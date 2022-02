Beijing 2022 - 18 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Cinq médailles d’or seront décernées aujourd’hui, ce qui ne veut pas dire que les sports en action seront moins passionnants à suivre.

Et pour cause, il y a un certain nombre d’épreuves non-médaillées à ne manquer sous aucun prétexte en ce jour. En voici trois que nous avons sorti du lot :

Curling - La Suisse en quête d'une nouvelle médaille

En 2018, la Suisse n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, mais elle tentera de se qualifier en finale lors d'un match contre le Japon, à 20h05. Dans l'autre demi-finale, la Grande-Bretagne, quatrième à PyeongChang 2018, défiera la Suède pour la seconde place en finale.

Patinage artistique - Sui et Han, devant leur public

Sur les quatre disciplines que comptent le patinage artistique aux Jeux, le patinage en couple ne clôt que rarement la compétition.

C’est pourtant ce qu’il fera à Pékin, avec le programme court en couple prévu ce 18 février (18h38-21h43), en raison, principalement, de la présence des favoris du pays hôte et de son public : les doubles champions du monde Sui Wenjing et Han Cong.

Après avoir remporté les deux Grands Prix auxquels ils ont participé cette année au Canada et en Italie, les médaillés d’argent de PyeongChang 2018, derrière Aljona Savchenko et Bruno Massot, feront partie des grands favoris.

Cependant, au cours des quatre dernières années, la concurrence s’est renforcée, notamment chez les couples représentant le ROC. Mais il ne fait aucun doute que Sui et Han recevront les applaudissements les plus nourris de la part du public.

Hockey sur glace - Le dernier carré entre sur la glace

Le tournoi hommes de hockey sur glace atteint son climax avec les demi-finales (12h10-14h25 ; 21h10-23h25). Avec une défaite, chaque équipe risque de repartir de Pékin sans la moindre victoire, alors qu’en cas de succès, une médaille leur serait assurée.

Avec l'élimination de deux des grands favoris pour le titre, les États-Unis et le Canada, la compétition peut paraître plus ouverte, mais de grandes nations du hockey international vont se défier pour une place en finale. Lors de la première demie(12h10), la Finlande sera opposée à la Slovaquie, qui a éliminé les USA en quart de finale.

De l'autre côté, le ROC défiera la Suède, qui a quant à elle éliminé le Canada en quarts.

Biathlon - Les mass starts pour clôturer une quinzaine de biathlon fantastique

La fin des Jeux Olympiques approche et les dernières épreuves de biathlon aussi. L'épreuve femmes ayant été avancée d'un jour en raison des conditions météorologiques attendues, les deux mass start auront donc lieu le même jour.

Hommes et femmes prendront le départ de la mass start, qualifiée d'épreuve reine du biathlon. Tous les participants partent en même temps, pour 12,5 km chez les femmes et 15 km chez les hommes, et le premier arrivé sur la ligne est déclaré vainqueur, contrairement au sprint et à l'individuel. La bataille promet d'être féroce.

Quentin Fillon Maillet va-t-il remporter un troisième titre olympique lors de ces Jeux de Beijing 2022 ?

Tout savoir sur la mass start de biathlon femmes à Beijing 2022, à 15h

Tout savoir sur la mass start de biathlon hommes à Beijing 2022, à 17h

Ski acrobatique - Bastien Midol et Terence Tchiknavorian en action en ski cross

Le ski cross est probablement l'une des épreuve les plus palpitantes des Jeux Olympiques d'hiver. Comme le short-track, il est impossible de prédire qui franchira la ligne d'arrivée en premier tant que la course n'est pas terminée. Ne manquez surtout pas cette épreuve, avec notamment les Français Bastien Midol et Terence Tchiknavorian, en grande forme cette saison.

Tout ce qu’il faut savoir sur le ski cross hommes, avec Tchiknavorian, Place, Midol et Chapuis

Ski acrobatique - Ailing (Eileen) Gu pour une troisième médaille à 18 ans ?

La star de République populaire de Chine Ailing (Eileen) Gu sera de retour pour sa troisième finale, avec le haflpipe. Qualifiée avec le meilleur score, elle sera de nouveau favorite de la finale. La skieuse de 18 ans a déjà remporté l'or en big air ainsi que l'argent en slopestyle. Elle sera notamment opposée à l'Estonienne Kelly Sildaru, médaillée de bronze en slopestyle.

Programme du 18 février

Biathlon

15h00 : Mass start 12,5 km femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Mass start 12,5 km femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES 17h00 : Mass start 15 km hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Bobsleigh

20h00 : Bob à deux femmes, manche 1

: Bob à deux femmes, manche 1 21h30 : bob à deux femmes, manche 2

Curling

14h05 : Match médaille de bronze hommes : États-Unis/Canada

Match médaille de bronze hommes : États-Unis/Canada 20h05 : Demi-finales femmes :Suède/Grande-Bretagne et Japon/Suisse

Hockey sur glace

12h10 : Phase finale hommes, demi-finale - Finlande / Slovaquie

: Phase finale hommes, demi-finale - Finlande / Slovaquie 21h10 : Phase finale hommes, demi-finale - ROC / Suède

Patinage artistique

18h30 : Patinage en couple, programme court

Patinage de vitesse

16h30 : 1 000 m hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski acrobatique

09h30 : Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 1

: Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 1 09h58 : Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 2

: Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 2 10h25 : Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Freeski halfpipe - femmes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES 11h45 : Ski cross - hommes, placement

: Ski cross - hommes, placement 14h00 : Ski cross - hommes, huitièmes de finale

: Ski cross - hommes, huitièmes de finale 14h35 : Ski cross - hommes, quarts de finale

: Ski cross - hommes, quarts de finale 14h54 : Ski cross - hommes, demi-finales

: Ski cross - hommes, demi-finales 15h10 : Ski cross - hommes, petite finale

: Ski cross - hommes, petite finale Après petite finale : Ski cross - hommes, finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES

