Delphine Delrue et Thom Gicquel peuvent finir l’année en beauté aux BWF World Tour Finals

Delphine Delrue et Thom Gicquel sont de retour aux BWF World Tour Finals. Comme en 2020, la paire française de double mixte participe au dernier tournoi de l’année après avoir assuré sa place dans le top 8 du World Tour Ranking. Elle occupe actuellement le septième rang. Cette année, les Bleus ont notamment atteint la finale du Masters d’Indonésie et le dernier carré de l’Open de Sarrebruck, leur dernière sortie en date. Ces performances ont permis aux deux droitiers d’avoir leur ticket pour Bangkok et le tournoi le plus relevé de la saison. Dès la phase de poules, ils affronteront Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (CHN), vice-champions olympiques en titre, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (MAS) et Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (INA) Les Tricolores vont faire face à une adversité relevée, mais ils n’ont aucun complexe d’infériorité à avoir. Et ils le savent. « Désormais, on ne nous prend plus de haut. Quand on rentre sur le terrain, on le voit dans les yeux des adversaires. Ils nous connaissent et ils n’arrivent plus tranquille. Nous sommes pris au sérieux », disaient-ils à Olympics.com au printemps. Delphine Delrue et Thom Gicquel ont gagné ce respect grâce à leur régularité, ils ne sont pas sortis du top 15 mondial depuis le 18 février 2020, mais aussi avec leurs coups d’éclat à l’image de leur succès sur Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai au Masters d’Indonésie. Aux BWF World Tour Finals 2022, les Thaïlandais visent tout simplement un troisième titre consécutif en double mixte.

Delphine Delrue et Thom Gicquel détiennent la meilleure performance française aux BWF World Tour Finals Les Tricolores et les champions du monde 2021 se sont déjà affrontés dans le cadre du tournoi qui réunit les huit meilleurs du World Tour Ranking dans chaque tableau. C’était en janvier 2021, quand Delphine Delrue et Thom Gicquel y ont participé pour la première fois de leur carrière. Ils n’avaient que 22 ans, mais avaient écrit l’histoire du badminton français. Ils avaient terminé la phase de poules à la première place du groupe B grâce à leurs succès sur les Indonésiens Hafiz Faizal-Gloria Emanuelle Widjaja (14-21, 21-14, 21-17), les Malaisiens Soon Huat Goh et Shevon Jemie Lai (21-17, 21-9) et les Allemands Mark Lamsfuss-Isabel Lohau (21-10, 21-15). Ce classement était synonyme de qualification en demi-finales. C'était une grande première pour des badistes français, tous tableaux confondus. Delphine Delrue et Thom Gicquel avaient été battus par les futurs vainqueurs Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai (15-21, 17-21) aux portes de la finale, mais ils avaient établi un exploit inédit qui prouve leur capacité à rivaliser avec les meilleurs doubles mixtes de la planète. Et deux ans plus tard, c’est encore plus vrai. LIRE AUSSI - Delphine Delrue et Thom Gicquel : « Plus personne ne nous prend de haut »

Delphine Delrue et Thom Gicquel forment la deuxième paire la plus jeune des BWF World Tour Finals 2022 Depuis les BWF World Tour Finals 2020, Delphine Delrue et Thom Gicquel ont continué d’engranger de l’expérience. Et elle ne sera pas de trop pour un tournoi où ils forment la deuxième paire la plus jeune avec les Indonésiens Rinov Rivaldy et Pitha Haningtyas Mentari. Ils vont vécu 18 derniers mois riches en enseignements. La paire tricolore a découvert les Jeux Olympiques à Tokyo 2020, en 2021, a remporté son premier Super 300 avec l'Open de Suisse 2021, a décroché une médaille d'argent aux Championnats d'Europe 2022 et atteint sa première finale dans un tournoi Super 500 au Masters d'Indonésie. Toutes ces performances leur permettent de monter en puissance sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais Delphine Delrue et Thom Gicquel peuvent aussi en profiter dès les BWF World Tour Finals 2022 pour finir l'année 2022 en beauté.