Beijing 2022 - 19 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Huit épreuves (ainsi que trois médailles de bronze) seront décidées lors de l’avant-dernier jour de Beijing 2022, dont la traditionnelle mass start hommes de 50 km en ski de fond (14h).

Le programme de ski alpin se termine avec la seconde manche de l’épreuve parallèle par équipes mixtes (10h), alors qu’il y aura également la petite finale du tournoi de hockey sur glace hommes (21h10).

Vous ne savez pas encore quoi suivre ? Voici nos choix :

Ski de fond - Les spécialistes hommes de la distance prêts à briller

Représentant du ROC et vainqueur de la distance et du classement général de la Coupe du monde 2020/21, Alexander Bolshunov est le grand favori de la course hommes du 50 km libre (14h). À Pékin, il a déjà remporté quatre médailles : l'or en skiathlon et sur le relais hommes, l'argent au 15 km classique et le bronze sur le sprint classique par équipes hommes.

Le champion du Tour de Ski 2021 a décroché l’argent du 50 km à PyeongChang, réalisé selon la méthode classique. Il a également remporté l’argent des Championnats du monde 2021 (classique).

Maurice Manificat, quatre fois médaillé olympique en relais, et Clément Parisse, médaillé de bronze avec le relais 4 x 10 km homme français à Beijing 2022, sauront-ils titiller les grands de ce sport ? Ici à Pékin, ils ont déjà pris le bronze sur le relais hommes. Qu'en est-il du Suisse Dario Cologna ?

Halfpipe – Kevin Rolland revanchard

À 32 ans, le porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022, Kevin Rolland, aura certainement envie de ramener une deuxième médaille à la maison après le bronze glané à Sotchi en 2014. Onzième à PyeongChang 2018, il a été victime d’une grosse chute en mai 2019 qui lui a valu de nombreuses fractures.

Il fera face aux Américains David Wise, double champion olympique en titre, et Alex Ferreira, le vice-champion 2018.

Patinage artistique - Sui/Han en or à domicile ?

La compétition de patinage artistique s’achève enfin avec le patinage libre en couple (19h08).

Chez eux, Sui et Han seront-ils capables de réaliser un programme libre de qualité pour leur permettre de terminer devant les prétendants du ROC ?

La lutte pour les médailles s’annonce intense et équilibrée entre Sui et Han et les trois duos du ROC présents à Pékin.

Programme du 19 février

Bobsleigh

9:30 : Bob à quatre, manche 1

11:05 : Bob à quatre, manche 2

20:00 : Bob à deux femmes, manche 3

21:30 : Bob à deux femmes, manche 4 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling

14:50 : Finale hommes - Suède/Grande-Bretagne – ÉPREUVE À MÉDAILLES

20:05 : Match médaille de bronze femmes - Suisse/Suède– ÉPREUVE À MÉDAILLES

Hockey sur glace

21:10 : Match médaille de bronze hommes - TBD-Slovaquie – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage artistique

19:00 : Patinage en couple, programme libre – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de vitesse

15:00 : Départ groupé hommes, demi-finales

15:45 : Départ groupé femmes, demi-finales

16:30 : Départ groupé hommes, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

17:00 : Départ groupé femmes, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski acrobatique

9:30 : Freeski halfpipe - hommes, finale, manche 1

9:58 : Freeski halfpipe - hommes, finale, manche 2

10:25 : Freeski halfpipe - hommes, finale, manche 3 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski alpin

10:00 : Parallèle par équipes mixtes, 8es de finale

10:47 : Parallèle par équipes mixtes, quarts de finale

11:09 : Parallèle par équipes mixtes, demi-finales

11:28 : Parallèle par équipes mixtes, bronze – ÉPREUVE À MÉDAILLES

11:37 : Parallèle par équipes mixtes, finale 1 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de fond

14:00 : Départ en ligne 50 km libre hommes – ÉPREUVE À MÉDAILLES

