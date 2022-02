Beijing 2022 - 15 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Neuf épreuves remettront des médailles aujourd’hui, dont les deux finales du snowboard big air (09h30, 13h00), épreuve qui avait fait ses débuts à PyeongChang. Le spectacle offert par les riders, qui exécutent des figures à des dizaines de mètres au dessus du sol après s’être élancés de l’énorme rampe, mérite le détour.

Les playoffs du tournoi de hockey sur glace hommes s’ouvrent également avec le tour de qualification pour les huit équipes qui n’ont pas réussi à terminer en tête de leur groupe ou qui n’ont pas terminé parmi les meilleurs deuxièmes.

Enfin, en curling hommes, l’affiche de la finale des Championnats du monde 2021 se répète, les champions du monde et vice-champions olympiques 2018 suédois (Niklas Edin) retrouvant la Grande-Bretagne (Bruce Mouat). Voici les autres épreuves à suivre en ce 15 février :

Biathlon - les relais hommes français, ROC et norvégien pour la gloire olympiquer

La bataille sera féroce en relais 4 x 7,5 km hommes de biathlon. Cette saison, les trois formations à s'être détachée du lot sont les Bleus, le ROC et la Norvège. Mais il faudra garder à l'œil l'Allemagne et la Suède qui sont de gros candidats en relais hommes également.

La France pourra compter sur son double champion olympique Quentin Fillon Maillet ainsi que sur ses coéquipiers Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude, pour tenter de monter sur le podium olympique en relais hommes et ramener le plus beau des métaux.

LIRE AUSSI : Tout ce qu'il faut savoir sur le relais 4 x 7,5 km hommes, le 15 février

Ski acrobatique Slopestyle - Après l'argent, Tess Ledeux peut-être remporter l'or ?

Initialement prévue au lundi 14 février, la finale du ski acrobatique slopestyle femmes aura finalement lieu mardi 15 février. La Française Tess Ledeux est parvenue à se qualifier et tentera de remporter l'or, une semaine après avoir décroché l'argent en big air. L'athlète de République populaire de Chine Ailing (Eileen) Gu tentera de la concurrencer pour remporter une deuxième médaille d'or, tout comme la Suisse Mathilde Gremaud, médaillée de bronze en big air.

LIRE AUSSI : Tess Ledeux, Mathilde Gremaud et Ailing (Eileen) Gu en finale de ski slopestyle, la championne en titre Sarah Hoefflin éliminée

Ski alpin - Goggia, Gut-Behrami ou Ledecká en descente ?

L'Italienne Sofia Goggia, absente de ces jeux Olympiques de Beijing 2022 depuis le début de la compétition suite à une blessure, sera de retour pour la descente et tentera de conserver son titre olympique en descente féminine (11h00). Les blessures, c'est quelque chose que Goggia connait bien puisqu'après sa sa blessure en janvier 2021, elle a tout de même réussi à remporter le globe de cristal de la descente de la Coupe du monde pour la saison 2020/21. L'Américaine Mikaela Shiffrin sera aussi au départ de la descente femmes.

Les Suissesses Corinne Suter et Lara Gut-Behrami, récemment sacrée championne olympique de super-G et médaillée de bronze du slalom géant seront des adversaires de taille pour Goggia.

La skieuse/snowboardeuse tchèque Ester Ledecká, qui vient de remporter son deuxième titre olympique consécutif en slalom parallèle géant de snowboard, tentera gagner une nouvelle médaille d'or en ski alpin, après l'or en super-G à PeyongChang.

Voir la liste de départ de la descente femmes

Patinage artistique - Les femmes du ROC prêtes à dominer la compétition

La domination des patineuses représentant le ROC est telle sur le patinage artistique femmes en individuel qu’il est difficile de ne pas imaginer que les trois représentantes ne grimpent pas sur le podium.

Cependant, le programme court (18h08) représente une opportunité pour les patineuses des autres pays de prétendre à une médaille, d’autant plus que les patineuses en individuel ne sont pas autorisées à exécuter des quadruples sauts durant le programme court selon les règles actuelles.

Un règlement qui pourrait donc permettre à des patineuses telles que l’Américaine Alysa Liu, la Sud-Coréenne You Young, vainqueur des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020, la Japonaise Higuchi Wakaba, qui savent toutes réussir des triples Axels, à viser la troisième place du programme libre. Gardez également un œil sur la pépite du patinage belge, la jeune Loena Hendrickx qui a fait forte impression durant toute la saison olympique.

Programme du 15 février

Biathlon

17h00 : Relais 4 x 7,5 km hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Bobsleigh

20h15 : Bob à deux hommes, manche 3

: Bob à deux hommes, manche 3 21h50 : Bob à deux hommes, manche 4 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Combiné nordique

16h00 : Grand tremplin individuel/10 km, saut à ski, manche de compétition

: Grand tremplin individuel/10 km, saut à ski, manche de compétition 19h00 : Grand tremplin individuel/10 km, ski de fond - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling

09h05 : Tour préliminaire tournoi hommes - session 9

ROC vs Norvège

vs Canada vs Chine

vs Suisse vs États-Unis

vs Suède vs Danemark

14h05 : Tour préliminaire tournoi femmes - session 9

Chine vs ROC

vs Suède vs Danemark

vs États-Unis vs Suisse

vs Grande-Bretagne vs Japon

20h05 : Tour préliminaire tournoi hommes - session 10

Suède vs Grande-Bretagne

vs Italie vs États-Unis

vs Norvège vs Chine

vs ROC vs Canada

Hockey sur glace

12h10 : Slovaquie vs Allemagne

: vs 12h10 : Danemark vs Lettonie

vs 16h40 : République tchèque vs Suisse

vs 21h10 : Canada vs Chine

Patinage artistique

18h00 : Patinage individuel femmes, programme court

Patinage de vitesse

14h30 : Poursuite par équipes femmes, demi-finales

: Poursuite par équipes femmes, demi-finales 14h52 : Poursuite par équipes hommes, demi-finales

: Poursuite par équipes hommes, demi-finales 15h24 : Poursuite par équipes femmes, finale D

: Poursuite par équipes femmes, finale D 15h30 : Poursuite par équipes femmes, finale C

: Poursuite par équipes femmes, finale C 15h43 : Poursuite par équipes hommes, finale D

: Poursuite par équipes hommes, finale D 15h49 : Poursuite par équipes hommes, finale C

: Poursuite par équipes hommes, finale C 16h22 : Poursuite par équipes femmes, finale B - ÉPREUVE À MÉDAILLES (bronze)

: Poursuite par équipes femmes, finale B - ÉPREUVE À MÉDAILLES (bronze) 16h28 : Poursuite par équipes femmes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Poursuite par équipes femmes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES 16h41 : Poursuite par équipes hommes, finale B - ÉPREUVE À MÉDAILLES (bronze)

: Poursuite par équipes hommes, finale B - ÉPREUVE À MÉDAILLES (bronze) 16h47 : Poursuite par équipes hommes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski acrobatique

9h30 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 1

: Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 1 9h58 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 2

: Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 2 10h26 : Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Freeski slopestyle - hommes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES 19h00 : Saut - hommes, qualification 1

: Saut - hommes, qualification 1 19h45 : Saut - hommes, qualification 2

Ski alpin

11h00 : Descente femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Snowboard

9h30 : Snowboard big air - femmes, finale, manche 1

: Snowboard big air - femmes, finale, manche 1 9h52 : Snowboard big air - femmes, finale, manche 2

: Snowboard big air - femmes, finale, manche 2 10h15 : Snowboard big air - femmes, finale, manche 3 - ÉPREUVES À MÉDAILLES

: Snowboard big air - femmes, finale, manche 3 - ÉPREUVES À MÉDAILLES 13h00 : Snowboard big air - hommes, finale, manche 1

: Snowboard big air - hommes, finale, manche 1 13h22 : Snowboard big air - hommes, finale, manche 2

: Snowboard big air - hommes, finale, manche 2 13h45 : Snowboard big air - hommes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Où regarder les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

De la cérémonie d'ouverture jusqu'aux compétitions olympiques, découvrez où regarder les Jeux Olympiques d'hiver dans votre région via les Partenaires diffuseurs olympiques officiels.