Bart Swings, premier Belge champion olympique depuis 1948 : « L’argent puis l’or, c’est incroyable »

Cela faisait 74 ans que la Belgique attendait un sacre aux Jeux Olympiques. Depuis la médaille d’or de Micheline Lannoy et Pierre Baugniet en patinage artistique à Saint-Moritz 1948. Et c’est Bart Swings qui l’a offert à son pays.

Aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, Swings avait tout misé sur la mass start de ce samedi 19 février. La course fétiche de ce patineur de roller de vitesse, quadruple champion du monde. Lui le champion d’Europe 2022 de mass start de patinage de vitesse. Lui le désormais champion olympique.

Avant de lancer ses JO avec le 5000 m, Swings avait en effet les yeux rivés sur un seul objectif : « Je ne suis pas dans l’obligation de faire un podium [dans le 5000 m], contrairement à la mass start », nous disait-il. « Je veux simplement suivre mon plan et je pense que j’arriverai à obtenir un bon résultat. »

« J’en rêvais depuis longtemps »

Il avait donc tout prévu. Bart Swings était déjà entré dans la légende à PyeongChang 2018 en décrochant la première médaille de la Belgique depuis Nagano 1998, en argent, dans cette même course qui faisait ses premiers pas olympiques.« J’en rêvais depuis longtemps »

À Beijing 2022, il a continué à écrire l’histoire de son pays en plus de réaliser son rêve.

« J’en rêvais depuis longtemps », a-t-il déclaré en zone mixte après son sacre historique. « C’est incroyable. J’ai travaillé très dur et ça a payé. »

« Cette médaille d’argent à PyeongChang était incroyable parce que notre dernière médaille remontait à environ 20 ans », a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, cette médaille d’or après l’argent, c’est historique. C’est incroyable. »

« C’est fou. L’argent puis l’or, c’est incroyable. Après les derniers Jeux Olympiques, j’avais dit : "J’ai eu une médaille d’argent, je suis super content". Mais je voulais passer au niveau supérieur. Et après l’argent, il ne reste plus que l’or. Je savais que c’était ambitieux et un rêve pour lequel je devais travailler. Je savais que tout pouvait arriver aujourd’hui. »

Bart Swings après son sacre olympique Photo de Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

« C’est vraiment très beau »

Les efforts réalisés pendant ces quatre dernières années ont payé pour Swings qui n’en revenait toujours pas quelques minutes après reçu sa médaille d’or. « J’étais étonné quand même. J’étais surpris de ce que j’avais fait. C’est vraiment très beau », déclarait-il au micro de la RTBF.

« Je ne parviens pas encore vraiment à réaliser que ça s’est produit. C’était un beau rêve et un bel objectif auquel travailler mais maintenant que je suis champion olympique… Je n’ai pas de mots. »

Mais pas vraiment besoin de mots quand on voit le sourire que cette médaille lui procure.