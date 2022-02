Beijing 2022 - 16 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Neuf médailles d’or seront distribuées en ce 16 février, en plus de la petite finale du tournoi de hockey sur glace femmes (19h30), lors d’une journée pleine d’événements passionnants à Beijing 2022.

Les épreuves par équipes de curling approchent de la fin du tour préliminaire, tandis que l'on joue les quarts de finale du hockey sur glace hommes. La finale du ski slopestyle hommes est également reprogrammée pour ce mercredi 16 février après une tempête de neige qui a chamboulé le calendrier, dimanche.

Vous ne savez toujours pas quoi regarder ? Voici quelques épreuves sélectionnées auxquelles vous devriez jeter un œil aujourd’hui :

Biathlon – La France vise haut dans le relais 4 x 6 km femmes

Les Françaises sont médaillées de bronze 2018 avec Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet qui seront reconduites ce 16 février, avec Julia Simon.

Les sœurs suisses Elisa et Aita Gasparin voudront sans doute faire bonne figure également. Il faudra composer avec l’équipe de Norvège de Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland notamment, ou encore la Suède des sœurs Hanna et Elvira Oeberg.

Ski alpin – Alexis Pinturault vise le podium

Le skieur français Alexis Pinturault avait fini cinquième au slalom à PyeongChang et voudra certainement faire mieux et, pourquoi pas, enfin décrocher sa première médaille d’or olympique après des débuts de JO difficiles : une onzième place en super-G, suivi d'une faute en combiné qui l'a empêché de finir, et une cinquième place en géant.

Son compatriote Clément Noël, quant à lui, a fini au pied du podium à PyeongChang dans le slalom. Attention aux Norvégiens Lucas Braathen et Sebastian Foss-Solevåg ou encore à l’Autrichien Manuel Feller.

Ski acrobatique - Maxim Burov vise son premier titre olympique malgré la concurrence

La finale hommes de sauts (19h00) se tient aujourd’hui, le double champion du monde en titre Maxim Burov, représentant du ROC, étant le favori de cette épreuve notée.

Son compatriote Pavel Krotov, médaillé mondial de bronze, et Ilya Burov, grand frère de Maxim et médaillé olympique de bronze en 2018, font également partie des potentiels candidats à la victoire, à l’instar du champion en titre, l’Ukrainien Oleksandr Abramenko.

Tout juste âgé de 33 ans, Abramenko prendra part à ses cinquièmes Jeux Olympiques, lui qui a débuté à 17 ans à Turin 2006.

Le pays hôte a également ses chances avec Jia Zongyang, double médaillé olympique.

Hockey sur glace - Les hommes passent à la vitesse supérieure

Les deux tournois de hockey sur glace sont entrés dans leur phase finale. Preuve en est, la petite finale femmes se tient aujourd’hui entre la Finlande et la Suisse.

Mais les quatre meilleures équipes du tour préliminaire sont finalement de retour en action, en compagnie des quatre vainqueurs du tour de qualification des play-offs. Ce faisant, les huit meilleures équipes débuteront les quarts de finale.

Quarts de finale de hockey sur glace hommes :

États-Unis / Slovaquie

ROC / Danemark

Finlande / Suisse

Suède / Canada

Patinage de vitesse sur piste courte - La Hongrie pour un doublé ?

Lorsque la Hongrie a remporté l’or du relais hommes du patinage de vitesse sur piste courte à PyeongChang, le pays en est devenu ivre de joie. Il s’agissait là de la première médaille d’or de l’histoire de la Hongrie lors des Jeux d’hiver et la toute première médaille hongroise depuis Lake Placid 1980.

Cette équipe comprenait alors deux athlètes aux origines chinoises, les frères Shaolin et Shaoang Liu. Tous deux devraient à nouveau faire partie de l’équipe hongroise alignée lors de la finale de ce soir (20h32). Ils devront faire face à la concurrence de l’équipe nationale de République populaire de Chine, tout aussi forte, qui a remporté la médaille d’argent derrière la Hongrie il y a quatre ans.

Une revanche palpitante s’annonce sur la glace.

Programme du 16 février

Biathlon

15:45 : Relais 4x6 km femmes – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Bobsleigh

9:40 : Bob à quatre, entraînement officiel, manche 1

Après manche 1 : Bob à quatre, entraînement officiel, manche 2

14:10 : Bob à deux femmes, entraînement officiel, manche 3

Après manche 3 : Bob à deux femmes, entraînement officiel, manche 4

Combiné nordique

15:00 : Grand tremplin individuel/10 km, entraînement officiel 4

Curling

9:05 - Tour préliminaire femmes, session 10

Canada - USA

Suisse - République de Corée

République populaire de Chine - Grande-Bretagne

14:05 - Tour préliminaire hommes, session 11

République populaire de Chine - Suisse

Grande-Bretagne - ROC

Italie - Danemark

20:05 - Tour préliminaire femmes, session 11

République de Corée - Danemark

Japon - USA

ROC - Suède

Canada - République populaire de Chine

Hockey sur glace

12:10 : Phase finale hommes, quarts de finale - USA - Slovaquie

14:00 : Phase finale hommes, quarts de finale - ROC - Danemark

16:40 : Phase finale hommes, quarts de finale - Finlande - Suisse

19:30 : Match médaille de bronze femmes - Finlande - Suisse – ÉPREUVE À MÉDAILLES

21:30 : Phase finale hommes, quarts de finale - Suède - Canada

Patinage de vitesse sur piste courte

19:30 : 1500 m femmes, quarts de finale

20:15 : 1500 m femmes, demi-finales

20:32 : Relais 5000 m hommes, finale B

20:44 : Relais 5000 m hommes, finale A – ÉPREUVE À MÉDAILLES

21:11 : 1500 m femmes, finale B

21:18 : 1500 m femmes, finale A – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski acrobatique

9:30 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 1

9:58 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 2

10:26 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 3 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

19:00 : Saut - hommes, finale 1

20:00 : Saut - hommes, finale 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski alpin

10:15 : Slalom hommes, manche 1

10:30 : Descente femmes, entraînement 4

13:45 : Slalom hommes, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de fond

15:15 : Sprint classique par équipes femmes, demi-finales

16:15 : Sprint classique par équipes hommes, demi-finales

17:15 : Sprint classique par équipes femmes, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

17:45 : Sprint classique par équipes hommes, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

