Alerte médaille, curling hommes : le bronze pour le Canada, tombeur des États-Unis

Les Canadiens ont remporté la médaille de bronze dans l'épreuve de curling hommes à Beijing 2022.

Dans une demi-finale très équilibrée, les athlètes à la feuille d'érable, plus précis (81% contre 78% pour leurs adversaires) ont fait la différence en deuxième partie de rencontre.

Toutes les statistiques de la rencontre Canada - États-Unis

Sans doute trop ambitieux à la fin du 9e run, les Américains ont fini par encaisser un 3-0 et n'ont pas pu refaire leur retard dans la dernière manche. Vainqueurs surprises il y a quatre ans, les Américains terminent donc au pied du podium.

Fair-play, le second lanceur américain Matt Hamilton a reconnu la supériorité canadienne. « Ça fait mal de ne pas avoir de médailles, car on a tout donné. J’ai bien joué et je suis content de la manière dont l’équipe a joué aussi. Les petits détails n’étaient pas de notre côté aujourd'hui. La meilleure équipe a gagné. »

Les Canadiens repartent donc avec la médaille de bronze, leur première breloque dans les épreuves de curling à Beijing 2022.

« C’est énorme, a régi Geoff Walker. Chaque podium est bon pour le curling canadien, pour inciter les gens à venir nous voir et à jouer à notre sport. Le curling est très important au Canada. Monter sur ce podium signifie beaucoup car il y a une tonne de travail derrière »..

