Beijing 2022 - 13 mars : les épreuves des Jeux Paralympiques d'hiver à ne pas manquer

Sortez vos mouchoirs, c’est la dernière journée des Jeux Paralympiques de Beijing 2022.

Ce dimanche 13 mars marque en effet la fin d’une grosse semaine fantastique à Pékin, la capitale de la République populaire de Chine. Et des médailles seront décernées dans trois sports. Retrouvez le programme complet des dernières épreuves de ski alpin, de ski de fond et de hockey.

Para hockey sur glace : la revanche du Canada ?

Il y a un air de déjà-vu en hockey avec une finale États-Unis - Canada, ce samedi. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées au même stade de la compétition il y a quatre ans à PyeongChang. Les Américains étaient passés par la prolongation pour se défaire des Canadiens sur le score de 2-1.

De plus, les États-Unis ont remporté les trois dernières éditions des Jeux Paralympiques, en plus du titre glané à Salt Lake City 2002. Les Canadiens comptent un titre dans leur histoire, à Turin 2006.

Para ski alpin : une quatrième médaille pour Arthur Bauchet ?

Après les femmes le samedi 12 mars, c’est au tour des skieurs alpins hommes de s’illustrer une dernière fois sur les pistes chinoises, dans le slalom.

Le Français Arthur Bauchet peut réussir la passe de quatre dans la catégorie debout. Il compte déjà deux médailles d’or, en descente et super combiné, et une en bronze en géant. À PyeongChang 2018, il avait décroché quatre médailles d’argent. Le Suisse Thomas Pfyl tentera de prendre sa première médaille à Beijing 2022. Le skieur de 35 ans avait pris l’argent en slalom à Turin 2006, ainsi qu’en géant.

Du côté des déficients visuels, l’Autrichien Johannes Aigner a déjà quatre médailles à son palmarès à Pékin : deux en or, une en argent, une en bronze. À seulement 16 ans, il pourrait en décrocher une cinquième dans le slalom. Ses sœurs Barbara, Veronika et Elisabeth ont aussi fait le plein de médailles dans cette édition des Jeux, chez les déficientes visuelles.

Le Norvégien Jesper Pedersen est aussi impressionnant dans la catégorie assis. Il a déjà trois médailles d’or et une en argent avant le slalom de dimanche, et comptait déjà deux médailles paralympiques à PyeongChang. Aux Mondiaux 2022, il a pris l’or en slalom entre autres. Le Français Lou Braz-Dagand sera au départ de la même course.

Para ski de fond : un relais Chalençon/Daviet gagnant ?

Le para ski de fond prend fin avec les relais ce dimanche : mixte à 10h, open à 12h.

Dans le relais mixte, le Canada pourrait tirer son épingle du jeu avec Collin Cameron, Emily Young, Mark Arendz et Natalie Wilkie. Cette dernière a déjà gagné trois médailles en para ski de fond à Pékin. Cameron compte deux médailles de bronze jusqu’à présent. Arendz, lui, a plutôt brillé en para biathlon avec trois médailles aussi.

Les Canadiens seront aussi à surveiller dans le relais open, avec la présence de Brian McKeever qui pourrait battre le record historique aux Jeux Paralympiques s’il remportait un 17e titre. Mais la France est championne olympique en titre, avec Anthony Chalençon qui tentera de ne pas repartir bredouille de Pékin. Il sera accompagné de Benjamin Daviet, trois médailles cette édition : deux en ski de fond (or et argent), une en biathlon (or).

Le programme du 13 mars

Para ski alpin

8:30 : slalom hommes, déficients visuels, manche 1

Suivi de : slalom hommes, debout, manche 1

Suivi de : slalom hommes, assis, manche 1

12:30 : slalom hommes, déficients visuels, manche 2

Suivi de : slalom hommes, debout, manche 2

Suivi de : slalom hommes, assis, manche 2

Para ski de fond

10:00 : relais mixte 4 x 2,5 km

12:00 : relais ouvert 4 x 2,5 km

Para hockey sur glace