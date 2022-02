Beijing 2022 - 14 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Il n’y a peut-être que quatre médailles en jeu en ce jour, mais la grande attraction, en-dehors de ces finales, se trouve sur la patinoire du hockey sur glace, où les quatre dernières équipes femmes tenteront de se qualifier pour la finale.

La première demi-finale (12h10-14h25, 21h10-23h25) oppose le Canada à la Suisse. Les Canadiennes n'avaient pas fait de cadeau aux Helvètes au tour préliminaire puisqu'elles s'étaient imposées 12-1. L'autre demi-finale se jouera entre les États-Unis et la Finlande. Si cela ne vous tente pas, ne vous inquiétez pas, voici une sélection des autres temps forts de la journée :

Bobsleigh - Première médaille pour le monobob femmes

Une nouvelle page dans l’histoire de l’égalité entre les sexes s’apprête à être écrite à Pékin, le bobsleigh décernant ses toutes premières médailles dans l’épreuve du monobob femmes (11h00).

Cette épreuve a été ajoutée au programme de Pékin après une longue campagne pour que les femmes obtiennent une course supplémentaire aux Jeux Olympiques. Auparavant, il n’y avait que le bob à deux hommes, le bob à deux femmes et le bob à quatre hommes.

Cette saison, les femmes en forme sont la triple médaillée olympique dans l’épreuve de bob à deux, Elana Meyers Taylor, et Kaillie Humphries, double championne olympique pour le Canada, qui représente aujourd’hui les États-Unis. Cette dernière a pris la première place des qualifications et sera difficile à aller détrôner. La Française Margot Boch espère faire bonne impression dans cette course. Elle a fini 14e et 10e en qualifications.

LIRE AUSSI - Margot Boch : « Le monobob est l’épreuve de toutes les chances »

Ski acrobatique - Eileen Gu de retour en action

La finale femmes du freeski slopestyle devait avoir lieu ce lundi 14 février, et le pays hôte espérait bien décrocher une nouvelle médaille, possiblement en or, mais les mauvaises conditions météo ont obligé les organisateurs à repousser les qualifications à ce lundi (au lieu de dimanche), à partir de 10h.

Ailing (Eileen) Gu, déjà sacrée en ski big air à Pékin, est la championne du monde en titre de l’épreuve et sera chez elle pour tenter de se qualifier pour la finale, repoussée au final à mardi.

La compétition s’annonce féroce. La Française Tess Ledeux a décroché la médaille d'argent en ski big air, la Suissesse Mathilde Gremaud celle en bronze. Sa compatriote Sarah Hoefflin est la championne olympique 2018 de slopestyle.

Megan Oldham (Canada), Kirsty Muir (Grande-Bretagne) ou Maggie Voisin (États-Unis) peuvent également prétendre à une place sur le podium.

LIRE AUSSI - Ledeux, Gu, Gremaud et Hoefflin sont de retour le 15 février à Beijing 2022, avec le ski slopestyle

Patinage artistique - Papadakis et Cizeron, ou Sinitsina et Katsalapov ?

La compétition de danse sur glace s’achève en fanfare avec la danse libre (9h15). Les quadruples champions du monde français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ou les champions du monde et d'Europe en titre du ROC Sinitsina et Katsalapov décrocheront-ils la médaille d’or ? Les Français sont en tête après avoir battu le record du monde de danse rythmique, mais les patineurs du ROC sont à l'affût.

En l’absence de confrontation directe entre les deux duos pendant plus de deux ans avant l’épreuve de danse rythmique, et sachant que Sinitsina et Katsalapov ont battu les Français la dernière fois qu’ils se sont croisés, il ne fait aucun doute qu’ils se battront pour la médaille d’or.

Ou pourrait-on assister à une grande surprise de la part d’un des duos américains ou canadiens ?

LIRE AUSSI - Qui peut battre Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en danse libre à Beijing 2022 ?

Programme du 14 février

Bobsleigh

9:30 : Monobob femmes, manche 3

11:00 : Monobob femmes, manche 4 – ÉPREUVES À MÉDAILLES

20:05 : Bob à deux hommes, manche 1

21:40 : Bob à deux hommes, manche 2

Combiné nordique

14:00 : Grand tremplin individuel/10 km, entraînement officiel 3

Curling

9:05 - Tour préliminaire femmes, session 7

République populaire de Chine - Japon

Canada - ROC

USA - République de Corée

14:05 - Tour préliminaire hommes, session 8

Canada - Italie

Danemark - Norvège

ROC - Suède

Suisse - Grande-Bretagne

20:05 - Tour préliminaire femmes, session 8

Suisse - Suède

Grande-Bretagne - Canada

Japon - République de Corée

Danemark - ROC

Hockey sur glace

12:10 : Phase finale femmes, demi-finales : Canada - Suisse

21:10 : Phase finale femmes, demi-finales : États-Unis - Finlande

Patinage artistique

9:15 : Danse sur glace, danse libre – ÉPREUVES À MÉDAILLES

Saut à ski

18:00 : Par équipes hommes, manche d'essai

19:00 : Par équipes hommes, manche 1

20:06 : Par équipes hommes, manche finale – ÉPREUVES À MÉDAILLES

Ski acrobatique

10:00 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 1

11:01 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 2

15:00 : Saut - femmes, qualification 1

15:45 : Saut - femmes, qualification 2

19:00 : Saut - femmes, finale 1

20:00 : Saut - femmes, finale 2 – ÉPREUVES À MÉDAILLES

Ski alpin

13:00 : Descente femmes, entraînement 3

Snowboard

9:30 : Snowboard big air - femmes, qualification, manche 1

10:15 : Snowboard big air - femmes, qualification, manche 2

11:00 : Snowboard big air - femmes, qualification, manche 3

13:30 : Snowboard big air - hommes, qualification, manche 1

14:15 : Snowboard big air - hommes, qualification, manche 2

15:00 : Snowboard big air - hommes, qualification, manche 3

Où regarder les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

De la cérémonie d'ouverture jusqu'aux compétitions olympiques, découvrez où regarder les Jeux Olympiques d'hiver dans votre région via les Partenaires diffuseurs olympiques officiels.