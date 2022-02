Les athlètes suisses à ne pas manquer à Beijing 2022

Cette année encore, les athlètes suisses sont prêts à relever tous les défis qui les mèneront vers la gloire olympique. En attendant le début des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se dérouleront du 4 au 20 février 2022 en République populaire de Chine, Olympics.com vous propose une liste non-exhaustive des meilleurs athlètes suisses à suivre durant cette nouvelle édition olympique qui s'annonce passionnante.

À LIRE AUSSI : La sélection suisse pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Corinne Suter

Discipline : ski alpin

: ski alpin Âge : 27 ans

: 27 ans Palmarès : Championne du monde en titre de descente

: Championne du monde en titre de descente La déclaration à Eurosport : « C'est un très bon résultat après un début de saison difficile pour moi. Maintenant, j'ai trouvé mon rythme et je me sens mieux à chaque sortie. J'ai les JO dans un coin de la tête. »

Corinne Suter a fait le plein de confiance juste avant de monter dans l’avion pour Pékin. Le 29 janvier, la Suissesse a remporté sa première victoire de la saison en s’imposant sur la descente de Garmisch-Partenkirchen.

En montant sur son troisième podium de l’hiver, Corinne Suter a grimpé au sixième rang du classement général de la Coupe du monde de ski alpin. Cette place lui permet d’être désormais devant les deux autres Suissesses du top 10 : Lara Gut-Behrami (8e) et Michelle Gisin (10e).

Si ces deux dernières sont polyvalentes, la Schwytzoise a fait des épreuves de vitesse sa spécialité. Elle a ramené deux médailles des derniers Championnats du monde avec l’or en descente et l’argent en super G.

Sa montée en puissance actuelle prouve qu’elle pourrait bien être la plus grande rivale de Sofia Goggia aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

À LIRE AUSSI : Les skieurs suisses à suivre aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Marco Odermatt

Discipline : ski alpin

: ski alpin Âge : 24 ans

: 24 ans Palmarès : Deuxième du classement général de la Coupe du monde de ski alpin en 2021

: Deuxième du classement général de la Coupe du monde de ski alpin en 2021 La déclaration à l’AFP : « Bien sûr, une médaille aux Jeux ou un globe. Ce sont deux gros objectifs, très difficiles à atteindre, mais je vais tout donner. »

Marco Odermatt va participer aux Jeux Olympiques d’hiver pour la première fois de sa carrière et il peut espérer y briller. Le Suisse a outrageusement dominé le début de la saison. Il est déjà monté sur 11 podiums cet hiver et occupe actuellement la tête du classement général de la Coupe du monde avec presque 400 points d'avance sur son dauphin, Aleksander Aamodt Kilde.

Sa polyvalence lui permet de viser des médailles dans plusieurs épreuves dont le slalom géant, le super G et la descente. Un an après être passé à côté de ses Championnats du monde, le skieur d’Hergiswil a une merveilleuse opportunité de se rattraper lors des JO d’hiver.

À Pékin, il sera l’athlète le plus attendu dans sa discipline et aura une occasion de justifier son statut de prodige du ski alpin. Dans son sillage, la délégation suisse pourra aussi compter Beat Feuz dans les épreuves de vitesse.

À LIRE AUSSI : Duel au sommet entre Alexis Pinturault et Marco Odermatt

Sarah Hoefflin

Discipline : ski acrobatique

: ski acrobatique Âge : 31 ans

: 31 ans Palmarès : Championne olympique de ski slopestyle à PyeongChang 2018

: Championne olympique de ski slopestyle à PyeongChang 2018 La déclaration à Olympics.com : « Le niveau du ski freestyle féminin a tellement progressé ces quatre dernières années que je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment défendre mon titre ou le reprendre. En tout cas, ça me fait super plaisir et ça fait partie du jeu de pouvoir transmettre le témoin à quelqu'un d'autre qui a vraiment progressé durant l’Olympiade. »

Sarah Höfflin est la championne olympique en titre de ski slopestyle. À PyeongChang 2018, elle s’était imposée devant sa compatriote Mathilde Gremaud. À Beijing 2022, les deux skieuses suisses vont participer à l’épreuve de slopestyle, mais aussi aux grands débuts du ski big air aux JO d’hiver. Sarah Höfflin est montée sur un podium dans chacune de ces épreuves en Coupe du monde cette saison.

Elle sera une sérieuse prétendante à sa propre succession en slopestyle, notamment grâce à ses progrès en rails.

La native de Genève a débuté la compétition après avoir obtenu un diplôme en neurosciences et possède une trajectoire unique dans le monde du ski acrobatique. Dans l’histoire du ski slopestyle, est est la seule skieuse à avoir remporté plusieurs globes de cristal.

À LIRE AUSSI : Sarah Höfflin - Mathilde Gremaud, une amitié sur le podium

Ryan Regez

Discipline : ski acrobatique

: ski acrobatique Âge : 29 ans

: 29 ans Palmarès : Deuxième de la Coupe du monde de ski cross en 2020

Ryan Regez est sur une pente ascendante. Il a terminé sur le podium de cinq des six dernières courses comptant pour la Coupe du monde de ski cross. C’est déjà sa saison la plus fructueuse avec un meilleur bilan qu’en 2020 quand il avait terminé la saison au deuxième rang du classement final.

Avec trois succès, le Suisse est même l’athlète le plus victorieux de ce début d’hiver. Il se présente à Pékin en tant que co-leader de la Coupe du monde de ski cross. Ce statut peut lui permettre de viser la première médaille de sa carrière dans un grand rendez-vous.

Le skieur de 29 ans avait manqué les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 à cause d’une blessure et reste sur une 18e place aux Championnats du monde. C’était son compatriote Alex Fiva qui s’était imposé lors du rendez-vous planétaire l’hiver dernier.

À LIRE AUSSI : Comment regarder le ski acrobatique aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Équipe de hockey sur glace femmes

Discipline : hockey sur glace

: hockey sur glace Palmarès : Médaille de bronze à Sotchi 2014

: Médaille de bronze à Sotchi 2014 La déclaration de Colin Muller à l’IIHF : « Je suis convaincu par la force de frappe de notre équipe »

À Pékin, la Suisse peut espérer remporter la deuxième médaille de son histoire en hockey sur glace femmes. Depuis le bronze de Sotchi 2014, les hockeyeuses suisses se sont installées dans le top 5 mondial. Cinquième à PyeongChang 2018 et au Championnat du monde 2019, elles ont été demi-finalistes lors du dernier Mondial.

Pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, l'entraîneur Colin Muller peut compter sur six joueuses qui étaient présentes sur le podium à Sotchi il y a huit ans. Parmi elles, on retrouve notamment Alina Müller.

À 15 ans, l’attaquante avait marqué l'ultime but de son équipe dans le match pour la médaille de bronze. Cet exploit lui avait permis de devenir la plus jeune hockeyeuse à remporter une médaille olympique. Quatre ans plus tard, la Suissesse qui joue pour l’Université de Northeastern en NCAA avait été la meilleure pointeuse du tournoi olympique à PyeongChang 2018.

À LIRE AUSSI : Comment regarder le hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Double mixte en curling

Discipline : curling

: curling Palmarès : Médaille d’argent à PyeongChang 2018

: Médaille d’argent à PyeongChang 2018 La déclaration de Martin Rios à World Curling : « Bien sûr que nous visons une médaille, et nous espérons réaliser notre rêve de gagner l’or. »

Il n’y aura pas besoin d’attendre la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver pour suivre des athlètes suisses en quête de médaille. Dès ce mercredi 2 février, les curleurs Jenny Perret et Martin Rios vont entrer en lice dans l’épreuve de double mixte avec un duel face à la République populaire de Chine.

Ils sont les vice-champions olympiques en titre et espèrent atteindre la finale des JO d’hiver pour la deuxième fois d’affilée. Les Suisses ont été champions du monde en 2017 et connaissent la recette pour aller chercher un titre dans un grand évènement. À eux de l’utiliser aux Jeux Olympiques d’hiver grâce à l’expérience acquise à PyeongChang 2018.

L’an passé, Jenny Peret et Martin Rios ont pris la cinquième place au Championnat du monde.

À LIRE AUSSI : Parlez-vous le curling ?