Benjamin Daviet après sa médaille d'or en para ski de fond : « Mes Jeux sont réussis »

« Cette médaille fait tellement plaisir. »

Benjamin Daviet était aux anges après être allé chercher le titre dans le sprint libre debout aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022, avec 1,3 s d’avance sur l’Allemand Marco Maier et 1,8 s sur l’Ukrainien Grygorii Vovchynskyi.

Le Français a d’autant plus savouré cette médaille en or qu’il ne s’y attendait pas vraiment, lui qui double sur le biathlon et le ski de fond, avec une légère préférence pour le premier. Avant ce titre, il comptait six médailles paralympiques : trois en biathlon (deux en or, une en argent à PyeongChang 2018) et trois en ski de fond (bronze puis or au relais à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, argent au 20 km) mais aucun titre en individuel.

« Aller chercher [la médaille] sur ce format, c’était inattendu », a-t-il ajouté au micro de France TV avant d’expliquer au journal L’Équipe pourquoi le titre obtenu ce mercredi 9 mars sur l’épreuve du 1,3 km de ski de fond est presque accidentel.

« Il y a quatre ans, je ne l'avais même pas fait », a-t-il dit, lui qui avait fini 7e du sprint à Sotchi 2014 avant de ne pas y participer à PyeongChang 2018. « C'était pour me préserver pour le relais. En 2019, aux Championnats du monde, c'était en skate et je le gagne. En Coupe du monde, je ne les fais pas trop, je suis toujours un peu caché. Là, d'exploser la finale comme ça, c'est fou ! Je ne m'attendais pas à partir devant et à finir devant. »

LIRE AUSSI - Revivez la cinquième journée des Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Un départ difficile

Surtout que Daviet n’était pas forcément en totale confiance. En effet, les Jeux de Pékin n’avaient pas commencé comme prévu pour le nonuple champion du monde (19 médailles en tout aux Mondiaux). Le 5 mars, lors de la première journée, il avait fini au pied du podium du sprint de biathlon avant de prendre la sixième place trois jours plus tard dans la moyenne distance de biathlon.

« C’est juste incroyable de gagner l’or aujourd’hui parce que j’ai eu tellement de difficultés dans mes deux courses précédentes », admettait, en zone mixte, le porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022. « Je suis vraiment soulagé d’avoir pu enlever cette médaille d’or. Je voulais me donner à fond. J’avais oublié l’essentiel lors des deux courses de biathlon, donc j’avais faim, je voulais me battre. »

« Il y avait tellement de déceptions après les deux premiers biathlons », a-t-il complété au micro de L’Équipe. « J'avais tellement de colère en moi d'avoir fait n'importe quoi, j'ai tout déchargé aujourd'hui. Avec le boulot que le staff a fait, c'était tout tracé. Tellement de plaisir ! »

LIRE AUSSI - Cinq choses à savoir sur Benjamin Daviet

La suite en toute détente

Il lui reste désormais trois courses pour prendre encore plus de plaisir et en donner à nouveau à ses supporters : l’individuel du biathlon (vendredi 11 mars), la moyenne distance du ski de fond (samedi 12 mars) et potentiellement le relais open 4 x 2,5 km (dimanche 13 mars). À PyeongChang 2018, il a été sacré sur le relais, en plus de prendre deux médailles d’argent en individuel de biathlon et ski de fond.

Mais pour Benjamin Daviet, le plus dur est fait. « Mes Jeux sont réussis », conclut-il à l’antenne de France TV. « J’étais venu pour faire une médaille d’or. Derrière, ce ne sera que du bonus. Je serai beaucoup plus relâché. »