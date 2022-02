Hockey sur glace, hommes : le Canada et la Suisse au rendez-vous des quarts de finale à Beijing 2022

Les quarts de finale du tournoi hommes de hockey sur glace aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 sont connus !

Les formations qui n’avaient pas réussi à se qualifier lors du tour préliminaire avaient l’occasion de le faire au tour qualificatif. Et les Suisses seront bien au rendez-vous des quarts. Ce mardi, l'équipe helvète s'est imposée 4-2 face à la République tchèque. Menée 1-0, la Nati a su se remobiliser pour renverser la vapeur avec notamment une belle l'efficacité en power play (supériorité numérique) et un gardien en grande forme.

« Nous n’avons pas été bons lors du tour préliminaire mais mardi, nous avons tout donné pour gagner. Et nous méritons la victoire » a indiqué Reto Berra.

C'est la première fois depuis 2010 que la Suisse disputera un quart de finale de tournoi olympique hommes. Ils auront fort à faire face à Finlandais, très impressionnants depuis le début des Jeux Olympiques.

Team Canada poursuit aussi sa route. Mais les joueurs à la feuille d'érable ont dû batailler face à une vaillante équipe de République populaire de Chine. Adam Tambellini a inscrit un doublé et deux assists pour mettre ses partenaires sur les bons rails.

Cependant, les Canadiens n'ont jamais complètement les débats et Jian An a lui inscrit un doublé. Profitant de l'indiscipline des Chinois, les Canucks ont fini par prendre le large dans le dernier tiers temps et ont fini par s'imposer 7-2. Le Canada devra aussi croiser le fer avec un gros morceau dès les quarts de finale : la Suède.

L'équipe du ROC, championne olympique en titre, est également présente et affrontera le Danemark. Enfin, les États-Unis, qualifiés directement lors de la phase préliminaire (tout comme la Finlande, la Suède et le Roc) auront un joli duel à jouer face à la Slovaquie.

Les quarts de finale hockey hommes à Beijng 2022

16 février 2022

12h10 : États-Unis - Slovaquie

14h00 : ROC - Danemark

16h40 : Finlande - Suisse

21h30 Suède - Canada

Horaires de Beijing (retranchez 7h pour l'heure française)

