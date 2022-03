Beijing 2022 - 8 mars : les épreuves des Jeux Paralympiques d'hiver à ne pas manquer

L'action continue à Pékin pour cette nouvelle journée de compétition paralympique de Beijing 2022. Les épreuves de biathlon seront à l'honneur aujourd'hui avec les moyennes distances disputées chez les hommes et chez les femmes, dans les trois catégories, assis, debout et déficient visuel. Les tournois paralympiques de curling et de hockey sur glace continuent leurs phases préliminaires avec notamment à l'affiche de la journée, Canada vs République de Corée en hockey.

Voici les épreuves à ne pas manquer lors de cette nouvelle journée de compétition aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022.

Biathlon - Benjamin Daviet pour un première médaille à Beijing 2022 ?

après avoir manqué de peu le podium paralympique du sprint debout en biathlon, le porte-drapeau de la France tentera de conserver son titre paralympique de moyenne distance debout, ce mardi 8 mars. Le skieur, qui oscille entre les épreuves de biathlon et celles de ski de fond, sera donc en quête de sa première médaille à Beijing 2022.

Chez les déficients visuels, le Français Anthony Chaleçon sera également au départ du la moyenne distance dans sa catégorie. Après avoir pris la 9e place du sprint, le Haut-Savoyard tentera de décroché sa deuxième médaille paralympiques en biathlon, après le bronze en longue distance à PyeongChang 2018.

Chez les femmes, tous les regards seront tournés vers l'Américaine Oksana Masters, déjà double médaillée paralympique à Beijing 2022, après s'être imposée en biathlon sprint assis et une médaille d'argent en ski de fond longue distance assis.

Curling - Ideson dans le tempo pour un nouveau podium

Le skip Canadien Mark Ideson et son équipe composée de Ina Forrest, Jon Thurston et Dennis Thiessen, enchaîne les victoires lors des round robin du tournoi paralympique de curling à Beijing 2022, malgré une première défaite le lundi 7 mars, face à la Suède. Ideson n'est pas un rookie des Jeux Paralympiques puisqu'il a déjà décroché l'or à Sotchi 2014 et le bronze à PyeongChang 2018.

Ce mardi 8 mars, les Canadiens rencontreront la République de Corée pour un match retour de la petite finale des Jeux de PyeongChang, qui avait penché en la faveur de l'équipe Ideson (5-3). Lors de la dernière session de la journée, ils seront opposés à la Slovaquie.

Hockey sur glace - le Canada face à la République de Corée

Même affiche mais dans un autre sport, l'équipe Canadienne de hockey sur glace affrontera l'équipe de République de Corée, en phase préliminaire du tournoi paralympique de Beijing 2022.

Les deux équipes s'étaient retrouvées en demi-finale à PyeongChang 2018. Avec une victoire autoritaire, 7 à 0, le Canada s'était alors propulsé en finale paralympique, pour finalement s'incliner face aux États-Unis, tandis que les Sud-Coréens avaient décroché le bronze après leur victoire en petite finale, contre les Italiens.

Programme du 8 mars

Para biathlon

10h00 : Moyenne distance femmes (assis) - ÉPREUVE À MÉDAILLE

10h30 : Moyenne distance hommes (assis) - ÉPREUVE À MÉDAILLE

12h00 : Moyenne distance femmes (debout) - ÉPREUVE À MÉDAILLE

12h30 : Moyenne distance hommes (debout) - ÉPREUVE À MÉDAILLE

14h00 : Moyenne distance femmes (déficient visuel) - ÉPREUVE À MÉDAILLE

14h30 : Moyenne distance hommes (déficient visuel) - ÉPREUVE À MÉDAILLE

Para curling

09h35 : Round robin, session 9

Suisse vs Lettonie

vs Grande-Bretagne vs Estonie

vs République de Corée vs Canada

14h35 : Round robin, session 10

Slovaquie vs République de Corée

vs Suède vs Estonie

vs Lettonie vs Norvège

19h35 : Round robin, session 11

Grande-Bretagne vs Suède

vs Canada vs Slovaquie

vs République populaire de Chine vs USA

vs Norvège vs Suisse

Para hockey sur glace

Tours préliminaires