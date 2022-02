Beijing 2022 - 13 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Sept épreuves décerneront des médailles aujourd’hui, alors que les Jeux entrent dans leur seconde semaine en ce neuvième jour.

De nouveau, il y aura une première olympique avec les deux manches préliminaires du monobob femmes (09h30-11h45), une épreuve qui rend la discipline du bobsleigh plus équilibrée entre les sexes avec deux épreuves hommes et autant pour les femmes.

Voici les autres épreuves à ne manquer :

Ski alpin - Pinturault et Odermatt en quête de la couronne du slalom géant

Le slalom géant hommes (10h15-13h45) sera l’un des moments phares du ski alpin, les favoris se bousculant pour prendre la relève de Marcel Hirscher, aujourd’hui retraité, en tant que champion olympique.

Le Français Alexis Pinturault est l’actuel vainqueur de la Coupe du monde de slalom géant. Dans sa discipline de prédilection, le Français est monté deux fois sur le podium cette saison (2e à Val-d'Isère et 3e à Adelboden). Son compatriote Mathieu Faivre est le champion du monde en titre et pourrait bien encore créer la sensation.

Mais n’écartez surtout pas le Suisse Marco Odermatt, les Autrichiens Marco Schwarz et Manuel Feller, ou le Norvégien Henrik Kristoffersen de la bataille pour le titre.

Le premier survole le classement général cette saison. Et en slalom géant, c'est bien simple, Marco Odermatt est quasi invincible : en 5 épreuves, il a terminé 4 fois premier et... une fois deuxième.

Les deux suivants sont des plutôt spécialistes du slalom, mais leur qualité technique peuvent leur permettre d'être extrêmement rapides sur cette discipline (Feller est 2e du classement provisoire en géant).

Quant au dernier, il reste l'un des skieurs les plus rapides du monde depuis des années. En argent derrière Hirscher et devant Pinturault à Pyeongchang 2018, Henrik Kristoffersen est le seul homme à avoir battu Odermatt dans la discipline cette saison (à Alta Badia).

Tout comme pour les épreuves de slalom et de slalom géant, il y aura deux manches sur la piste. Rien ne sera donc garanti après la première.

Biathlon - Les Français à la poursuite de l'or olympique

Ce dimanche 13 février, deux courses de biathlon seront disputées : les poursuites 10 km et 12,5 km femmes et hommes. Quentin Fillon Maillet, actuel leader du classement de poursuite en Coupe du monde et Émilien Jacquelin, troisième de ce même classement, tenteront de monter sur la plus haute marche du podium.

Quentin Fillon Maillet réalise en entame de Jeux Olympiques au plus que parfait avec déjà trois médailles (or en individuel, argent en sprint et relais mixte). En délicatesse sur l'individuel, Émilien Jacquelin a retrouvé des sensations sur le sprint (9e).

LIRE AUSSI : Tout ce qu'il faut savoir sur les poursuites hommes et femmes à Beijing 2022

Ski acrobatique slopestyle femmes : grand spectacle assuré

Après un fabuleux concours de Big Air, le ski acrobatique féminin fait son retour. Et le spectacle promet d'être intense.

La Française Tess Ledeux parviendra-t-elle à conquérir l'or, après l'argent en big air ? Ailing (Eileen) Gu (République populaire de Chine) va-t-elle écrire l'histoire avec un doublé ? Les Suisses Sarah Hoefflin et Mathilde Gremaud vont-elles de nouveau monter sur le podium, quatre ans après ? Le suspense est entier dans une compétition ultra spectaculaire. La première qualification débute à 10h (7h en CST).

LIRE AUSSI : Ledeux, Gu, Gremaud et Hoefflin sont de retour à Beijing 2022 avec le ski slopestyle

Hockey sur glace - Rivalité scandinave à l’honneur

La Finlande affronte la Suède dans le tour préliminaire du Groupe C du tournoi masculin de hockey sur glace (16h40-18h55) au National Indoor Stadium.

En plus d’être un duel entre deux vieux rivaux de Scandinavie, ce match déterminera sans doute le nom du vainqueur de ce groupe, qui comprend également la Slovaquie et la Lettonie.

Même sans les joueurs NHL, Finlande et Suède comptent sur des ligues nationales de haut-niveau (la SM-liiga et la Swedish Hockey League) et devraient aligner les deux meilleurs effectifs de ce groupe.

Programme du 13 février

Biathlon

17h00 : 10 km poursuite femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: 10 km poursuite femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES 18h45 : 12,5 km poursuite hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Bobsleigh

9h30 : Monobob femmes, manche 1

: Monobob femmes, manche 1 11h00 : Monobob femmes, manche 2

Curling

09h05 : Tour préliminaire tournoi hommes - session 6

Norvège vs Suède

vs Chine vs Grande-Bretagne

vs États-unis vs Canada

vs Italie vs ROC

14h05 : Tour préliminaire tournoi femmes - session 6

Danemark vs Grande-Bretagne

vs États-Unis vs Suède

vs République de Corée vs Chine

vs Suisse vs Canada

20h05 : Tour préliminaire tournoi hommes - session 7

Grande-Bretagne vs Danemark

vs Suisse vs Italie

vs Chine vs États-Unis

Hockey sur glace

12h10 : Groupe C (H) : Slovaquie vs Lettonie

: Groupe C (H) : vs 16h40 : Groupe C (H) : Finlande vs Suède

Groupe C (H) : vs 21h10 : Groupe A (H) : Chine vs Canada ; Groupe A (H) : États-Unis vs Allemagne

Patinage de vitesse

21h00 : Poursuite par équipes hommes, quarts de finale

: Poursuite par équipes hommes, quarts de finale 21h56 : 500 m femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de vitesse sur piste courte

19h00 : 500 m hommes, quarts de finale

: 500 m hommes, quarts de finale 19h27 : 500 m hommes, demi-finales

: 500 m hommes, demi-finales 19h35 : Relais 3000 m femmes, finale B

: Relais 3000 m femmes, finale B 19h44 : Relais 3000 m femmes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES

: Relais 3000 m femmes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES 20h09 : 500 m hommes, finale B

: 500 m hommes, finale B 20h14 : 500 m hommes, finale A - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski acrobatique

10h00 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 1

: Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 1 11h01 : Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 2

: Freeski slopestyle - femmes, qualifications, manche 2 19h00 : Saut - femmes, qualification 1

: Saut - femmes, qualification 1 19h45 : Saut - femmes, qualification 2

Ski alpin

10h15 : Slalom géant hommes, manche 1

: Slalom géant hommes, manche 1 13h45 : Slalom géant hommes, manche 2 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de fond

15h00 : Relais 4 x 10 km hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Où regarder les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

De la cérémonie d'ouverture jusqu'aux compétitions olympiques, découvrez où regarder les Jeux Olympiques d'hiver dans votre région via les Partenaires diffuseurs olympiques officiels.