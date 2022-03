Beijing 2022 - 10 mars : les épreuves des Jeux Paralympiques d'hiver à ne pas manquer

Après deux jours de repos, le ski alpin reprend ses droits aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Le slalom géant va avoir lieu à partir de 8h30 heure locale (1h30 CET) pour les trois catégories hommes. Les trois dernières sessions du tournoi de curling fauteuil sont aussi au programme de ce jeudi 10 mars.

Découvrez le programme complet.

Para ski alpin

Arthur Bauchet a une première opportunité de devenir triple champion paralympique, ce jeudi 10 février. Après ses sacres en descente et en super combiné, le Français sera au départ du slalom géant dans la catégorie debout. Cette épreuve s'annonce très relevée avec notamment les Suisses Théo Gmür et Robin Cuche ou le Canadien Alexis Guimond.

Dans la catégorie déficients visuels, les prétendants au podium seront aussi nombreux. Parmi eux, il y a notamment le Français Hyacinthe Deleplace ou l'Autrichien Johannes Aigner qui va tenter de gagner une quatrième médaille en quatre courses aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022.

Dans la catégorie assis, c'est le Norvégien Jesper Pedersen qui tentera de réaliser cet exploit après sa médaille d'argent en descente et ses titres en super G et super combiné.

Curling fauteuil

Le round robin de curling fauteuil va se terminer ce jeudi 10 mars. Et tout reste à faire au cours des trois dernières sessions ! Cinq équipes peuvent encore espérer finir dans le top 4 et se qualifier pour les demi-finales. Parmi elles, la République populaire de Chine qui défend son titre et la Suède ont pris une option. Ces deux nations se partagent actuellement la tête du classement provisoire.

Le Canada est aussi bien placé avec six succès et trois défaites avant son dernier match. Les coéquipiers d'Ina Forrest défieront la Norvège à 9h35 heure locale (2h35 CET).

Les autres prétendants à la qualification sont la Slovaquie et la Lettonie.

La Suisse n'est plus en mesure de rallier le dernier carré mais jouera encore deux matchs : face à la Slovaquie à 9h35 heure locale (2h35 CET) et contre l'Estonie à 14h35 (7h35 CET).

Le programme du 10 mars

Para ski alpin

8:30 slalom géant hommes, déficients visuels, manche 1

Suivi du slalom géant hommes, debout, manche 1

Suivi du slalom géant hommes, assis, manche 1

12:30 slalom géant hommes, déficients visuels, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du slalom géant hommes, debout, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du slalom géant hommes, assis, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling en fauteuil roulant