Beijing 2022 - 3 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

La journée avant la cérémonie d’ouverture mettra trois sports à l’honneur. Voici le programme de la journée :

Curling

Le meilleur choix du jour verra les champions en titre canadiens défier les Britanniques Dodds et Mouat lors de la séance matinale, avant qu’ils ne rejouent en soirée contre la Norvège. Le binôme sélectionné pour représenter le Canada se compose de John Morris, comme lors des Jeux de PyeongChang 2018, mais il jouera avec Rachel Homan, et non Kaitlyn Lawes, comme cela avait été le cas lors de leur victoire en finale olympique en République de Corée quatre ans plus tôt, face aux suisses.

La Suisse affrontera l'équipe italienne en début d'après-midi avant de rencontrer la Grande-Bretagne dans la soirée. Le pays hôte sera face à l'Australie durant la session matinale et la Suède en soirée.

Ski Acrobatique

La ville de Zhangjiakou sera le théâtre de sa première épreuve le 3 février avec les tours qualificatifs de bosses en ski acrobatique, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

Chez les hommes, le triple champion du monde en titre, le Canadien Mikaël Kingsbury, est également le tenant du titre de PyeongChang 2018, tandis qu’il en va de même chez les femmes, où la championne olympique en titre, la Française Perrine Laffont, est aussi l’actuelle championne du monde. Les deux stars tenteront de se classer parmi les meilleurs athlètes pour s’assurer une place en finale.

Hockey sur glace

La compétition femmes de hockey sur glace commence le 3 février, avec quatre matchs au programme.

À la carte figure une alléchante revanche de la demi-finale des Championnats du monde 2021 entre la Finlande et les États-Unis pour le dernier match de la journée, à 21h10, dans le cadre du Groupe A. Plus tôt dans la journée, le pays hôte chinois lance sa campagne à 12h10 face à la République tchèque, une équipe qui a décroché sa qualification pour Pékin en remportant le dernier événement qualificatif. Le match d'ouverture sera une rencontre 100% francophone avec les vice-championnes olympiques en titre canadiennes face à la Suisse.

Programme du 3 février

Curling

09h05-11h00 Tour préliminaire en double mixte session 2

Australie vs Chine

vs Suède vs République Tchèque

vs États-Unis vs Italie

vs Grande-Bretagne vs Canada

14h05-16h00 : Tour préliminaire en double mixte session 3

Italie vs Suisse

vs États-Unis vs Norvège

20h05-22h00 : Tour préliminaire en double mixte session 4

Norvège vs Canada

vs Suisse vs Grande-Bretagne

vs Chine vs Suède

vs République Tchèque vs Australie

Ski acrobatique

18h00-18h45 : 1er tour des qualifications des bosses (F)

: 1er tour des qualifications des bosses (F) 19h45-20h30 : 1er tour des qualifications des bosses (H)

Hockey sur glace

Tournoi femmes

12h10-14h25 : Groupe A (F) : Suisse vs Canada, Groupe B (F) : Chine vs République Tchèque

: Groupe A (F) : vs Groupe B (F) : vs 16h40-18h55 : Groupe B (F) : Japon vs Suède

: Groupe B (F) : vs 21h10-23h25 : Groupe A (F) : Finlande vs États-Unis

