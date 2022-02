Les athlètes à suivre lors des qualifications de ski de bosses à Beijing 2022

Les qualifications de ski de bosses aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 débutent ce 3 février et le moins que l’on puisse dire, c’est que la compétition s’annonce palpitante.

Si les deux champions olympiques en titre, la Française Perrine Laffont et le Canadien Mikaël Kingsbury figurent toujours parmi les favoris de l’épreuve, de nombreux athlètes ont prouvé qu’ils étaient en capacité de battre les deux stars des bosses, durant la saison de Coupe du monde 2021/22.

Alors qui sont les athlètes qu’il faudra suivre de près lors des qualifications de ski de bosses hommes et femmes aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 ?

Le choc des titans entre Laffont, Kawamura et Anthony

« Les filles ont énormément progressé. Maintenant, on voit que j'ai vraiment de la concurrence et que ce n'est pas tous les jours facile », avait déclaré la triple championne du monde, lors d’une conférence de presse, après l’annonce de sa sélection olympique pour Beijing 2022.

« Jakara Anthony et Kawamura Anri vont être de très grosses adversaires et on l'a vu surtout sur les dernières courses, nous sommes toutes les trois sur le podium à chaque fois. »

Si Perrine Laffont est montée sur cinq podiums, dont deux victoires, lors des sept Coupes du monde auxquelles elle a participées cette saison, les statistiques de ses concurrentes directes sont tout aussi impressionnantes. Anthony est montée sur six podiums de Coupe du monde sur sept, dont une victoire et Kawamura, sur six podiums de Coupe du monde également mais avec trois victoires à son actif.

La compétition devrait donc vraisemblablement se jouer entre ces trois skieuses de talent. Mais les Jeux Olympiques sont une compétition d’une journée, donc il ne faudra pas écarter les Américaines Kai Owens et Olivia Giaccio ou encore la Canadienne Justine Dufour-Lapointe, championne olympique de Sotchi 2014 et vice-championne olympique de PyeongChang 2018, ainsi que sa sœur Chloé Dufour-Lapointe.

Le « Roi des bosses » Kingsbury face à Horisihma Ikuma

Il fallait remonter au 18 janvier 2019 pour voir un podium de Coupe du monde de ski bosses sans le Canadien Mikaël Kingsbury. Mais cette saison, le « Roi des bosses » n'a pas terminé dans les trois premiers lors de l’étape à Idre Fjall, le 11 décembre 2021. Le sextuple champion du monde est arrivé huitième ce jour-là en Suède, laissant le champs libre au Japonais Horishima Ikuma.

Le Canadien reste tout de même en tête du classement général de ski de bosses de Coupe du monde, mais avec seulement 12 points d’avance sur Horishima.

Toute la saison, les deux hommes se sont disputés la première place des étapes de Coupe du monde, avec en invité récurant, le Suédois Walter Wallberg qui s’apprête à participer à ses deuxièmes Jeux Olympiques, après sa 21e place à PyeongChang. Le skieur de 21 ans est actuellement troisième du classement de Coupe du monde avec trois podiums cette saison.

Il faudra garder un œil sur le Japonais Hara Daichi, médaillé de bronze de PyeongChang, qui a battu Kingsbury lors de l’étape à l’Alpes d’Huez.

Absent durant une bonne partie de la saison après s’être fracturé la clavicule, le vice-champion olympique en titre australien Matt Graham sera aussi de la partie lors de ces qualifications de ski de bosses à Beijing 2022.

Le Français Benjamin Cavet sera aussi à surveiller avec attention, après sa médaille d’argent aux Mondiaux 2021 à Almaty, au Kazakhstan et un podium en Coupe du monde cette saison.

