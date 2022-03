Arthur Bauchet : « J'ai mal mais au moins je sais pourquoi »

À 21 ans, le para skieur alpin Arthur Bauchet vient de décrocher ses deux premiers titres paralympiques à Beijing 2022, en descente et en super combiné, ainsi que la médaille de bronze en slalom géant dans la catégorie des hommes debout. Une récolte de médailles qui intervient quatre ans après PyeongChang 2018, où le Français avait remporté quatre médailles d’argent, en descente, slalom, super-G et super combiné.

L’alchimiste du ski alpin a trouvé la bonne combinaison pour transformer ces précieux métaux en or, et il aura une nouvelle occasion dimanche 13 mars, lors de la dernière épreuve de para ski alpin des Jeux, en slalom.

« J’avais réussi à être champion du monde, à gagner des Coupes du monde et des globes, mais pas le titre de champion paralympique. Pendant quatre ans, je me suis préparé pour cet événement, pour essayer d’aller décrocher la médaille d’or. Mais entre les rêves et la réalité, il y a souvent un bel écart. Aujourd’hui, j’ai réussi à le combler. C’est fou », avoue-t-il à Olympics.com.

Entre les épreuves de vitesse et les épreuves techniques, il a pu profiter de deux jours de repos amplement mérités et surtout nécessaires compte tenu de sa maladie, une paraplégie spastique qui provoque des contractions musculaires dans les membres inférieurs, pour arriver au top de sa forme sur la dernière épreuve qui l’attend : le slalom.

« J'ai la chance d'être un des plus polyvalents du circuit. Je peux aussi bien gagner une descente qu'un slalom. C’est vraiment une force pour moi », explique-t-il.

Durant ses jours de repos, le Tropézien s’est confié à Olympics.com et a dévoilé les secrets de sa préparation entre PyeongChang 2018 et Beijing 2022 qui lui ont permis de décrocher ses deux premiers titres paralympiques à Pékin.

Bauchet : « Avec la maladie, il faut y aller à tâtons »

Arthur Bauchet est atteint d’une maladie rare qui affecte le système nerveux central et touche les muscles des membres inférieurs avec une faiblesse musculaire et des hypertonies. Mais ce diagnostic n’est arrivé que tard dans la vie de Bauchet.

C’est en 2015, alors qu’il était contraint de rester dans son canapé tant la douleur dans ses jambes était intense, que les médecins ont enfin mis un nom sur ce mal que tout le monde pensait être « dans sa tête. »

« Quand on a mis un nom sur la maladie je me suis dit : "Ok, ce n’est pas dans ma tête". Je préfère avoir mal et savoir pourquoi j'ai mal et faire du ski, que d'avoir mal dans un canapé à ne pas savoir pourquoi », raconte-t-il en se souvenant de cette période difficile.

Une fois le diagnostic posé, il a fallu y aller à tâtons pour apprivoiser la maladie et connaître ses capacités physiques. Mais pousser la machine juste avant les Jeux Paralympiques ne semblait pas être une bonne idée d’autant qu’à cette époque-là, Bauchet n’avait que 17 ans et n’avait intégré le circuit mondial que depuis deux ans. Pour autant, ses résultats étaient exceptionnels, puisqu’il était déjà en possession de quatre médailles aux Jeux de PyeongChang et de trois médailles, dont deux en or, aux Mondiaux 2017.

En plus de découvrir ses capacités au fur et à mesure, il faut constamment s’adapter à cette maladie dégénérative.

« On voit l'évolution de la maladie à l'évolution du traitement. Au début je prenais un cachet par jour. Cinq ans après j’en suis à huit, avec des gouttes le soir et des injections de Botox dans les jambes une à deux fois par an. »

S’adapter. Cela semble être le maître mot dans la préparation d’Arthur Bauchet, qui a pris un tournant résolument compétitif après les Jeux de PyeongChang 2018.

Augmenter la charge de travail

« Après les Jeux de PyeongChang, j’ai commencé à faire entre quatre et six heures de sport par jour et j’ai pris sept kilos. J’ai découvert des activités que je ne pensais pas pouvoir faire comme le vélo. J’en fait énormément sur toute la période printemps/été pour avoir un bon entraînement foncier et après je retourne dans les salles de musculation. »

« On augmente progressivement les temps de préparation et le nombre de séances. »

En plus d’augmenter ses capacités physiques, l’Isérois a appris à repousser ses limites, allant contre la fatigue pour augmenter sa résistance.

« Avant, j’avais tendance à un peu trop écouter mon corps et dès que je sentais la fatigue arriver et que mes jambes commençaient à trembler, je mettais la flèche et je me disais "Poses toi. Tu recommenceras demain". »

« Aujourd'hui, je connais un peu plus mon corps et je me dis "Non, pousse-toi encore un peu, va chercher plus loin dans tes limites, parce que quand tu seras au départ des Jeux, tu seras forcément fatigué donc il faut que ton corps connaisse cette sensation". »

Et cette nouvelle façon de repousser ses limites lui a été plus que bénéfique lors des Jeux à Pékin.

Pour des raisons météorologiques, le super combiné a été avancé d’une journée et les para skieurs ont enchaîné la descente, le super-G et le super-combiné en l’espace de trois jours. Prêt à en découdre malgré la fatigue, Bauchet a terminé en tête du super-G et du slalom, les deux épreuves du super-combiné, pour s’offrir son deuxième titre paralympique. Une splendide victoire qui a tout de même laissé des stigmates au jeune homme qui explique que ses tremblements s'amplifient avec le temps.

« À la fin du super-combiné, je suis allé sur le podium provisoire, mais j'ai vraiment eu du mal à tenir mes jambes et à marcher. Quand je suis sorti de ce podium, j'ai tout de suite dû enlever mes chaussures parce que je n'en pouvais plus. Mes pieds étaient à la limite de la crampe dans les chaussures. »

Pour récupérer physiquement, il a donc besoin de deux choses : du repos et du chaud, paradoxal quand on sait qu'il passe une bonne partie de son temps sur la neige. Mais ce n'est pas le seul paradoxe auquel Arthur Bauchet doit faire face.

Gérer ses émotions

C’est l’un des paradoxes les plus étranges que doit gérer le désormais septuple médaillé paralympique. En plus du repos indispensable pour ses jambes, Arthur Bauchet doit aussi savoir gérer ses émotions plus que n’importe qui d’autre.

« Il y a un facteur neurologique qui rentre en compte dans cette maladie. Dès qu'il y a des émotions, du stress ou des sentiments un peu forts, tout cela va affecter mes jambes et elles vont trembler encore plus. »

Mais il n’est clairement pas simple de maîtriser son stress lorsqu’on est sur le point de prendre le départ d’une course qu’on prépare depuis quatre ans.

Une coïncidence de calendrier a cependant aidé le septuple champion du monde dans la gestion de son stress. La descente était la première course des Jeux Paralympiques, une épreuve dans laquelle il ne faisait pas partie des grands favoris. Et c'est en descente qu'il a remporté sa première médaille d'or.

« Merci à la première médaille qui m'a libéré de tout ce stress. C'était l'épreuve où j'étais le moins attendu. Maintenant à chaque départ, je n'ai pas vraiment de stress. J'ai juste envie de m’éclater », poursuivait-il.

S’amuser oui, mais ne croyez pas que le skieur de 21 ans va se reposer sur ses lauriers. Il le constate lui-même, la concurrence dans sa catégorie est forte et la moindre erreur peut le faire sortir du podium, comme il l’a expérimenté lors du super-G à Pékin, où un petit écart de trajectoire l’a relégué à la quatrième place du classement.

Non, Arthur Bauchet va se battre jusqu’au bout pour réaliser les meilleurs Jeux Paralympiques de sa vie.

« Je ne veux pas être au départ en disant "skie tranquille". Non, non, je vais y aller à bloc et me donner à 300% sur chaque manche. On est là pour prendre tout ce qu'il y a à prendre donc, si je peux refaire des médailles, je vais essayer de le faire. En tout cas, moi, je mettrai tout en place pour essayer d'aller en chercher. »

Une volonté de fer qu’il a forgée durant toute sa carrière sportive, d’autant plus qu’il vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec sa maladie qui continue de s’accentuer.

« Je sais que j'ai des chances, un jour de me retrouver en fauteuil roulant. Mais j'essaye de toujours de combattre, de toujours aller chercher un peu plus loin. »