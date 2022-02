Résumé du bobsleigh à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le bobsleigh s’est montré à la hauteur de sa réputation à Beijing 2022 avec du drame, des émotions et des performances record à profusion.

Kaillie Humphries est devenue la première championne olympique de monobob de l’histoire, tandis que coéquipière de Team USA Elana Meyers Taylor est désormais l’athlète olympique de bobsleigh la plus titrée de l’histoire avec ses quatrième et cinquième médailles.

Et que dire de la joie immense de l’Allemande Laura Nolte, qui a su rebondir après un échec en monobob pour s’offrir l’épreuve féminine à deux ?

Chez les hommes, l’Allemand Francesco Friedrich a confirmé son statut de plus grand de tous les temps en conservant ses deux titres olympiques, en bob à 2 et en bob à 4.

Ci-dessous, nous revenons plus en détails sur ces exploits impressionnants, et découvrons ce que les athlètes eux-mêmes avaient à déclarer.

Les 3 meilleurs moments

1- Kaillie Humphries remporte le premier titre olympique de monobob

Le monobob a fait ses débuts olympiques à Beijing 2022, démocratisant ce sport et proposant, peut-être, le test ultime sur les capacités du pilote.

Kaillie Humphries a offert une leçon magistrale de pilotage pour remporter l’épreuve, qui a couronné un cycle olympique chargé en émotions.

En 2019, elle a changé de nationalité, passant du Canada, avec qui elle a remporté deux titres olympiques, aux États-Unis. Elle a ainsi dû attendre, mettant à l’épreuve ses nerfs, pour savoir si elle pouvait participer aux Jeux pendant que ses papiers de citoyenneté étaient en cours de traitement.

Mais une fois son passeport obtenu, à tout juste deux mois des Jeux, elle n’a pas eu besoin d’une seconde invitation pour briller et décroché un nouveau titre olympique.

Le monobob a également permis aux bobeuses de remporter, pour la toute première fois aux Jeux Olympiques, deux médailles. La coéquipière d’Humphries, Elana Meyers Taylor, mérite également d’être mentionnée. La pilote expérimentée a décroché l’argent du monobob, puis le bronze du bob à 2 femmes pour couronner des Jeux remarquables. Elle a aussi prolongé son incroyable record de médailles dans toutes les épreuves olympiques auxquelles elle participé… Oui, les cinq !

2 - Laura Nolte rebondit

Au superbe National Sliding Centre de Yanqing, le moment le plus émouvant est peut-être intervenu avec la victoire de Laura Nolte et Deborah Levi dans l'épreuve de bob à 2 femmes.

Championne de monobob des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2016, l’Allemande Nolte avait de grands espoirs de terminer parmi les trois meilleures de cette épreuve. Mais le destin en a voulu autrement et elle s’est retrouvée en larmes après avoir terminé à la quatrième place.

Cependant, quelques jours plus tard, elle a fait l’étalage de son esprit de championne en rebondissant et remportant sa première médaille d’or olympique aux côtés de Levi. Sans doute l’une des plus beaux comebacks de ces Jeux.

Laura Nolte et Deborah Levi célèbrent leur médaille d'or du bobsleigh à 2 femmes à Beijing 2022. Photo de Getty Images

3 - Un nouveau doublé pour Francesco Friedrich

À ce stade, Francesco Friedrich semble imbattable en bobsleigh masculin.

Quatre ans après avoir remporté l’or des épreuves de bob à 2 et de bob à 4, il a répété cet exploit.

Le plus effrayant ? À tout juste 31 ans, la légende allemande pourrait bien tenter de tripler la mise à Milan Cortina 2026 !

Ils vous racontent

« Tout a changé, j’allaite toujours et je dois aller faire des pompes après cela ! Je dédie cette médaille à ma mère et mon fils. Ma mère m’a montré le chemin et à quoi ressemble une femme forte, tandis que mon fils me montre chaque jour, quand il se lève, comment surmonter les obstacles et continuer à se battre ».

Elana Meyers Taylor sur comment sa vie a changé depuis la naissance de son fils en 2020, avant de revenir au sommet de son sport et de remporter l'argent et le bronze à Beijing 2022.

« Je me souviens des premières femmes qui ont gagné en 2002, Jill Bakken et Vonetta Flowers, alors de pouvoir me dire que les jeunes filles des générations à venir se diront ‘je me souviens de Kaillie’, puis qu’elles s’impliquent et qu’elles aient désormais deux chances. Mais j’espère qu’il y aura encore plus d’opportunités, avec le bob à 4 femmes dans le futur pour gagner encore plus de médailles. Je pense que c’est super cool et je vais continuer à me battre pour cela. Les femmes avant moi ont permis que cela puisse arrive et je veux m’assurer que cela continue pour les générations futures ».

L'Américaine Kaillie Humphries réfléchit à son parcours après avoir remporté son troisième titre olympique, et la toute première médaille d'or olympique de monobob de l'histoire.

« Nous sommes bénis dans le sens où notre travail consiste en quelque chose qui est très amusant, il n’y a guère mieux dans la vie qui puisse vous arriver. Vous pouvez vous consacrer à un sport pendant 10, 15, 20 ans, puis vous devrez l’abandonner et faire autre chose qui n’est pas aussi puissant, et d’autres vous dépasseront par la suite ».

Francesco Friedrich, l'un des plus grands olympiens d'hiver de tous les temps, après avoir conservé son titre olympique de bob à 2.

Liste des médailles du bobsleigh à Beijing 2022

Monobob :

Or : Kaillie Humphries (États-Unis)

Argent : Elana Meyers Taylor (États-Unis)

Bronze : Christine de Bruin (Canada)

Bob à deux femmes :

Or : Laura Nolte et Deborah Levi (Allemagne)

Argent : Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt (Allemagne)

Bronze : Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffman (États-Unis)

Bob à deux hommes :

Or : Francesco Friedrich et Thorsten Margis (Allemagne)

Argent : Johannes Lochner et Florian Bauer (Allemagne)

Bronze : Christof Hafer et Matthias Sommer (Allemagne)

Bob à quatre hommes :

Or : Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer et Alexander Schüller (Allemagne)

Argent : Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber et Christian Rasp (Allemagne)

Bronze : Justin Kripps, Ryan Sommer, Cam Stones et Ben Coakwell (Canada)