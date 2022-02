Beijing 2022 - 17 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

L’une des épreuves les plus attendues du programme des Jeux Olympiques d’hiver se dispute aujourd’hui, avec la remise des médailles du patinage artistique en individuel chez les femmes.

Mais il ne s’agit là que d’une des six épreuves décernant des médailles en ce jour, alors que les Jeux entrent dans leur dernière ligne droite. Vous n’avez pas le temps de toutes les regarder ? En voici d'autres que vous devriez suivre de près :

Ski cross femmes – Fanny Smith et Marielle Thompson face à Sandra Naeslund

La ski crosseuse incontournable s’appelle Sandra Naeslund. La Suédoise, qui est championne du monde 2017 et 2021, a remporté dix des onze étapes de la Coupe du monde cette saison. Mais la Suissesse Fanny Smith, médaillée de bronze à PyeongChang 2018, a terminé sept fois sa dauphine.

Et la Canadienne Marielle Thompson a remporté la seule étape non gagnée par Naeslund et a fait quatre autres podiums. La Française Jade Grillet-Aubert est montée sur deux podiums de Coupe du monde cette saison lors des deux dernières étapes et sa compatriote Alizée Baron espérera un meilleur classement qu’à PyeongChang où elle avait fini cinquième.

Ski cross : tout ce qu’il faut savoir sur l’épreuves femmes avec Baron et Smith, le 17 février

Curling - Le tour préliminaire se termine, le dernier carré s’ouvre

Aussi bien chez les hommes (9h05) que chez les femmes (14h05), le tour préliminaire se termine aujourd’hui, avec un duel entre le Canada de Brad Gushue et la Grande-Bretagne de Bruce Mouat faisant office de dernière rencontre du tour préliminaire hommes durant la matinée.

Ces matchs détermineront le tableau final du tournoi, les quatre meilleures équipes étant directement qualifiées pour les demi-finales.

Alors que les demi-finales hommes se tiendront dans la soirée (20h05-23h00), il semble probable que le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis (John Shuster) et la Suède (Niklas Edin) fassent partie des équipes qui se disputeront ces quatre dernières places.

Edin a respectivement terminé quatrième, troisième et deuxième des trois dernières éditions des Jeux Olympiques. Nul doute qu’il espère, pour une quatrième participation de suite, atteindre la finale pour la médaille d’or.

Patinage artistique - Le ROC va-t-il s’assurer les trois places du podium ?

C’est en ce jour que nous saurons si les représentantes du ROC parviendront à s’assurer les trois premières places de l’épreuve femmes du patinage libre (18h08).

La championne du monde Anna Shcherbakova et la recordwoman du monde Kamila Valieva étant les grandes favorites du ROC.

Les résultats de Valieva, qui, selon une décision du TAS, continuera à participer aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, sont provisoires en raison de la procédure en cours concernant les résultats d’un contrôle anti-dopage de l’athlète.

Alexandra Trusova, médaillée de bronze aux Mondiaux 2021 et aux Championnats d'Europe 2022, juste devant la Belge Loena Hendrickx, fera également partie des prétendantes. La Japonaise Sakamoto Kaori a fini troisième au programme court et voudra confirmer au libre.

LIRE AUSSI : Loena Hendrickx, 7e avant le programme libre du 17 février

Hockey sur glace - Le Canada et les États-Unis, à la lutte pour l’or

Nous y voilà. La plus grande rivalité du hockey sur glace femmes international va être ravivée en finale. Les Canadiennes et Américaines se sont affrontées lors de cinq des six finales olympiques depuis l’introduction du tournoi femmes en 1998. Alors attendez-vous à un duel de haut-vol qui pourrait se décider en prolongation.

Tout savoir sur la finale de hockey sur glace femmes Canada - USA aux JO 2022, le 17 février

Programme du 17 février

Bobsleigh

9:42 : Bob à quatre, entraînement officiel, manche 3

Après manche 3 : Bob à quatre, entraînement officiel, manche 4

14:10 : Bob à deux femmes, entraînement officiel, manche 5

Après manche 5 : Bob à deux femmes, entraînement officiel, manche 6

Combiné nordique

15:00 : Grand tremplin par équipes 4x5 km, saut à ski, manche d'essai

16:00 : Grand tremplin par équipes 4x5 km, saut à ski, manche de compétition

19:00 : Grand tremplin par équipes 4x5 km, ski de fond – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling

9:05 - Tour préliminaire hommes, session 12

Danemark - USA

Suède - Suisse

Canada - Grande-Bretagne

Norvège - Italie

14:05 - Tour préliminaire femmes, session 12

Japon - Suisse

ROC - Grande Bretagne

Danemark - Canada

République de Corée - Suède

20:05 - Demi-finale hommes

Hockey sur glace

12:10 : Finale femmes : Canada - USA – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage artistique

18:00 : Patinage individuel femmes, programme libre – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de vitesse

16:30 : 1000 m femmes – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski acrobatique

9:30 : Freeski halfpipe - femmes, qualifications, manche 1

10:21 : Freeski halfpipe - femmes, qualifications, manche 2

11:30 : Ski cross - femmes, placement

12:30 : Freeski halfpipe - hommes, qualifications, manche 1

13:21 : Freeski halfpipe - hommes, qualifications, manche 2

14:00 : Ski cross - femmes, huitièmes de finale

14:35 : Ski cross - femmes, quarts de finale

14:54 : Ski cross - femmes, demi-finales

15:10 : Ski cross - femmes, petite finale

Après petite finale : Ski cross - femmes, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski alpin

10:30 : Descente du combiné alpin femmes

14:00 : Slalom du combiné alpin femmes – ÉPREUVE À MÉDAILLES

