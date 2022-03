Bernardinho quitte l’équipe de France de volleyball après sept mois à sa tête seulement

La surprise est de taille : Bernardo Rezende, dit Bernardinho, a démissionné de son poste de sélectionneur de l’équipe de France de volleyball, seulement sept mois après sa prise de fonction.

Rezende est une véritable légende du volleyball brésilien et même mondial : double champion olympique en 2004 et 2016, deux fois en argent en 2008 et 2012, triple champion du monde en 2002, 2006 et 2010 avec l’équipe du Brésil masculine, deux fois médaillé de bronze olympique avec l’équipe féminine en 1996 et 2000. Il était arrivé juste après le sacre olympique des Bleus à Tokyo en août 2021, succédant à Laurent Tillie qui était en place depuis 2012.

La mission du Brésilien était limpide, son mandat consistant principalement à conserver le titre olympique en 2024, à Paris. Mais les débuts se sont avérés difficiles, avec une élimination en huitièmes de finale de l’Euro face à la République tchèque en trois sets secs en septembre dernier.

Décision difficile

Le sélectionneur de 62 ans a invoqué des raisons personnelles pour expliquer son départ prématuré. « C’est une des décisions les plus difficiles et douloureuses de toute ma carrière. Je suis très triste parce que j’aime cette équipe de France, le groupe, les joueurs, le staff que nous avons construit », a expliqué Bernardinho dans ce communiqué. « Mais je dois faire ce choix, il n’y en a pas d’autres possibles pour ma famille qui reste prioritaire. J’ai dit au Président que je resterai toujours disponible pour aider la fédération, les joueurs, ou mon successeur. Je souhaite la plus belle des réussites à ce groupe et au volley français. »

Le président de la Fédération française de volleyball, Eric Tanguy, ne pouvait quant à lui que constater la démission et la regretter. « Des annonces seront faites dans les prochains jours. Nous avions le meilleur entraîneur pour mener à bien nos objectifs jusqu’aux Jeux de Paris 2024 et je ne peux donc que regretter cette situation. Mais je comprends évidemment les raisons qui ont mené Bernardinho à prendre cette difficile décision et je le remercie de rester disponible pour préparer la suite ».

Un nouvel entraîneur pour les Championnats du monde

Il s’agit désormais pour la Fédération française de trouver un nouveau sélectionneur. Pour le moment, aucun nom n'a été évoqué mais Eric Tanguy a expliqué sur RMC qu'un candidat avait déjà été sollicité et avait demandé 4 ou 5 jours pour donner une réponse définitive. Le souhait du président de la FFVB est de régler la question dans la semaine, affirmait-il.

La prochaine échéance pour l’équipe de France va arriver très rapidement, avec la Ligue des Nations prévue au mois de juin suivie par le Championnat du monde du 26 août au 11 septembre. Cependant, ce Championnat du monde devait se dérouler en Russie mais la FIVB a décidé de lui retirer et cherche désormais un nouveau pays hôte.

Le Championnat du monde est le seul titre qui manque à la génération actuelle, qui a déjà remporté la Ligue des Nations en 2015, l’Euro en 2015 et les JO en 2021.