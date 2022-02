Beijing 2022 - 11 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Pas moins de sept médailles d’or sont en jeu en ce 11 février, soit une semaine après le début des Jeux.

Les premières médailles de skeleton seront décernées dans l’épreuve hommes (21h55), où le Letton Martins Dukurs, âgé de 37 ans, en argent en 2010 et 2014, tentera de devenir le plus vieux champion depuis Duff Gibson, sacré à Turin 2006 du haut de ses 39 ans. Voici quelques-unes des autres épreuves phares de la journée :

Biathlon - Eckhoff, Wierer et les Françaises parmi les favorites du sprint

La Norvégienne Tiril Eckhoff fait figure de grande favorite du sprint femmes sur 7,5km (17h), l’athlète de 31 ans étant la championne en titre de sprint et du classement général de la Coupe du monde, ainsi que la championne du monde de l’épreuve.

Pour autant, le spectacle et le suspens devraient bien être au rendez-vous, puisque Eckhoff a commencé la saison 2021/22 de façon mitigée et sa première épreuve individuelle, et terminé à la 22e place de l'individuel à Beijing 2022, lundi 7 février. Cela permet à la concurrence de rêver d'or.

L’Italienne Dorothea Wierer, la compatriote d’Eckhoff Marte Olsbu Røiseland, la Suédoise Hanna Öberg et l’Allemande Denise Herrmann devraient ainsi toutes postuler pour le podium. Les Françaises Anaïs Chevalier-Bouchet, déjà deux médailles en argent à Pékin, et Anaïs Bescond feront aussi partie des prétendantes.

Snowboard - Une nouvelle page d’histoire pour Shaun White ?

Qualifié de justesse pour la finale, Shaun White reste toutefois le grand favori de la finale du snowboard halfpipe hommes (9h30), alors qu’il prend part à ses derniers Jeux Olympiques.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’Américain est la référence de cette épreuve depuis qu’elle a fait ses débuts à Turin 2006, avec pas moins de trois médailles d’or, en 2006, en 2010 et en 2018.

S’il parvient à conserver sa couronne avec succès, il dérocherait une quatrième médaille d’or, un record sans précédent. Mais il aura fort à faire face à des rivaux qui attendent leur heure, notamment l’Australien Scotty James et le Japonais Hirano Ayumu. Ou encore les Canadiens Pat Burgener, médaillé de bronze aux Mondiaux 2017, et Jan Scherrer, également en bronze aux Mondiaux 2021.

Voir la liste de départ de la finale de snowboard halfpipe à Beijing 2022

Patinage de vitesse - Bloemen en quête d’histoire

Aucun homme n’a jamais remporté plusieurs médailles d’or de rang sur la plus longue course de patinage de vitesse du programme olympique, le 10 000 mètres (16h).

Le Canadien Ted-Jan Bloemen a bien l’intention de changer cela. Le patineur d’origine néerlandaise, qui a établi un nouveau record olympique sur sa route vers l’or à PyeongChang, devra cependant faire face à un nouvel adversaire.

Le Suédois Nils van der Poel, également originaire des Pays-Bas, n’avait que 21 ans à PyeongChang. Aujourd’hui, Van der Poel a atteint l’âge de maturité, comme en atteste son record du monde de l’épreuve qui lui a permis de décrocher l’or des Championnats du monde 2021. Un exploit qu’il a également répété sur 5 000 m. Il a aussi déjà décroché l'or à Beijing 2022 dans le 5000 m.

Bart Swings pourrait également tirer son épingle du jeu. Le Belge, vainqueur de la seule médaille olympique de son pays à PyeongChang 2018 (argent - mass start), est actuellement quatrième au classement général du 10 000 m.

Il faudra bien entendu également compter sur les patineurs néerlandais, dont leur fer de lance Jorrit Bergsma, champion à Sotchi 2014, qui espère une nouvelle fois monter sur la plus haute marche du podium.

Hockey sur glace - Place aux quarts de finale femmes

Les premiers quarts de finale du tournoi femmes auront lieu le 19 février, avec les États-Unis qui affrontent la République tchèque à 12h10, suivie du Canada contre la Suède à 21h10.

Les Canadiennes sont invaincues dans le tournoi. Elles ont terminé la phase de groupe avec quatre victoires en quatre matchs, notamment contre les États-Unis (4-2). De son côté, la République tchèque s'est qualifiée en terminant deuxième du groupe B, juste devant la Suède, troisième.

Programme du 11 février

Biathlon

17:00 : 7,5 km sprint femmes – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Bobsleigh

14:10 : Bob à deux hommes, entraînement officiel, manche 3

Après manche 3 : Bob à deux hommes, entraînement officiel, manche 4

17:10 : Monobob femmes, entraînements officiel, manche 3

Après manche 3 : Monobob femmes, entraînements officiel, manche 4

Curling

9:05 - Tour préliminaire hommes, session 3

Suisse - ROC

Grande-Bretagne - USA

Suède - Italie

Danemark - République populaire de Chine

14:05 - Tour préliminaire femmes, session 3

USA - République populaire de Chine

Canada - Japon

Suisse - ROC

République de Corée - Grande-Bretagne

20:05 - Tour préliminaire hommes, session 4

ROC - Danemark

Grande-Bretagne - Norvège

Canada - Suisse

Hockey sur glace

Tour préliminaire hommes - Groupe B

12:10 : Danemark - ROC

16:40 : République tchèque - Suisse

Tour préliminaire hommes - Groupe C

16:40 : Suède - Slovaquie

21:10 : Lettonie - Finlande

Phase finale femmes

12:10 : quart de finale femmes - États-Unis/République tchèque

21:10 : quarts de finale femmes - Canada/Suède

Patinage de vitesse

16:00 : 10000 m hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de vitesse sur piste courte

19:00 : 1000 m femmes, quarts de finale

19:18 : 500 m hommes, séries

19:55 : 1000 m femmes, demi-finales

20:04 : Relais 5000 m hommes, demi-finales

20:37 : 1000 m femmes, finale B

20:43 : 1000 m femmes, finale A – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Saut à ski

17:45 : Grand tremplin individuel hommes, manche d'essai de qualification

19:00 : Grand tremplin individuel hommes, qualifications

Skeleton

9:30 : Femmes, manche 1

11:00 : Femmes, manche 2

20:20 : Hommes, manche 3

21:55 : Hommes, manche 4 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski alpin

11:00 : Super-G femmes – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de fond

15:00 : 15 km classique hommes – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Snowboard

9:30 : Snowboard halfpipe - hommes, finale, manche 1

9:58 : Snowboard halfpipe - hommes, finale, manche 2

10:25 : Snowboard halfpipe - hommes, finale, manche 3 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

