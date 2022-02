Beijing 2022 - 2 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

La compétition commence deux jours avant la cérémonie d’ouverture, avec l'entrée en lice des équipes de double mixte en curling sur la glace du Centre national aquatique, également appelé le ‘Ice Cube’ (anciennement le ‘Water Cube’), qui avait accueilli les épreuves de natation de Beijing 2008.

Huit des dix équipes de double mixte seront en action sur les quatre pistes de curling de l’Ice Cube, le match le plus attendu étant celui entre les médaillés mondiaux de bronze suédois, représentés par Almida de Val et Oskar Eriksson, et les champions du monde en titre britanniques, Jennifer Dodds et Bruce Mouat.

À noter également l'entrée en lice du pays hôte lors du match qui opposera la République populaire de Chine aux vice-champions olympiques en titre, les Suisses Jenny Perret et Martin Rios. Les curleurs helvètes s'étaient inclinés en finale contre les Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris.

L’Australie fera ses débuts olympiques dans ce sport en rencontrant les États-Unis, tandis que le pays hôte chinois sera également en action face à la Suisse.

Programme du 2 février

Curling

20h05-22h00 : Tour préliminaire en double mixte

Suède vs Grande Bretagne

vs Australie vs États-Unis d'Amérique

vs Norvège vs République tchèque

vs République populaire de Chine vs Suisse

