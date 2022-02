Résumé du ski alpin à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le ski alpin a proposé 11 épreuves aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, des épreuves largement dominées par les skieurs suisses, qui se sont taillés la part du lien en remportant près de la moitié d’entre elles.

Beat Feuz a confirmé son statut de ‘roi de la descente’, tandis que les stars de la vitesse Corinne Suter et Lara Gut-Behrami ont ajouté une couronne olympique à leurs titres mondiaux. Leader du classement général de la Coupe du monde, Marco Odermatt s’est remis d’un début difficile avec une superbe performance en slalom géant sous des conditions délicates pour s’emparer de l’or, tandis que Michelle Gisin a réussi à conserver son titre du combiné de PyeongChang 2018.

L’équipe de Suisse a remporté au total neuf médailles, soit le plus grand nombre depuis les 12 de l’Autriche à Turin 2006.

La ‘Wunderteam’ a suivi la Suisse avec sept médailles, dont deux en or en individuel : Matthias Mayer a fait gonfler son palmarès olympique avec une troisième médaille d’or en autant de Jeux, alors que Johannes Strolz a prolongé la tradition familiale en égalant son père Hubert avec le titre olympique du combiné alpin.

Si les Jeux d’hiver sont parfois le théâtre de grandes surprises, il n’en a rien été pour Petra Vlhova et Sara Hector : la Slovaque et la Suédoise se sont respectivement adjugées le slalom et le slalom géant féminins après avoir régné sur leur discipline tout au long de la saison.

En slalom hommes, l’une des épreuves les plus imprévisibles des Jeux avec six vainqueurs différents en six courses de Coupe du monde, Clément Noël a eu son moment de rédemption. Après une saison délicate, le Français a décroché l’or dans une discipline où il a toujours été l’un des meilleurs.

Les 3 meilleurs moments

1 - Le conte de fées de Johannes Strolz

L’Autrichien de 29 ans a remporté la première victoire de sa carrière en Coupe du monde en janvier, mois où il a enfin pu réserver son billet pour Beijing 2022. En Chine, il a réalisé l’exploit historique de remporter l’or du combiné alpin 34 ans après que son père, Hubert, l’ait fait à Calgary 1988, les deux hommes devenant ainsi le premier duo parent-enfant à décrocher l’or sur la même épreuve aux Jeux Olympiques d’hiver.

« Cela signifie tout pour moi, car je ne faisais plus partie de l’équipe l’été dernier. J’ai pu la réintégrer et bénéficier à nouveau d’un soutien total », a déclaré Strolz après avoir reçu sa médaille d’or.

« Surtout avec l’histoire de mon père, cela signifie tant pour moi ».

Plus tard, au cours de ces mêmes Jeux, l’Autrichien a couronné sa quinzaine olympique avec une médaille d’argent en slalom et une autre en or dans l’épreuve en équipe mixte.

Johannes Strolz remporte l'argent du slalom et l'or du combiné alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Photo de Getty Images

2 - Johan Clarey inscrit son nom dans le livre des records olympiques

À 41 ans et 30 jours, le Français a décroché l’argent de la descente masculine à Beijing 2022, devenant ainsi le skieur alpin le plus âgé à remporter une médaille aux Jeux Olympiques d’hiver.

Le skieur de vitesse haut-savoyard, qui a remporté sa première médaille olympique, a largement dépassé le record précédent de l’Américain Bode Miller, qui avait remporté le bronze du Super-G à Sotchi 2014 à 36 ans et 127 jours.

Clarey a admis « ne pas être un précoce » dans une interview avec Olympics.com. « Mon histoire est spéciale. J’ai fait beaucoup de choses tardivement dans ma vie : apprendre à marche, perdre mes dents de lait (selon ma mère) et me marier. Il était sans doute écrit que le succès dans ma carrière devait également venir plus tard ».

Le médaillé d'argent français Johan Clarey célèbre durant la cérémonie de remise des médailles de la descente masculine à Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

3 - Mikaela Shiffrin termine sans médaille après trois courses non-terminées

Avant les Jeux d’hiver de Beijing 2022, l’Américaine était pressentie pour battre le record de Julia Mancuso du plus grand nombre de médailles olympiques remportées en ski alpin par une skieuse américaine.

Mais au final, la sextuple championne du monde est repartie chez elle les mains vides après avoir échoué à terminer trois de ses épreuves favorites : le slalom géant, le slalom et le slalom du combiné.

« Vous pouvez imaginer à quel point c’est terrible pour moi car je veux toujours trouver une explication. Pour l’instant, il n’y en a pas », a déclaré Shiffrin après sa troisième course non-terminée.

Son meilleur résultat en individuel se résume à une neuvième place sur le super-G, alors qu’elle a terminé à une marche du podium avec l’équipe américaine dans l’épreuve parallèle en équipe mixte.

« Ce n’est pas toujours facile, mais ce n’est pas la fin du monde d’échouer », a posté la jeune femme de 26 ans sur ses réseaux sociaux.

Elles vous racontent

« Pourquoi est-ce que je continue à revenir ? Dieu sait que ça fait plus de mal que ça ne fait du bien ces derniers temps. Je suis revenue parce que ces neuf premiers virages aujourd’hui étaient spectaculaires, vraiment comme au paradis. C’est là que je suis censée être, et je suis têtue comme une mule ».

Mikaela Shiffrin au sujet de ses trois courses non-terminées durant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

« C’était le plus grand défi que la vie m’a proposé, mais je n’ai pas cédé un centimètre avec ma tête. Et je suis si fière de cela ».

Sofia Goggia sur son retour de blessure après avoir remporté l'argent de la descente de Beijing 2022.

Sofia Goggia Photo de 2022 Getty Images

Liste des médailles de ski alpin à Beijing 2022

Descente femmes

Or : Corinne Suter (SUI)

Argent : Sofia Goggia (ITA)

Bronze : Nadia Delago (ITA)

Descente hommes

Or : Beat Feuz (SUI)

Argent : Johan Clarey (FRA)

Bronze : Matthias Mayer (AUT)

Super-G femmes

Or : Lara Gut-Behrami (SUI)

Argent : Mirjam Puchner (AUT)

Bronze : Michelle Gisin (SUI)

Super-G hommes

Or : Matthias Mayer (AUT)

Argent : Ryan Cochran-Siegle (USA)

Bronze : Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Slalom Géant femmes

Or : Sara Hector (SWE)

Argent : Federica Brignone (ITA)

Bronze : Lara Gut-Behrami (SUI)

Slalom Géant hommes

Or : Marco Odermatt (SUI)

Argent : Zan Kranjec (SLO)

Bronze : Mathieu Faivre (FRA)

Slalom femmes

Or : Petra Vlhova (SVK)

Argent : Katharina Liesnberger (AUT)

Bronze : Wendy Holdener (SUI)

Slalom hommes

Or : Clément Noël (FRA)

Argent : Johannes Strolz (AUT)

Bronze : Sebastian Foss-Solevaag (NOR)

Combiné femmes

Or : Michelle Gisin (SUI)

Argent : Wendy Holdener (SUI)

Bronze : Federica Brignone (ITA)

Combiné hommes

Or : Johannes Strolz (AUT)

Argent : Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Bronze : James Crawford (CAN)

Épreuve parallèle en équipe mixte

Or : Autriche

Argent : Allemagne

Bronze : Norvège