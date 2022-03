Beijing 2022 - 9 mars : les épreuves des Jeux Paralympiques d'hiver à ne pas manquer

À fond les manettes !

Les épreuves de sprint du para ski de fond des Jeux Paralympiques de Beijing 2022 ont lieu ce mercredi 9 mars, tout comme la suite du tournoi de curling et les barrages de qualification en demi-finales du tournoi de hockey sur glace.

Découvrez le programme complet.

Para ski de fond

Après avoir raté le podium en sprint et en distance moyenne du para biathlon, les Français Benjamin Daviet et Anthony Chalençon ont l’occasion de se rattraper dans l’épreuve du sprint de para ski de fond.

Daviet, porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d’ouverture, disputera l’épreuve debout. Chalençon évolue dans la catégorie des déficients visuels, avec ses guides Brice Ottonello et Alexandre Pouyé.

Le Suisse Luca Tavasci, de son côté, dispute uniquement les épreuves de ski de fond. Il a fini 11e dans l’épreuve longue distance debout.

Du côté des Canadiens, Mark Arendz vise une troisième médaille à Beijing 2022, après ses deux breloques remportées en para biathlon : en bronze sur le sprint et en or en distance moyenne debout. Dans l’épreuve longue distance du para ski de fond du lundi 7 mars, il a fini quatrième.

Son compatriote Brian McKeever, véritable légende de son sport, vise un 15e titre paralympique en ski de fond dans les épreuves pour déficients visuels. Il a déjà remporté l’or à Beijing 2022, en longue distance, et dispute là ses sixièmes Jeux.

Et Brittany Hudak remportera-t-elle la deuxième médaille paralympique de sa carrière après le bronze dans la longue distance du para ski de fond debout ? Collin Cameron, lui, ramènera-t-il une autre médaille en plus de celle en bronze glanée en longue distance assis ? Réponse ce 9 mars.

À LIRE AUSSI : Cinq choses à savoir sur la légende canadienne Brian McKeever

Curling fauteuil

Dans la suite du tournoi de curling en fauteuil, le Canada dispute deux rencontres ce 9 mars, face à la Grande-Bretagne à 14h35 puis contre Estonie à 19h35. Les n° 4 mondiaux ont enregistré quatre victoires et deux défaites dans le tournoi jusqu’à présent.

Les Canadiens peuvent compter sur Ina Forrest, la curleuse qui va fêter ses 60 ans au mois de mai et qui compte trois médailles paralympiques : en or à Vancouver 2010 et Sotchi 2014, et en bronze à PyeongChang 2018 avec l’équipe de Canada qui était aussi repartie avec l’or à Turin 2006.

La République populaire de Chine, championne paralympique en titre et n° 1 mondiale, affronte la Slovaquie à 9h35. La Suisse espère décrocher sa deuxième victoire en sept matches à Beijing 2022. Ce sera face aux États-Unis à 14h35.

Para hockey sur glace

Le Canada et les États-Unis sont déjà qualifiés pour les demi-finales du tournoi de para hockey. En revanche, la République de Corée, ainsi que trois équipes du groupe B doivent passer par les barrages.

La République populaire de Chine était déjà qualifiée pour les barrages avant même la dernière journée de la phase de groupe où elle a enregistré un succès 6-0 sur l'Italie qui, malgré ce revers, affrontera la Corée du Sud en barrages. Les hôtes, eux, affronteront la République tchèque, vainqueur de la Slovaquie 3-0 en dernière journée.

Les Américains ont remporté l’or à quatre reprises en sept éditions depuis Lillehammer 1994 et sont triples champions en titre. Le Canada a été sacré une fois, a fini deuxième à deux reprises (notamment à PyeongChang 2018) et a décroché le bronze deux fois.

Le programme du 9 mars

Para ski de fond

10:00 : sprint hommes, assis, qualification

10:24 : sprint femmes, assis, qualification

10:40 : sprint libre hommes, debout, qualification

10:55 : sprint libre femmes, debout, qualification

11:11 : sprint libre hommes, déficients visuels, qualification

11:22 : sprint libre femmes, déficientes visuelles, qualification

12:00 : sprint hommes, assis, demi-finale

12:14 : sprint femmes, assis, demi-finale

12:30 : sprint libre hommes, debout, demi-finale

12:44 : sprint libre femmes, debout, demi-finale

13:00 : sprint libre hommes, déficients visuels, demi-finale

13:14 : sprint libre femmes, déficientes visuelles, demi-finale

13:45 : sprint hommes, assis, finale

13:59 : sprint femmes, assis, finale

14:13 : sprint libre hommes, debout, finale

14:27 : sprint libre femmes, debout, finale

14:41 : sprint libre hommes, déficients visuels, finale

14:55 : sprint libre femmes, déficientes visuelles, finale

Para hockey sur glace

16:35 : barrage de qualification (quart de finale)

20:05 : barrage de qualification (quart de finale)

Curling en fauteuil