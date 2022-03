Beijing 2022 - 6 mars : les épreuves des Jeux Paralympiques d'hiver à ne pas manquer

L'action continue aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 avec en compétition phare de la journée du dimanche 6 mars, les épreuves super-G femmes et hommes. Ne manquez pas également le ski de fond avec les courses longues assis et la suite des phases préliminaires de curling et de hockey sur glace. Les snowboardeurs seront aussi de la partie avec les manches de qualification de boardercross.

Super-G - Marie Bochet vise un premier podium paralympique à Beijing 2022

La double championne paralympique de descente, Marie Bochet, n'a pas réussi à conserver sa couronne en descente après la perte d'un ski lors de l'épreuve qui s'est déroulée le samedi 5 mars. Mais avec quatre titres à défendre, elle vise désormais l'or en super-G debout. Pour cela, elle devra battre cette qui lui a chipé le titre de descente, la Canadienne Mollie Jepsen.

Chez les hommes, le Français Arthur Bauchet, qui vient d'être sacré champion paralympique de descente debout, sera en quête d'un nouveau podium en super-G. Mais sur ses talons, il devra se méfier du triple médaillé paralympique de PyeongChang, le Suisse Théo Gmür, en bronze lors de la descente à Pékin.

Hyacinthe Deleplace et son guide Valentin Giraud-Moine, auront à cœur de remonter sur le podium paralympique après avoir décroché le bronze en descente déficient visuel. L'ancien coureur de 400 m, qui avait terminé 7e du 400 m des Jeux Paralympiques d'été de Londres 2012, a déjà prouvé qu'il était au top de son nouveau sport en remportant trois titres de champion du monde à Lillehammer en 2022, dont celui du super-G.

Ski de fond - première médaille en longue distance assis

Ce dimanche 6 mars verra également la toute première épreuve de para ski de fond se dérouler dans le Centre national de biathlon de Zhangjiakou.

Deux courses seront disputées : le longue distance assis hommes et le longue distance assis femmes. Chez les femmes, la vedette de cette course sera l'Américaine Oksana Masters. Masters a un palmarès plus qu'impressionnant. Elle avait remporté le bronze en aviron aux Jeux Paralympiques d'été de Londres 2012, puis l'or aux Paralympiques d'été de Tokyo 2020 en cyclisme du piste (contre-la-montre) et quintuple médaillée aux Jeux Paralympiques de PyeongChang 2018 en biathlon et ski de fond. Cette année, elle vient de décrocher l'or olympique en para biathlon sprint 6 km et cherchera a ajouté de nouveaux titres dans son armoire à trophée en biathlon et en ski de fond.

Chez les hommes, l'Ukrainien Maksym Yarovyi détient le titre paralympique de la distance et cherchera à le conserver. Mais il devra se méfier de l'Américain Daniel Cnossen, son dauphin à PyeongChang, qui aura à cœur de monter sur la plus haute marche du podium à Beijing 2022.

Curling et hockey sur glace - République de Corée vs USA en tête d'affiche du hockey

La rencontre de hockey sur glace à ne surtout pas manquer ce dimanche 6 mars sera la confrontation entre la République de Corée, médaillée de bronze à PyeongChang 2018 et les États-Unis, champions paralympiques en titre. La formation américaine reste largement favorite mais le match s'annonce palpitant.

L'Italie, quatrième à PyeongChang affrontera la Slovaquie et la Chine sera opposée à la République tchèque.

En curling, après deux victoires consécutives face à la Chine et à la Suisse, le Canada fait le plein de confiance et affrontera la Lettonie. La Suisse jouera contre la République de Corée pour tenter de remporter son premier match.

Programme du 6 mars

Para ski alpin

À partir de 10h00

Super-G femmes (déficients visuel)

Super-G femmes (debout)

Super-G femmes (assis)

Super-G hommes (déficients visuel)

Super-G hommes (debout)

Super-G hommes (assis)

Para ski de fond

10h00 Longue distance hommes (assis)

11h15 Longue distance femmes (assis)

Para hockey sur glace

13h05 - Tour préliminaire hommes

Groupe A : République de Corée vs USA

16h35 - Tour préliminaire hommes

Groupe B : Italie vs Slovaquie

20h05 - Tour préliminaire hommes

Groupe B : Chine vs République tchèque

Para curling

09h35 : Round robin, session 3

Slovaquie vs Norvège

vs République populaire de Chine vs Suède

14h35 : Round robin, session 4

Suisse vs République de Corée

vs Canada vs Lettonie

vs Estonie vs USA

19h35 : Round robin, session 5

Estonie vs République populaire de Chine

vs République de Corée vs Norvège

vs Slovaquie vs Lettonie

Para snowboard

À partir de 11h :