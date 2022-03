Beijing 2022 - 12 mars : les épreuves des Jeux Paralympiques d'hiver à ne pas manquer

L’avant-dernière journée des Jeux Paralympiques de Beijing 2022 est arrivée !

Ce samedi 12 mars, à la veille de la clôture des Jeux organisés dans la capitale de la République populaire de Chine, des médailles vont être remises dans quatre sports.

Il y aura le slalom femmes du ski alpin, la moyenne distance du ski de fond, ainsi que la petite finale du hockey et la grande finale du curling.

Découvrez les athlètes à suivre dans notre programme ci-dessous.

Para ski alpin

Seules les femmes sont sur le pont aujourd’hui. Dans la catégorie debout, une Canadienne vise une troisième médaille à Pékin : Alana Ramsay a remporté le bronze en super-G et super combiné.

Marie Bochet, octuple championne olympique après ses titres à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, visera une deuxième médaille à Pékin après celle en argent dans le super-G.

Dans la catégorie des déficientes visuelles, les sœurs autrichiennes Aigner (Barbara, Veronika et Elisabeth - guide) tenteront de décrocher une deuxième médaille à Beijing 2022 après leur podium en géant hier – l’or pour Veronika/Elisabeth et le bronze pour Barbara.

Para ski de fond

La moyenne distance est à l’honneur aujourd’hui, chez les hommes et chez les femmes, dans les trois catégories.

Ce sera l’occasion pour le Français Anthony Chalençon de décrocher sa première médaille à Pékin, dans la catégorie des déficients visuels où il devra toutefois lutter face au légendaire canadien Brian McKeever au départ. Il a remporté 15 titres paralympiques dans sa carrière, dont deux à Pékin déjà sur les deux épreuves auxquelles il a participé.

Son compatriote Collin Cameron a décroché le bronze deux fois en Chine, en longue distance et sprint de la catégorie assis. Du côté des femmes, Natalie Wilkie n’est pas en reste non plus avec deux médailles d’or en deux épreuves dans la catégorie debout à Pékin.

En debout hommes, le porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d’ouverture Benjamin Daviet prendra le départ de la moyenne distance aussi. Saura-t-il décrocher sa troisième médaille de Pékin, après deux en or en sprint du ski de fond et dans l’individuel du biathlon ?

LIRE AUSSI - Natalie Wilkie et Brian McKeever : deux générations, deux légendes

Curling en fauteuil

Le curling atteint son apothéose aujourd’hui. La République populaire de Chine va en découdre avec la Suède. Les hôtes sont n° 1 mondiaux et champions du monde 2021. Les Suédois sont vice-champions du monde.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées dans le round-robin, le 6 mars. La Suède s’était imposée 5-1 et avait infligé à la Chine l’une de ses deux seules défaites du tournoi jusqu’à présent (l’autre étant face au Canada 7-3).

La revanche dans la grande finale devrait donc être fascinante.

Para hockey sur glace

La petite finale de hockey sur glace opposera la République de Corée à la République populaire de Chine. Le dernier hôte des Jeux contre l’actuel.

Il y a quatre ans, à domicile, les Sud-Coréens avaient remporté leur petite finale face à l’Italie sur le score de 1-0, tandis que la Chine n’était pas qualifiée. Les premiers ont essuyé un revers 11-0 face au Canada en demi-finale. Les Chinois se sont inclinés sur le même score face aux États-Unis au même stade.

Les deux formations auront donc à cœur de rebondir pour décrocher une médaille.

Le programme du 12 mars

Para ski alpin

8:30 : slalom femmes, déficientes visuelles, manche 1

Suivi de : slalom femmes, debout, manche 1

Suivi de : slalom femmes, assises, manche 1

11:45 : slalom femmes, déficientes visuelles, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi de : slalom femmes, debout, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi de : slalom femmes, assises, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para ski de fond

10:00 : moyenne distance style libre hommes, déficients visuels – ÉPREUVE À MÉDAILLES

10:15 : moyenne distance style libre hommes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

11:20 : moyenne distance style libre femmes, déficientes visuelles – ÉPREUVE À MÉDAILLES

11:35 : moyenne distance style libre femmes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:30 : moyenne distance style libre hommes, assis – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:50 : moyenne distance style libre femmes, assises – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para hockey sur glace

20:05 : Match pour le bronze - CHN/KOR – ÉPREUVE À MÉDAILLE

Curling fauteuil