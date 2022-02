Beijing 2022 - 9 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

L'action continue à Pékin, avec six nouveaux titres olympiques distribués le 9 février. Julia Pereira de Sousa Mabileau et Chloé Trespeuch seront en lice en snowboard cross, tandis que Mikaela Shiffrin sera en action en slalom femmes. Le tournoi olympique de hockey sur glace hommes débutera ce 9 février avec le choc ROC vs Suisse.