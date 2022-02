Beijing 2022 - 5 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Les premières médailles des Jeux seront décernées en ski de fond durant l’après-midi, alors que la compétition passera au niveau supérieur. Avec six épreuves remettant des médailles aujourd’hui, nous vous proposons un aperçu des temps forts de la journée à ne surtout pas manquer :

Biathlon - la France pour défendre son titre de relais par équipes mixtes

La toute première épreuve de biathlon des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 verra les relais mixtes s'affronter pour l'or olympique. La France, championne olympique en titre de l'épreuve, pourra compter sur Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, qui ont briller toute la saison. Les Bleus avaient pris la troisième place lors de l'unique épreuve de relais mixte de la saison 2021/22 à Oberhof, en Allemagne, derrière les grands favoris Norvégiens et les Biélorusses. Mais le ROC, l'Italie et la Suède pourraient bien avoir leur mot à dire.

Ski acrobatique - Kingsbury peut-il le faire ?

Les spécialistes des bosses retrouveront les pistes de Zhangjiakou pour le second tour des qualifications hommes à 18h00 avant la finale de 19h30. Mikaël Kingsbury est en quête d’une troisième médaille olympique consécutive après l’argent de Sotchi et l’or de PyeongChang et sa première place lors des qualifications est de bon augure à l'approche de la finale olympique.

Le Canadien reste au sommet de son art du haut de ses 29 ans et tentera d’ajouter une nouvelle ligne à son impressionnante carrière internationale qu’il a commencé à 17 ans. À ce jour, il compte 60 victoires en Coupe du monde, 9 titres du classement général de la Coupe du monde de bosses, 6 médailles d’or aux Championnats du monde (trois en bosses et trois en bosses parallèle, une épreuve non-olympique) et 2 médailles olympiques.

Le Français Benjamin Cavet a lui aussi très bien entamé sa compétition olympique en prenant la troisième place des qualifications.

Hockey sur glace - La Finlande veut créer la surprise

Le groupe A du tournoi de hockey sur glace femmes offre une belle affiche entre le Canada, champion du monde 2021, et la Finlande (12h10-14h25).

La Finlande a éliminé le Canada en demi-finale des Championnats du monde 2019, preuve que son équipe féminine a toujours été la sélection la plus proche de contester la suprématie canadienne et américaine sur la scène internationale du hockey sur glace.

Tous les yeux seront donc tournés vers ce choc du tour préliminaire avant une éventuelle revanche, plus tard dans le tournoi.

Patinage de vitesse sur piste courte - Les débuts de l’épreuve en équipe mixte

C’est à 19h00 que l’action démarrera sur la piste courte avec les premières séries des épreuves du 500 m femmes et du 1 000 m hommes, mais le point culminant de la soirée dans la discipline sera bien la course inaugurale de l’épreuve en équipes mixtes aux Jeux Olympiques d’hiver.

Curieusement, cette épreuve ne s’est jamais déroulée aux Championnats du monde non plus. Toutefois, elle fait partie des séries de la Coupe du monde ISU de patinage de vitesse sur piste courte depuis 2018.

Le pays hôte, la République populaire de Chine, a remporté deux des quatre épreuves de la saison 2021/22, dont la première course de la saison au Capital Indoor Stadium, qui accueillera également les Jeux. Cela pourrait ainsi être la première médaille du pays hôte à Beijing 2022.

Programme du 5 février

Biathlon

17h00–18h15 : Relais mixte 4x6km - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling

09h05-11h00 : Tour préliminaire session 7

Australie vs Norvège

vs Suisse vs Suède

14h05-16h00 : Tour préliminaire session 8

Chine vs États-Unis

vs République Tchèque vs Grande-Bretagne

vs Suède vs Canada

vs Australie vs Italie

20h05-22h00 : Tour préliminaire session 9

Grande-Bretagne vs Italie

vs Norvège vs Chine

vs République Tchèque vs Suisse

vs États-unis vs Canada

Hockey sur glace

12h10-14h25 : Groupe A (F) : Canada vs Finlande

: Groupe A (F) : vs 16h40-18h55 : Groupe B (F) : Japon vs Danemark ; Groupe B (F) : République Tchèque vs Suède

: Groupe B (F) : vs ; Groupe B (F) : vs 21h10-23h25 : Groupe A (F) : États-Unis vs ROC

Luge

19h10 : Simple hommes, manche 1

Simple hommes, manche 1 20h50 : Simple hommes, manche 2

Patinage de Vitesse

16h30–17h51 : 3 000m (F) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de Vitesse sur Piste Courte

19h00 : 500 m femmes, séries

500 m femmes, séries 19h38 : 1 000 m hommes, séries

1 000 m hommes, séries 20h23 : Relais par équipes mixte, quarts de finale

Relais par équipes mixte, quarts de finale 20h53 : Relais par équipes mixte, demi-finales

: Relais par équipes mixte, demi-finales 21h18 : Relais par équipes mixte, finale B

: Relais par équipes mixte, finale B 21h26 : Relais par équipes mixte, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Saut à Ski

18h45–19h20 : 1er Tour Tremplin Normal Individuel (F)

1er Tour Tremplin Normal Individuel (F) 19h35–20h08 : Finale Tremplin Normal Individuel (F) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski Acrobatique

18h00 : Bosses - hommes, qualification 2

: Bosses - hommes, qualification 2 19h30 : Bosses - hommes, finale 1

: Bosses - hommes, finale 1 20h05 : Bosses - hommes, finale 2

: Bosses - hommes, finale 2 20h40 : Bosses - hommes, finale 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de Fond

15h45–16h35 : 7.5km + 7.5km skiathlon (F) - ÉPREUVE À MÉDAILLES

