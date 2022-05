Anthony Jeanjean, des tribunes au park du FISE Montpellier en BMX freestyle

« On est là pour faire nos runs, essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour être le mieux classé possible, mais c'est vrai que c'est un échange avec le public. Quand le public réagit, cela veut dire qu'on a fait quelque chose d'impressionnant et que ça l'a impacté. Les gens nous le rendent en nous poussant à continuer et à se surpasser durant notre passage.»

À en croire Anthony Jeanjean, le BMX freestyle n’est peut-être pas un sport aussi individuel qu’il n’y paraît. Les spectateurs jouent un rôle crucial dans la performance des riders. Et peut-être même le plus important. Pour celui qui a été deux fois champion de France de la discipline, séduire le public est même aussi valorisant que convaincre les juges.

Il aura l’occasion de faire les deux lors du FISE Montpellier du 26 au 29 mai. Le rider de 23 ans sera une nouvelle fois la star locale de cet événement qui compte pour la Coupe du monde de BMX freestyle park.

Il faut dire que le natif de Béziers a une histoire particulière avec le rendez-vous organisé dans l’Hérault. C’est là-bas qu’il a découvert la discipline dans laquelle il s'est qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et vise Paris 2024.

Anthony Jeanjean a tout connu au FISE Montpellier

« Quand j'avais dix ans, mes parents m'ont parlé d'un événement de sports extrêmes, c'était le FISE. J'y suis allé pour découvrir tous ces sports et je suis tombé sur le BMX freestyle. Comme ça tombe souvent aux alentours de mon anniversaire, mes parents m'ont acheté mon premier BMX là-bas. Et c'est là que tout a commencé. »

Depuis ce jour, le FISE a joué un rôle important dans sa progression. Première compétition en moins de 16 ans, première apparition en amateur, débuts chez les professionnels : toutes les grandes étapes de sa carrière ont eu lieu sur les rives du Lez. Et à chaque fois, ce sentiment « d’évoluer à la maison » a été particulier.

« Voir tout ce public qui vient pour ces disciplines, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça me rappelle pourquoi j'ai commencé ces sports », a expliqué celui qui a atteint la finale du FISE Montpellier pour la première fois en 2019.

Si Anthony Jeanjean apprécie le public montpelliérain qui encourage les rideurs comme nul par ailleurs, il leur rend bien en gardant une certaine proximité avec les spectateurs et notamment les plus jeunes.

Désormais, l’enfant du FISE prend du temps pour les enfants qui viennent au FISE.

« Je trouve ça hyper important de partager ce qu'on fait aux plus jeunes pour leur faire découvrir notre sport, faire découvrir qui on est et pourquoi pas, susciter beaucoup de vocations chez les jeunes qui portent énormément d'intérêt aux sports qu'on fait. J’essaie de me rendre assez disponible pour eux, pour qu’ils puissent découvrir ces disciplines de plus près et avoir des réponses à leurs questions. C'est avec grand plaisir que chaque année que je vais à la rencontre du public et des plus jeunes. »

Un mois à l'hôpital après une chute de cinq mètres

Anthony Jeanjean ne veut pas seulement inciter les jeunes à découvrir le BMX. Il s’imagine déjà emmener ses successeurs vers les sommets à l’issue de sa carrière sportive.

Le Biterrois a passé ses diplômes d’entraîneur, une démarche qui prouve à quel point la transmission est importante pour lui.

« Ça me plaît de partager mon vécu, mon expérience et aider les jeunes à aller au plus haut. C'est vraiment un objectif pour moi à plus long terme », a expliqué celui qui est passé professionnel à 14 ans, il y a presque une décennie.

La passion du Français pour sa discipline est toujours intacte après autant de temps passé à sillonner les parks de la planète. C’est même elle qui lui a permis de poursuivre quand tout aurait pu s’arrêter. En 2018, le rideur a été victime d’une chute de cinq mètres. Il avait les poumons écrasés, la vessie perforée, le rein gauche fracturé et a passé un mois à l’hôpital.

Malgré l’appréhension, le Français est remonté en selle seulement trois mois plus tard. C’est aujourd’hui encore une de ses plus grandes fiertés.

« Les médecins m'ont dit que c'était compliqué que je reprenne le sport de haut niveau. Mais pour moi, c'était impossible. J'ai écouté tous les risques, je les ai pris en compte et j'ai fait mes propres choix. Toute ma vie tournait autour du BMX et du sport, alors pour moi, j'allais continuer. J'ai pris la décision de continuer et c'est une chose que je ne regrette pas du tout. Ce n'était pas facile, mais j'avais la motivation et la passion pour ne rien lâcher et remplir mes objectifs. »

Anthony Jeanjean a appris aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Cette combativité a permis à Anthony Jeanjean de s’affirmer parmi les meilleurs rideurs de la planète. Désormais, il reconnaît même prendre plus de risques qu’à l’époque, mais en les maîtrisant mieux pour se « sentir bien sur son vélo ».

C’est ce qui lui a permis d’être sacré champion d’Europe à deux reprises et de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Il a eu l’honneur de représenter la France lors des débuts du BMX Freestyle aux JO.

Le rideur de 23 ans a même été en course pour le podium, mais une erreur technique en finale l’a contraint à la septième place. Malgré cette déception après des qualifications très bien négociées, Anthony Jeanjean garde un bon souvenir de son séjour tokyoïte.

« J'en ressors beaucoup plus de positif que de négatif. Avec tout ce que j'ai appris sur mon entraînement, sur la performance, sur comment m'entraîner pour être prêt, sur une compétition. »

Cet apprentissage va maintenant lui servir en prévision du FISE Montpellier, mais aussi plus tard lorsqu'il tentera de se qualifier pour son « objectif le plus gros » : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Sur les rives du Lez comme à la Place de la Concorde dans deux ans, Anthony Jeanjean pourra compter sur un public acquis à sa cause.