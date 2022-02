À Beijing 2022, Pinturault peut compter sur le combiné pour atteindre les sommets

Pour Alexis Pinturault, les Jeux Olympiques de Beijing 2022 ne font que commencer.

Faisant partie des skieurs les plus polyvalents du circuit, même s’il est désormais concurrencé en ce sens par le Suisse Marco Odermatt), le Français peut viser plusieurs médailles sur les pistes du Centre national de ski alpin de Yanqing, notamment en slalom, slalom géant, et combiné .

« Je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même et en profiter », a expliqué Alexis Pinturault en zone mixte après l'entraînement de descente de mercredi. « Je me sens plutôt bien. Tout le monde va jouer à fond, quitte à prendre des risques incommensurables. C'est ce qu'il faut retenir ici, s'amuser. Je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même et en profiter dès demain. »

Car demain, jeudi 10 février, il jouera l'une de ses meilleures chances de titre dans l’épreuve du combiné, qui, avec son format particulier - une manche de descente suivie d’une de slalom - récompense justement la polyvalence.

Elle constitue une des disciplines de prédictions de Pinturault : le Français est vice-champion olympique, a remporté dix étapes de Coupe du monde (sur ses 34 victoires au total), et ce alors que les combinés se sont faits de plus en plus rares dans l’agenda du ski alpin, jusqu'à disparaitre cette saison. Mais le combiné est bel et bien bien présent à Beijing 2022.

Monter en puissance après le super-G

Mardi, Pintu a connu une entrée en matière olympique correcte mais sans éclat lors du super-G avec une 11e place. Parti avec le dossard 3, il avait analysé que la piste s'accélérait au fur et à mesure des passages, profitant aux skieurs partis un peu plus tard. « Sur le super-G, je ne me suis pas beaucoup trompé, mais on ne maîtrise pas tout » a-t-il soutenu.

Vice-champion du monde en 2021 et médaillée d'argent à Pyeongchang 2018, Pinturault compte donc sur le combiné pour décrocher une nouvelle médaille olympique, lui qui en détient déjà trois (argent donc sur le combiné en 2018, le bronze par deux fois en slalom géant à Pyeongchang 2018 et Sotchi 2014).

Le skieur de Courchevel aura le choix du dossard pour la manche de descente jeudi. « Ce sera une bonne chose, je choisirai plutôt entre 9, 11 ou 13 », a-t-il confié.

L'entraînement de mercredi a permis de constater la bonne forme du champion du monde autrichien Marco Schwarz (2e temps du jour), après un début de saison compliqué à cause d'une blessure à l'automne. Le Suisse Loïc Meillard, très polyvalent, sera également un des hommes à surveiller lors de cette épreuve.

Le programme du combiné alpin hommes

3h30 : Descente du combiné alpin

7h15 : Slalom du combiné alpin

