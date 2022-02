Beijing 2022 - 7 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Au total, neuf épreuves décerneront des médailles aujourd’hui, dont une nouvelle première épreuve en équipe mixte, cette fois en saut à ski, où femmes et hommes participeront ensemble pour la première fois aux Jeux Olympiques.

En ski alpin, l'épreuve de descente hommes, qui avait été reportée en raison des conditions climatiques, se tiendra également ce lundi 7 février.

Le tour préliminaire du tournoi de curling en double mixte touche à sa fin avec ses quatre derniers matchs, dont celui entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, avant que les demi-finales ne se tiennent dans la soirée.

Mais d'autres grands moments sont au programme. En voici certains d'entre eux :

Ski Alpin - Tessa Worley s’élance sur les pistes

La double championne du monde de géant Tessa Worley (2013, 2017) tentera de remporter sa première médaille olympique, à Yanqing (première manche à 09h30, seconde manche à 14h30) lors du slalom géant femmes. Avec deux podiums en 2021/22 et une victoire à Lienz en Autriche en décembre dernier, la skieuse de 32 ans a montré qu'elle était en grande forme.

Elle sera en concurrence avec la double championne olympique Mikaela Shiffrin, ainsi que l'Italienne Marta Bassino, qui a terminé deuxième du classement de la Coupe du monde en slalom géant féminin derrière Shiffrin la saison passée, ainsi que les autres prétendantes, la Suisse Lara Gut-Behrami, la Slovaque Petra Vlhová et l’Autrichienne Katharina Liensberger.

L’Italienne Federica Brignone, en argent à PyeongChang 2018, fait également partie des candidates, elle qui a remporté le classement de la Coupe du monde de slalom géant en 2020.

Ski alpin - Johan Clarey pour la descente hommes

La descente hommes aura aussi lieu à 12h00 heure locale. Initialement prévue le dimanche 6 février, l'épreuve a été reportée en raison des forts vents qui soufflait sur le Centre national de ski alpin. Le Français Johan Clarey tentera de remporter sa première médaille olympique en quatre participation aux jeux d'hiver. À 41 ans, celui qui avait terminé 4e du classement général de Coupe du monde de descente en 2021, a également été deuxième lors de l'étape de Kitzbuehel en Autriche en janvier 2022, devenant au passage le skieur le plus âgé à monter sur un podium de Coupe du monde.

Mais il lui faudra faire mieux que les Suisses Beat Feuz et Marco Odermatt, actuellement 2e et 4e au classement de Coupe du monde de descente, ou encore le champion du monde en titre, l'Autrichien Vincent Kriechmayr.

Patinage artistique - Les premières médailles décernées

L’épreuve par équipes de patinage artistique se termine de manière spectaculaire pour les cinq équipes encore en lice avec les trois derniers segments (09h22-12h16), que sont les programmes libres en individuel homme, en danse sur glace et en simple femme.

La stratégie sera encore une fois de mise, surtout pour les segments en individuel, puisque les équipes tenteront de déterminer quels patineurs seront les mieux placés pour les aider à atteindre les places synonymes de médailles.

Autre élément à prendre en compte, l’épreuve masculine en individuel commence le lendemain.

Ski acrobatique - Première pour le big air en ski freestyle

Les qualifications s’ouvrent pour la toute nouvelle épreuve olympique de big air en ski acrobatique, qui verra s’élancer la championne du monde 2019 et récente double médaillée d'or aux X Games 2022 Tess Ledeux dans l’épreuve féminine (09h30-11h44).

Elle devra rivaliser avec la championne des Jeux Olympiques de la Jeunesse et médaillée mondiale de bronze Ailing (Eileen) Gu, les Suisses Sarah Hoefflin, Mathilde Gremaud et Giulia Tanno, la Canadienne Megan Oldham, l’Américaine Maggie Voisin et la championne Anastasia Tatalina du ROC.

Chez les hommes, le ski big air fera également ses débuts dans l’après-midi avec les qualifications. Le Français Antoine Adelisse, troisième du général de la Coupe du monde de big air 2019/20, sera en concurrence avec le Suédois Oliwer Magnusson, champion du monde en titre, ainsi que le Canadien Édouard Therriault et le Suisse Kim Gubser, médaillés d’argent et de bronze des Mondiaux 2021.

Le Suisse Andri Ragettli et l’Américain Alex Hall sont les autres athlètes susceptibles de créer la surprise.

Programme du 7 février

Biathlon

17:00-18:40 : 15 km individuel femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling

9:05 - Tour préliminaire double mixte, session 13

Suisse VS Norvège

Canada VS Italie

États-Unis d'Amérique VS Grande-Bretagne

République tchèque VS République populaire de Chine

20:05 - Double mixte, demi-finales

Hockey sur glace

Tour préliminaire femmes - Groupe A

12:10 : ROC VS Canada

16:40 : Danemark VS République tchèque

21:10 : Suisse VS Finlande

21:10 : République populaire de Chine VS Suède

Luge

19:50 : Simple femmes, manche 1

21:30 : Simple femmes, manche 2

Patinage artistique

9:15 : Épreuve par équipes, patinage en couple, programme libre

10:30 : Épreuve par équipes, danse sur glace, danse libre

11:35 : Épreuve par équipes, patinage individuel femmes, programme libre - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de vitesse

16:30-17:50 : 1500 m femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de vitesse sur piste courte

19:30-19:42 : 500 m femmes, quarts de finale

19:44-20:00 : 1000 m hommes, quarts de finale

20:13-20:19 : 500 m femmes, demi-finales

20:20-20:28 : 1000 m hommes, demi-finales

20:41-20:46 : 500 m femmes, finale B

20:46-20:51 : 500 m femmes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES

20:52-20:58 : 1000 m hommes, finale B

20:58-21:04 : 1000 m hommes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Saut à ski

18:28-19:07 : Par équipes mixtes, manche d'essai pour la compétition

19:45-20:36 : Par équipes mixtes, 1ère manche

20:51-21:27 : Par équipes mixtes, manche finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski acrobatique

9:30-10:14 : Freeski big air - femmes, qualifications, manche 1

10:15-10:59 : Freeski big air - femmes, qualifications, manche 2

11:00-11:44 : Freeski big air - femmes, qualifications, manche 3

13:30-14:14 : Freeski big air - hommes, qualifications, manche 1

14:15-14:59 : Freeski big air - hommes, qualifications, manche 2

15:00-15:44 : Freeski big air - hommes, qualifications, manche 3

Ski alpin

09h30 : Slalom géant femmes, manche 1

12h00 : Descente hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

14h30 : Slalom géant femmes, manche 2 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Snowboard

12:00-12:25 : Snowboard slopestyle - hommes, finale, manche 1

12:27-12:52 : Snowboard slopestyle - hommes, finale, manche 2

12:54-13:19 : Snowboard slopestyle - hommes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

