Beijing 2022 - 10 février : les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver à ne pas manquer

Une autre épreuve par équipes mixtes fait ses débuts olympiques aujourd’hui, alors que les Jeux continuent de militer en faveur de l’équilibre et l’égalité entre les sexes.

L’épreuve de sauts par équipes mixtes de ski acrobatique fait ainsi sa première sortie (19h) avec huit équipes qui tenteront de devenir les premiers champions olympiques, comme la Suisse ou le Canada. Ce n’est là qu’une des huit épreuves à décerner des médailles en ce 10 février. Voici quelques autres épreuves à ne manquer sous aucun prétexte :

Ski alpin - Une nouvelle médaille pour Alexis Pinturault ?

Le vice-champion olympique 2018 de combiné alpin Alexis Pinturault a bien l'intention d'ajouter des médailles à son compteur, lui qui a fini 11e au super-G du 8 février. Mais les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Lucas Braathen, en forme cette saison en Coupe du monde, risquent de lui donner du fil à retordre en combiné alpin.

Tout comme le Suisse Marco Odermatt qui, à l'âge de 24 ans, est leader du classement général de la Coupe du monde cette saison, mais qui est davantage spécialisé dans le slalom géant et le Super-G. Le danger suisse devrait venir de Loïc Meillard, médaillé de bronze aux Championnats du monde 2021 en combiné notamment.

Ski de fond - Diggins, transformer sa belle Coupe du monde en or olympique

Lorsqu’elle a remporté l’or de l’épreuve de sprint par équipe de PyeongChang 2018 aux côtés de Kikkan Randall, Jessie Diggins est devenue l’une des deux premières Américaines à décrocher l’or olympique en ski de fond.

Depuis lors, elle n’a cessé de progresser, remportant les titres sur distance et du classement général de la Coupe du monde 2020/21, synonymes du prestigieux Tour de Ski.

Elle tentera de transformer cette brillante forme du moment en médaille d’or olympique en individuel dans la course classique femmes sur 10km (15h00). Elle a déjà décroché le bronze dans le sprint libre le 8 février. La Française Delphine Claudel et la Suissesse Nadine Fähndrich, vice-championne du monde du sprint, pourront-elles aller chercher un podium ?

Patinage artistique - Qui sera le prochain champion olympique hommes ?

La compétition hommes de patinage artistique en individuel touche à sa fin avec le programme libre (9h38), les meilleurs spécialistes de la planète espérant toujours prendre la relève du champion japonais Hanyu Yuzuru.

Hanyu rêve d’un troisième titre consécutif mais a pris la huitième place du programme court le mardi 8 février et a énormément de retard à refaire, notamment sur l'Américain Nathan Chen qui a battu le record du monde au programme court. Les compatriotes d'Hanyu, comme Kagiyama Yuma et Uno Shoma, ont aussi réduit l'écart avec le double champion olympique qui a promis de tenter à Beijing 2022 un quadruple Axel jamais réalisé jusqu’à aujourd’hui.

La fin de la compétition hommes s’annonce passionnante autant que palpitante. Du côté des représentants des pays francophones, on retrouvera les Français Kévin Aymoz et Adam Siao Him Fa, ainsi que le Canadien Keegan Messing, tous trois qualifiés pour le programme libre.

Deux grandes finales en snowboard

Deux finales sont au programme du snowboard : celle du halfpipe femmes à 10h25, avec notamment la Suissesse Bérénice Wicki, médaillée de bronze de l’épreuve aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020, ou encore la Canadienne Elizabeth Hosking, la plus jeune membre de la délégation du Canada à PyeongChang 2018 alors qu’elle n’avait que 16 ans.

L'Américaine Chloe Kim y sera également après un bon premier run, mercredi 9 février. Elle sera accompagnée de la Japonaise Ono Mitsuki, médaillée d’or en halfpipe aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020, ainsi que de la Chinoise Cai Xuetong, plusieurs médailles aux X Games en superpipe au compteur, et de sa compatriote Liu Jiayu, vice-championne olympique 2018.

L’autre finale sera celle du snowboard cross après la petite finale qui a lieu à 15h15. Le Français Merlin Surget et le Canadien Eliot Grondin, qui ont chacun obtenu une médaille d’argent cette saison en Coupe du monde, parviendront-ils à se hisser jusqu’en finale ?

Luge - Le relais par équipes mixtes est de retour avec des Allemands qui semblent indétrônables

Une équipe peut-il arrêter l’Allemagne dans les sports de glisse sur glace ? Les meilleurs lugeurs au monde essayeront de le faire aujourd’hui lors de la finale de l’épreuve de Beijing 2022.

Avant cela, ils auront déjà eu l’occasion de le faire lors des épreuves hommes, femmes et en double, mais le relais par équipes mixtes (21h38), introduit pour la première fois au programme de PyeongChang 2018, a ce petit quelque chose en plus, les meilleurs athlètes de chacune de ces autres disciplines étant réunis pour former une équipe.

Étonnamment, l’Allemagne n’a remporté que deux des cinq relais par équipe de la saison 2020/21 de la Coupe du monde de luge. Pour autant, la composition des équipes pour ces courses ne devrait pas être la même que pour les Jeux.

Programme du 10 février

Bobsleigh

Bob à deux hommes, entraînement officiel, manche 1

Bob à deux hommes, entraînement officiel, manche 2

Monobob femmes, entraînements officiel, manche 1

Monobob femmes, entraînements officiel, manche 2

Curling

9:05 - Tour préliminaire femmes, session 1

Grande-Bretagne - Suisse

Danemark - République populaire de Chine

Suède - Japon

ROC - USA

14:05 - Tour préliminaire hommes, session 2

USA - Suède

Norvège - Canada

République populaire de Chine - ROC

Grande-Bretagne - Italie

20:05 - Tour préliminaire femmes, session 2

Canada - République de Corée

Suède - Grande-Bretagne

USA - Danemark

République populaire de Chine - Suisse

Hockey sur glace

Tour préliminaire hommes - Groupe C

12:10 : Suède - Lettonie

16:40 : Finlande - Slovaquie

Tour préliminaire hommes - Groupe A

21:10 : USA - République populaire de Chine

21:10 : Canada - Allemagne

Luge

21:30 : Relais par équipes, compétition - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage artistique

9:30 : Patinage individuel hommes, programme libre - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Patinage de vitesse

20:00 : 5000 m - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Saut à ski

18:00 : Grand tremplin hommes, entraînement officiel 2

Skeleton

9:30 : Hommes, manche 1

11:00 : Hommes, manche 2

Ski acrobatique

19:00 : Ski acrobatique saut par équipes mixtes, finale 1

19:50 : Ski acrobatique saut par équipes mixtes, finale 2 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski alpin

10:30 : Descente du combiné alpin hommes

14:15 : Slalom du combiné alpin hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Ski de fond

15:00 : 10 km classique femmes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

Snowboard

9:30 : Snowboard halfpipe - femmes, finale, manche 1

9:58 : Snowboard halfpipe - femmes, finale, manche 2

10:25 : Snowboard halfpipe - femmes, finale, manche 3 - ÉPREUVE À MÉDAILLES

11:15 : Snowboard cross - hommes, manche 1

12:10 : Snowboard cross - hommes, manche 2

14:00 : Snowboard cross - hommes, huitièmes de finale

14:37 : Snowboard cross - hommes, quarts de finale

14:58 : Snowboard cross - hommes, demi-finales

15:15 : Petite finale snowboard Cross - hommes

Après petite finale : Grande finale snowboard Cross - hommes - ÉPREUVE À MÉDAILLES

