Beijing 2022 - 8 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

La journée du 8 février sera riche en médailles à distribuer, avec pas moins de 10 ensembles de médailles qui seront décernés, parmi lesquelles la toute première médaille d'or olympique de ski big air. Une compétition qui fera rage entre la superstar Chinoise Ailing (Eileen) Gu et la pépite du ski acrobatique français Tess Ledeux.

Le pays hôte surveillera également la performance de Ning Zhongyuan dans l’épreuve hommes de 1 500 m en patinage de vitesse. Voici certains des autres temps forts de la journée :

Biathlon - Quentin Fillon Maillet en quête d'éternité

Après deux médailles d'argent en relais mixte et en individuel femmes avec Anaïs Chevalier-Bouchet, les biathlètes français voudront ajouter de nouvelles médailles olympiques à leur compteur. Actuel leader du classement général de la Coupe du monde, le Français Quentin Fillon Maillet vit l'une des plus belles saisons de sa carrière de biathlète. Cette première course à Beijing 2022, pourrait être l'occasion pour le double champion du monde d'ouvrir son compteur de médailles olympiques. Avec lui, ses compatriotes Émilien Jacquelin, Fabien Claude et Simon Desthieux espèrent bien rentrer dans leur compétition olympique. Mais face à eux, la légende norvégienne Johannes Thingnes Boe, champion olympique en titre de l'épreuve compte bien conserver sa couronne olympique. Gardez également un œil sur son frère Tarjei Boe, qui a déjà remporté le petit globe de l'individuel de Coupe du monde 2021/22.

Ski alpin - Mayer vise une nouvelle médaille

Matthias Mayer semble prêt pour briller lors des Jeux Olympiques. Après avoir remporté la médaille de bronze en descente hommes, il espère remporter une nouvelle médaille olympique en super-G.

L’Autrichien est le champion olympique en titre du super-G (11h00), mais il a également remporté l’or de la descente à Sotchi 2014. Curieusement, il n’a pourtant jamais décroché une médaille aux Championnats du monde et n’a jamais soulevé le moindre globe de cristal dans n’importe quelle discipline que ce soit sur le circuit de la Coupe du monde.

En République populaire de Chine, il visera ainsi sa troisième, ou même potentiellement sa quatrième médaille olympique selon le déroulement de la descente masculine deux jours plus tôt. Et tout comme pour la descente, il faudra également surveiller son compatriote Vincent Kriechmayer.

La Suisse sera bien représentée avec Marco Odermatt, actuel leader du classement général et qui fera ses débuts olympiques et le tout nouveau champion olympique de descente Beat Feuz.

Les Français Alexis Pinturault et Matthieu Bailet seront également au départ de ce super-G hommes à Beijing 2022.

Patinage artistique - Début de la compétition hommes

Pour une fois, la compétition de patinage artistique hommes semble ouverte alors qu’elle débute ce 8 février avec le programme court (09h22-13h30).

Le double champion en titre japonais Hanyu Yuzuru a connu une saison marquée par les blessures, tout comme il y a quatre ans. Pour sa part, Nathan Chen a été battu pour la première fois dans une compétition internationale depuis PyeongChang 2018, lorsqu’il a pris la troisième place du Grand Prix Skate America d’octobre. Enfin, Uno Shoma et Kagiyama Yuma, compatriotes d’Hanyu, ont tous deux réussi de solides saisons.

Hanyu a battu Uno et Kagiyama lors des championnats nationaux japonais et tentera donc de poursuivre sur cette lancée à Pékin.

En plus de ces favoris chez les hommes, la concurrence s’annonce relevée dans la course aux médailles si l’un d’eux venait faire un faux pas lors de cette compétition olympique. Une ouverture qui pourraient profiter aux deux Français engagés en individuel, Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa.

Hockey sur Glace - États-Unis vs Canada, avant-première d’une potentielle finale

Il n’existe pas de plus grand choc dans le hockey sur glace femmes au niveau international.

Les deux meilleures équipes au monde et sempiternelles finalistes des Jeux Olympiques et des Championnats du monde, les États-Unis et le Canada, s’affrontent pour la toute première fois lors du tour préliminaire de ce tournoi (12h10-14h25).

Les cinq équipes du Groupe A étant toutes assurées de participer aux quarts de finale, l’enjeu semble donc moins important qu’il n’y parait. Mais vous auriez tort de le croire.

En fonction de comment se déroule le tour préliminaire, ces deux sélections pourraient de nouveau se retrouver en finale (ou en demi-finale, dans un scénario moins probable). Ce duel fait donc office de mise en bouche avant le plat de résistance, bien que l’engagement et la férocité qui caractérisent toujours cette rivalité devraient bien être au rendez-vous.

Alors que la fierté sera en jeu sur la glace, au moins jusqu’aux matchs à élimination directe, cette rencontre est à ne pas manquer.

Programme du 8 février

Biathlon

16h30 : 20 km individuel hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling

14h05 : Double mixte, match médaille de bronze - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Double mixte, match médaille de bronze - ÉPREUVE À MÉDAILLES 20h05 : Double mixte, finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Hockey sur glace

12h10 : Groupe A (F) : États-Unis vs Canada

: Groupe A (F) : vs 16h40 : Groupe B (F) : Japon vs République Tchèque

: Groupe B (F) : vs 21h10 : Groupe B (F) : Suède vs Danemark ; Groupe A (F) : Finlande vs ROC

Luge

19h50 : Simple femmes, manche 3

Simple femmes, manche 3 21h35 : Simple femmes, manche 4 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage artistique

09h15 : Patinage individuel hommes, programme court

Patinage de Vitesse

18h30 : 1 500m (H) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski Acrobatique

10h00 : Freeski big air - femmes, finale, manche 1

: Freeski big air - femmes, finale, manche 1 10h22 : Freeski big air - femmes, finale, manche 2

: Freeski big air - femmes, finale, manche 2 10h45 : Freeski big air - femmes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski Alpin

11h00 : Super-G (H) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de Fond

16h00 : Sprint libre femmes, qualification

: Sprint libre femmes, qualification 16h50 : Sprint libre hommes, qualification

: Sprint libre hommes, qualification 18h30 : Sprint libre femmes, quarts de finale

: Sprint libre femmes, quarts de finale 18h55 : Sprint libre hommes, quarts de finale

: Sprint libre hommes, quarts de finale 19h25 : Sprint libre femmes, demi-finales

: Sprint libre femmes, demi-finales 19h35 : Sprint libre hommes, demi-finales

: Sprint libre hommes, demi-finales 19h47 : Sprint libre femmes, finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Sprint libre femmes, finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES 20h00 : Sprint libre hommes, finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Snowboard

10h40 : Slalom géant parallèle - femmes, manche de qualification

: Slalom géant parallèle - femmes, manche de qualification 11h07 : Slalom géant parallèle - hommes, manche de qualification

: Slalom géant parallèle - hommes, manche de qualification 11h34 : Slalom géant parallèle - femmes, manche éliminatoire

: Slalom géant parallèle - femmes, manche éliminatoire 12h01 : Slalom géant parallèle - hommes, manche éliminatoire

: Slalom géant parallèle - hommes, manche éliminatoire 14h30 : Slalom géant parallèle - femmes, huitièmes de finale

: Slalom géant parallèle - femmes, huitièmes de finale 14h48 : Slalom géant parallèle - hommes, huitièmes de finale

: Slalom géant parallèle - hommes, huitièmes de finale 15h06 : Slalom géant parallèle - femmes, quarts de finale

: Slalom géant parallèle - femmes, quarts de finale 15h15 : Slalom géant parallèle - hommes, quarts de finale

: Slalom géant parallèle - hommes, quarts de finale 15h24 : Slalom géant parallèle - femmes, demi-finales

: Slalom géant parallèle - femmes, demi-finales 15h30 : Slalom géant parallèle - hommes, demi-finales

: Slalom géant parallèle - hommes, demi-finales 15h36 : Petite finale slalom géant parallèle - femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Petite finale slalom géant parallèle - femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES Après petite finale : Grande finale slalom géant parallèle - femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Grande finale slalom géant parallèle - femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES 15h43 : Petite finale slalom géant parallèle - hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Petite finale slalom géant parallèle - hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES Après petite finale : Grande finale slalom géant parallèle - hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Où regarder les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

De la cérémonie d'ouverture jusqu'aux compétitions olympiques, découvrez où regarder les Jeux Olympiques d'hiver dans votre région via les Partenaires diffuseurs olympiques officiels.