Beijing 2022 - 12 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Parmi les six épreuves décernant des médailles aujourd’hui, le Norvégien Johannes Thingnes Bø, déjà double médaillé olympique à Beijing 2022 après la victoire du relais mixte norvégien et sa médaille de bronze en individuel, espère récupérer la médaille d’or du sprint hommes en biathlon (17h00) pour son pays et épaissir encore un peu plus son large palmarès. Mais pour ce faire, il devra battre les Français Quentin Fillon Maillet, lui aussi détenteur de deux médailles olympiques à Pékin après l'argent en relais mixte et l'or en individuel, et son compatriote Émilien Jacquelin, en grande forme en sprint depuis le début de la saison. Le Suédois Sebastian Samuelsson actuel leader du classement du sprint en Coupe du monde, sera un sérieux candidat à la médaille olympique.

Bien qu’il n’y ait que six finales, une journée de sport bien remplie nous attend, avec en point d’orgue le match de hockey sur glace hommes entre le Canada et les États-Unis.

Une autre équipe canadienne, cette fois sur la piste de glace du curling femmes (Jennifer Jones), affrontera les championnes olympiques en titre suédoises (Anna Haselborg) dans un duel de haut-vol entre deux équipes ayant déjà décroché l’or olympique. Quels sont les autres moments forts de la journée que nous avons sélectionnés ? Découvrez-les ci-dessous :

Patinage artistique - Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron en quête d'or olympique

Quadruples champions du monde et médaillés d’argent de danse sur glace à PyeongChang 2018 derrière Tessa Virtue et Scott Moir, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron semblent, pour cette édition, avoir une route toute tracée vers l’or dans l’épreuve de danse sur glace en patinage artistique.

LIRE AUSSI : Papadakis/Cizeron en quête de l’or olympique : « On a l’habitude d’être favoris »

Dans l’épreuve de danse rythmique (19h07-22h38), le duo français, qui a remporté les deux épreuves des Grands Prix ISU de la saison, mais qui revient à la compétition après un an et demi d’absence, devra affronter les champions du monde du ROC Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov pour la première fois depuis que ces derniers ont battu les Français aux Championnats d’Europe 2020, à la condition que Katsalapov soit en forme.

Même si Papadakis et Cizeron sont toujours largement considérés comme les favoris, la lutte pour les médailles d’argent et de bronze n’en sera pas moins féroce, puisque six autres équipes sont en lice pour monter sur le podium olympique.

LIRE AUSSI - Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron racontent leur manière de vivre une compétition

Hockey sur glace - Les Canadiens affrontent les Américains dans un match très attendu, même sans les joueurs NHL

Même sans la présence des joueurs de la National Hockey League sur la glace olympique, un match est toujours plus attendu que les autres : le Canada contre les États-Unis.

Ces deux équipes se retrouveront (12h10-14h25) pour la première fois dans la compétition olympique depuis les demi-finales de Sotchi 2014, quand le Canada s’était imposé 1-0, dans un match du tour préliminaire du Groupe A.

Les deux équipes étant presque certaines de se qualifier pour les quarts de finale dans un groupe qui comprend également l’Allemagne et la Chine, ce duel ne devrait être qu’un avant-goût d’une potentielle revanche plus tard dans le tournoi.

Snowboard - Le snowboard cross en équipe mixte fait ses débuts olympiques

Le snowboard cross est une course de haute-intensité sur un parcours jalonné de virages relevés, de sauts et de chutes, qui voit généralement s’affronter de quatre à six coureurs par course.

Il semble donc naturel qu’une épreuve en équipe mixte, avec un homme et une femme par équipe et par course, rende ce spectacle encore plus excitant, avec pas moins de huit coureurs par course.

Cette épreuve connaitra ses débuts olympiques aujourd’hui (10h00), 16 équipes étant impliquées dans les quatre manches des quarts de finale, toutes espérant se hisser parmi les quatre qualifiées pour la finale et viser une médaille.

L’Australie est le champion du monde en titre, mais étant donné la nature imprévisible du snowboard cross, les médailles sont largement ouvertes.

La France aura deux équipes pour tenter de décrocher une deuxième médaille olympique en boardercross, après la médaille d'argent de Chloé Trespeuch en individuel femmes. Julia Pereira de Sousa Mabileau sera associée à Loan Bozzolo et Chloé Trespeuch sera avec Merlin Surget.

Gardez vos yeux grands ouverts !

Programme du 12 février

Biathlon

17h00 : 10 km sprint hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling

09h05 : Tour préliminaire tournoi femmes - Session 4

Suède vs Canada

vs République de Corée vs ROC

vs Japon vs Danemark

14h05 : Tour préliminaire tournoi hommes - Session 5

Italie vs Chine

vs Canada vs Suède

vs Danemark vs Suisse

vs États-Unis vs Norvège

20h05 : Tour préliminaire tournoi femmes - Session 5

ROC vs Japon

vs Danemark vs Suisse

vs grande-Bretagne vs États-Unis

vs Suède vs Chine

Hockey sur glace

12h10 : Groupe A (H) : Canada vs États-Unis

: Groupe A (H) : vs 12h10 : Quarts de finale (F) : ROC vs Suisse

Quarts de finale (F) : vs 16h40 : Groupe A (H) : Allemagne vs Chine

Groupe A (H) : vs 16h40 : Quarts de finale (F) : Finlande vs Japon

Quarts de finale (F) : vs 21h10 : Groupe B (H) : ROC vs République Tchèque ; Groupe B (H) : Suisse vs Danemark

Patinage artistique

19h00 : Danse sur glace,danse rythmique

Patinage de vitesse

16h00 : Poursuite par équipes femmes, quarts de finale

: Poursuite par équipes femmes, quarts de finale 16h53 : 500 m hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Saut à ski

19h00 : Grand tremplin individuel hommes, manche 1

: Grand tremplin individuel hommes, manche 1 20h00 : Grand tremplin individuel hommes, manche finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Skeleton

20h20 : Femmes, manche 3

: Femmes, manche 3 21h55 : Femmes, manche 4 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de fond

15h30 : Relais 4 x 5 km femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Snowboard

10h00 : Snowboard cross par équipes mixtes, quarts de finale

: Snowboard cross par équipes mixtes, quarts de finale 10h30 : Snowboard cross par équipes mixtes, demi-finales

: Snowboard cross par équipes mixtes, demi-finales 10h50 : Snowboard cross par équipes mixtes, petite finale

: Snowboard cross par équipes mixtes, petite finale Après petite finale : Snowboard cross par équipes mixtes, grande finale - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Où regarder les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

De la cérémonie d'ouverture jusqu'aux compétitions olympiques, découvrez où regarder les Jeux Olympiques d'hiver dans votre région via les Partenaires diffuseurs olympiques officiels.