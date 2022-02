Beijing 2022 - 2 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Le tournoi olympique de double mixte de curling débute ce 2 février 2022, soit deux jours avant la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022. Ne manquez pas ces toutes premières parties des "échecs sur glace", avec notamment les champions du monde en titre, les Britanniques Jennifer Dodds et Bruce Mouat, et les vice-champions olympiques suisses Jenny Perret et Martin Rios.