Arthur Bauchet après son troisième titre paralympique : « Je voulais montrer que rien n’était impossible »

Arthur Bauchet a été tellement impressionnant en ski alpin aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 qu’il a semblé être un alchimiste. Il va quitter Pékin avec quatre médailles, comme à PyeongChang 2018 quatre ans plus tôt.

Mais la couleur du métal a changé. Le Français a transformé l’argent en or à trois reprises et en bronze une fois, avec la dernière médaille en date ce dimanche 13 mars en slalom hommes catégorie debout.

« C'est fou, c'est incroyable. Ça fait tellement de bien ! C'était vraiment dur aujourd'hui. L'entraîneur m'a dit à la radio "ça sera dur, mais même si tu tombes, continue, ça n'est pas un gros problème". Alors je me suis dit "écoute le, fonce", et dans l'aire d'arrivée, quand j'ai tourné la tête, j'ai vu mon nom en haut du classement. C'était un moment spectaculaire et une grande fierté. »

À LIRE AUSSI : Arthur Bauchet : « J'ai mal mais au moins je sais pourquoi »

Arthur Bauchet a su repousser ses limites en terme de fatigue pour s’offrir une troisième Marseillaise. Mais à en croire ses déclarations à France TV, ce n’est pas pour terminer sa cinquième course en huit jours sur la plus haute marche du podium qu’il a le plus puisé dans ses ressources.

« J’ai ressenti des émotions différentes sur mes quatre médailles, c’est fou. Mais c’est vrai que physiquement, [la médaille de bronze en géant] a vraiment la saveur du dépassement. On la pensait impossible en début de seconde manche. Je ne sais pas si c’est la plus belle, mais c’est une des plus belles. »

Arthur Bauchet, un skieur qui a toujours le sourire

Le natif de Saint-Tropez peut compter sur sa résilience pour se sublimer malgré les difficultés. À l’image de ses médailles de PyeongChang 2018 utilisées comme poids pour travailler physiquement pendant le confinement, Arthur Bauchet transforme chaque situation compliquée en opportunité. Il parvient toujours à positiver et ne se défait jamais de son sourire. Un véritable atout dont il a parlé sur France TV.

« Le sourire, il est plus efficace que mes jambes : il ne me quitte jamais, contrairement à mes jambes ! Comme je dis, c’est le sport de haut niveau, il faut se dépasser. C’est une fois tous les quatre ans donc si on ne le fait pas là, on ne le fait jamais. »

Le triple champion paralympique est parvenu à surmonter la maladie grâce à cet état d’esprit. Déjà il y a quelques années, il n’a pas renoncé au ski alpin malgré la paraparésie spastique, une maladie rare qui affecte le système nerveux central et touche les muscles des membres inférieurs avec une faiblesse musculaire et des hypertonies. Aujourd’hui, son abnégation lui a permis de se construire un palmarès riche de huit médailles paralympiques. Une sorte de revanche.

« Je voulais montrer que rien n’était impossible, il faut juste y croire et se battre. C’est aussi un message à moi-même et à cette maladie. “Tu m’as fait galérer dans la vie, mais je suis là aujourd’hui et je remporte des médailles d’or aux Jeux Paralympiques.” Je ne pense pas que je me serais dit ça en 2014, sur mon lit d’hôpital ou allongé sur mon canapé. »

LIRE AUSSI - Revivez la neuvième et ultime journée des Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Un statut de leader et un rôle de porte-drapeau

La médaille d’or en slalom hommes n’a pas été sa dernière récompense aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Il a été nommé porte-drapeau de la France pour la cérémonie de clôture qui aura lieu ce dimanche 13 mars. L’athlète de 21 ans mérite cette désignation autant pour ses exploits sportifs que pour son statut de leader.

« C’est très important d’avoir deux vrais leaders de l’équipe de France, avec lui et Marie Bochet », expliquait son compatriote Lou Braz-Dagand sur France TV, après sa septième place en slalom hommes assis. « C’est eux qui nous permettent d’avancer et de repousser nos limites encore plus loin. »

Mais le principal intéressé ne se considère pas forcément de la sorte.

« Je ne sais pas si je suis le leader ou le moteur, mais je sais que tout seul, on n’est pas grand-chose en équipe de France. C’est l’équipe qui permet de faire des belles performances. Si ça marche aussi bien, c’est pour ça. On gagne 12 médailles dont sept en or, c’est juste génial. Je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe. »

Skieur et leader, Arthur Bauchet impressionne dans chacun de ses rôles.