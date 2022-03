Benjamin Daviet après l'or en individuel de biathlon à Beijing 2022 : « C’est la course parfaite »

Cette course de biathlon individuel debout hommes ne pouvait pas mieux se passer pour le Français Benjamin Daviet.

Après avoir connu un début de Jeux difficile à Beijing 2022, le porte-drapeau tricolore s'est libéré de la pression en remportant d'abord le sprint en ski de fond. Et ce vendredi 11 mars, c'est en biathlon que Daviet a décroché son deuxième titre paralympique dans la capitale chinoise, son cinquième depuis sa première participation à Sotchi 2014.

« C’est la course parfaite », a-t-il déclaré au micro de France TV.

« Il y avait peut être un peu de pression sur les premières courses et le fait d'avoir débranché hier sur le KO sprint, ça m'a libéré pour la suite. Je suis vraiment libéré, je skie comme je sais faire et je tire comme je sais faire. »

Benjamin Daviet a réussi le sans faute au tir et skié fort pour s'imposer en 40 min 50 s 4, devant le Canadien Mark Arendz et l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi. Mais il avoue que cette victoire n'est pas que personnelle. C'est aussi celle de toute une équipe.

« Aujourd'hui, je remercie aussi tous les techniciens. J'avais vraiment l'impression de voler sur les skis, d'être intouchable. Et je savais que derrière, si je faisais le job sur la carabine, ça allait passer. »

« Je crois que rien ne pouvait m'atteindre aujourd'hui. »

Benjamin Daviet remporte l'individuel debout hommes de biathlon aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

Des réglages aux petits oignons

Outre sa victoire, non négligeable, en sprint debout en ski de fond, qui a clairement reboosté sa confiance, Benjamin Daviet a aussi pu compter sur des réglages d'une grande précision pour rompre la malédiction qui le frappait sur le pas de tir depuis le début des Jeux.

« J'avais des réglages vraiment au top avant la course du coup, j'étais en confiance. »

« J'ai pu faire des réglages dans un vent beaucoup plus fort donc on savait la tendance de clics qu'il fallait que je mette pour régler au cas où j'arrivais sur le pas de tir avec du vent. »

Résultat, le Français a blanchi toutes ses cibles, il a d'ailleurs été le seul a réussir cette performance dans sa course. Mais il a aussi pu compter sur une excellente préparation de ses skis par les équipes techniques de l'équipe de France. Un atout incommensurable qu'il n'a pas hésité à mettre en avant au micro de France TV, après course.

« Les techniciens font un travail de malade depuis qu'on est arrivé. Il fait un peu plus froid, donc la neige était meilleure à skier. Ils ont trouvé un fart de fou parce que je récupère du temps dans toutes les descentes, dans tous les tours et j'avais juste à m'appliquer, faire le job, comme on dit, c'était parfait. »

Encore deux courses à Beijing 2022

À peine sorti du podium provisoire, Benjamin Daviet avait déjà le regard tourné vers ses deux prochaines courses : le 12,5 km libre et le relais de ski de fond qui se tiendront le samedi 12 et le dimanche 13 mars.

« Demain, il y a le 12 et demi en ski de fond, donc je pense que ça va être une belle course aussi. Une belle bataille avec Marco Maier, l'Allemand, et si j'ai des skis comme aujourd'hui, ça devrait bien le faire. Je suis bien en forme, donc c'est cool. »

« Le but c'est d'aller chercher une belle médaille demain et dimanche sur le relais. Je ne vais rien lâcher. Si je peux aller chercher d'autres médailles d'or, c'est avec plaisir. En tout cas, je vais tout faire pour. »

Le Benjamin Daviet du début des Jeux Paralympiques de Beijing 2022 qui doutait et faisait la grimace a laissé sa place à un nouveau Benjamin qui a faim de victoire avec un large sourire sur le visage.

Dès demain, il aura la rage de vaincre et tentera d'ajouter d'autres médailles à sa collection pékinoise. S'il parvient à décrocher deux nouvelles breloques en or, il pourrait battre son record personnel de trois titres gagnés durant la même édition paralympique, à PyeongChang.