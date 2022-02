Les héros qui ont gagné la seule médaille de leur pays à Beijing 2022

Les pays qui occupent les premières places du tableau des médailles attirent l’attention à chaque édition des Jeux Olympiques. Et c’est assez logique. Pourtant, avec ces équipes qui ont l’habitude de gagner des dizaines de médailles olympiques, il est facile d’oublier à quel point gagner ne serait-ce qu’une seule médaille est quelque chose de spécial.

Pour cinq pays, il n’y a eu qu’une seule occasion de célébrer un tel résultat aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Voici les athlètes qui ont gagné la seule médaille de leur pays à Pékin :

Queralt Castellet pendant sa finale de ski halfpipe Photo de 2022 Getty Images

Queralt Castellet - Espagne

Queralt Castellet a réussi un exploit qui a rendu l’Espagne fière. Elle a réalisé un deuxième run sensationnel en finale du snowboard halfpipe femmes et a décroché la médaille d’argent derrière Chloe Kim. L’athlète de 32 ans n’a pas réussi à contenir son émotion après avoir réussi deux 900s consécutifs pour gagner sa première médaille olympique lors de sa cinquième participation aux JO d’hiver.

« J’ai été submergée par les émotions à la fin », a confié l’Espagnole à Olympics.com à Pékin. « Aujourd’hui a été un jour incroyable même si je ne l’ai pas commencé du bon pied. Tout s’est aligné lors du deuxième run : le mental, la pression, mes pensées sur l’importance de ce run et d’une certaine manière, la force est venue avec. »

« J’ai réussi en quelque sorte à tout mettre en place lors de mon deuxième run pour y arriver. »

Sa performance est historique à plus d’un titre. Elle n’est pas seulement la seule médaillée espagnole de Beijing 2022, Queralt Castellet est aussi l’Espagnole qui a obtenu le meilleur résultat dans une épreuve des Jeux Olympiques d’hiver.

Celle qui était la porte-drapeau de l’Espagne lors de la cérémonie d’ouverture de Vancouver 2010 est sans aucun doute la snowboardeuse la plus décorée et une des meilleures athlètes d’hiver de l’histoire du sport espagnol.

Oleksandr Abramenko a été fêté à son retour en Ukraine Photo de 2022 Getty Images

Oleksandr Abramenko - Ukraine

La seule médaille ukrainienne des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 a été gagnée par un athlète attendu : Oleksandr Abramenko. Il y a quatre ans à PyeongChang 2018, il avait déjà été le seul médaillé de son pays. À Pékin, l’Ukrainien a participé à ses cinquièmes Jeux Olympiques d’hiver consécutifs et a réalisé un Back Double Full-Full-Double Full en finale. C’était le même saut que Qi Guangpu, le champion olympique, mais une réception lourde avec une main posée légèrement dans la neige lui a coûté la victoire. Il a dû se contenter de la médaille d’argent avec un score de 116,5 points.

« C’était une compétition incroyable aujourd’hui », a réagi Abramenko. « Je suis tellement heureux de gagner cette médaille d’argent et fier de moi d’avoir gagné la première médaille ukrainienne de ces Jeux. »

Avec sa deuxième place à 33 ans et 288 jours, Abramenko est devenu le plus vieux médaillé olympique de l’histoire de sa discipline et le plus vieux médaillé de l’histoire de l’Ukraine aux Jeux Olympiques d’hiver.

Kelly Sildaru - Estonie

Kelly Sildaru a réalisé une performance attendue de longue date en Estonie. Sa médaille de bronze en ski slopestyle est la première médaille de son pays aux Jeux Olympiques d’hiver depuis l’argent de Kristina Smigun-Vähi à Vancouver 2010. La fondeuse avait ajouté une troisième médaille olympique après avoir gagné deux titres à Turin 2006.

Kelly Sildaru a eu 20 ans pendant Beijing 2022 et vient d’une nation baltique avec peu de relief. Elle a terminé le premier tour de la finale de ski slopestyle femmes à la première position. Elle avait réussi un très bon premier run qui lui a rapporté 82,06 points, avec notamment un énorme switch 900. L'Estonienne avait été la première à faire tomber la barrière des 80 points dans la finale de cette épreuve à Beijing 2022.

Elle a finalement gagné une médaille de bronze, la première médaille olympique de son pays dans une épreuve de ski acrobatique.

« Je ne peux pas expliquer à quel point je suis heureuse à cet instant », a réagi la skieuse qui avait raté PyeongChang 2018 à cause d’une blessure. « C’était une expérience incroyable et repartir avec cette médaille de bronze est juste exceptionnel. »

Les Lettons Eliza Tiruma, Kristers Aparjods, Martins Bots et Roberts Plume sont montés sur le podium du relais mixte de luge Photo de 2022 Getty Images

Relais mixte de luge - Lettonie

La Lettonie a remporté l’intégralité de ses médailles aux Jeux Olympiques d’hiver dans les sports de glisse. Comme à PyeongChang 2018 avec Janis Strenga et Oskars Melbardis qui ont gagné le bronze en bob à deux hommes, le pays balte a remporté une médaille à Beiijing 2022, cette fois grâce à son équipe de luge.

Le relais mixte est une épreuve composée d’une femme, d’un homme et d’un équipage de double qui viennent d’un même NOC. La femme est la première à s’élancer puis transmet le témoin à son compatriote en touchant une plaque chronométrique sur la ligne d’arrivée. La porte s’ouvre alors pour le second relayeur qui en fait de même pour le double. L’équipe qui a réalisé le temps le plus rapide après le passage de ses participants s’impose.

Dans cette épreuve, la Lettonie a réalisé le troisième temps avec un chrono de 2 min 04 s 354 réalisé par Eliza Tiruma, Kristers Aparjods, Martins Bots et Roberts Plume.

Dawid Kubacki reçoit sa médaille de bronze en saut à ski tremplin normal hommes Photo de GETTY IMAGES

Dawid Kubacki - Pologne

Dawid Kubacki a offert à la Pologne une bonne raison de faire la fête, avec sa performance en saut à ski tremplin normal hommes. Il a participé aux Jeux Olympiques d’hiver à trois reprises et a désormais gagné deux médailles de bronze. Après son podium dans l’épreuve par équipes grand tremplin à PyeongChang 2018 il espérait que sa médaille à Beijing 2022 apporte de la joie à son pays.

« J’espère que les Polonais ont le sourire grâce à moi et je leur souhaite une très bonne journée. »

Dawid Kubacki a certainement rendu les Polonais heureux ce jour-là. Grâce à lui, son pays occupe une place particulière dans le tableau des médailles aux côtés de l’Espagne, de l’Ukraine, de l’Estonie et de la Lettonie.