas de tir. Julia Simon, monstrueuse au relais il y a deux jours, était encore en course pour le podium au moment de se présenter sur le dernier pas de tir avec un 14/15, mais ses trois erreurs au dernier debout la reléguait à la 21e place.

Anaïs Bescond a rapidement perdu tout espoir en commettant deux fautes au premier pas de tir pour un 16/20 et une 30e place. Justine Braisaz-Bouchet, vainqueur du dernier 15 km individuel en Coupe du monde le 21 janvier devant Julia Simon, a terminé à la 40e place avec un 5 fautes.

La Tchèque Marketa Davidova, championne du monde 2021 au 15 km individuel, pourtant auteure d’un 19/20 aussi, a terminé à 31,7 s de la championne Herrmann, derrière la Biélorusse Dzinara Alimbekava. L’Italienne Dorothea Wierer, la championne du monde 2020 dans l’épreuve, a pris la 18e place avec 3 fautes, dont 2 sur le dernier tir debout.

Enfin, la Suédoise Hanna Oeberg, championne olympique de l’épreuve à PyeongChang 2018, a été sanctionnée de trois minutes de pénalité par ses fautes, toutes au debout.

