Anthony Chalençon : dernière chance de médaille individuelle pour le fondeur et biathlète français à Beijing 2022

Ça passe ou ça casse.

Les chances d’accrocher un podium aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 se font de plus en plus rares pour Anthony Chalençon. Mais elles sont bien là !

Le fondeur et biathlète français de 31 ans, qui évolue dans la catégorie des déficients visuels, a déjà brûlé plusieurs cartouches à Pékin. En biathlon, il a fini deux fois neuvième, en sprint et moyenne distance les 5 et 8 mars, et il n’a pas pris le départ de l’individuel le 11 mars. En ski de fond, il a craqué en toute fin de course du sprint libre pour terminer à la quatrième place le 9 mars.

Il ne lui reste donc plus qu’une épreuve individuelle pour inscrire son nom au palmarès de Beijing 2022, comme il avait su le faire avec le bronze dans l’individuel 15 km du biathlon à PyeongChang 2018, en plus de l’or en relais du ski de fond.

L’ancien skieur alpin, qui avait participé au slalom et au géant à Vancouver 2010 avant de passer au ski nordique en 2011, s’alignera sur la moyenne distance du ski de fond, samedi 12 mars, avec son guide Alex Pouyé, après trois jours de repos. Celui qui est atteint de dégénérescence rétinienne depuis ses trois ans devrait aussi être au départ du relais open du dimanche 13 mars.

Du positivisme et un peu de pression

Après sa quatrième place cruelle en sprint, il avait essayé de se montrer positif, lui qui avait déjà commis de nombreuses erreurs dans le 10 km du biathlon, la veille. « J'arrive à me relancer après douze fautes au tir, j'arriverai peut-être bien à me relancer ce coup-ci aussi », avait-il lancé à L’Équipe.

Il ne veut surtout pas répéter ses déboires des Championnats du monde de janvier 2022 où seul le relais, une deuxième place avec Benjamin Daviet, avait sauvé ses Mondiaux. Il avait terminé quatrième sur le 20 km et 14e au sprint en ski de fond. Et en biathlon, sa meilleure place était 11e sur l’individuel, après une 14e place en moyenne distance et une 17e place au sprint.

Et pour pouvoir décrocher cette médaille individuelle qu’il convoite tant, le natif d’Évian-les-Bains a effectué un travail sur lui-même, notamment sur le pas de tir en biathlon. « J’ai beaucoup travaillé en préparation mentale pour dédramatiser cet aspect du tir où je me mets beaucoup de pression », déclarait-il à Nordic Mag. « Je suis très exigeant avec moi-même. »

« Savourer » les Jeux tout en restant pro

Cette exigence, il va devoir désormais l’appliquer au ski de fond sans pour autant se mettre une pression qui l’empêcherait de réaliser une performance, samedi. Pour ce faire, il pourra s’aider de son guide Alex Pouyé, arrivé un an après PyeongChang 2018 en même temps qu’une deuxième guide, Brice Ottonello.

« On est passé d’un à deux guides pour aller vers encore plus de professionnalisme, d’organisation favorable à ce qu’Antho soit dans les meilleures conditions », explique Pouyé au site de l’Équipe de France à propos de l’arrivée de deux guides en compétition.

« L’entraîneur de tir d’Anthony m’a dit qu’il cherchait un guide. Je savais juste qu’il était très fort. Je voulais juste que ce soit quelqu’un de pro, tourné vers le haut niveau. Là-dessus, j’ai vite été super satisfait. »

Il va désormais falloir transformer ce professionnalisme en médailles paralympiques à Pékin, surtout après le hic du 20 km. « C'était vraiment un jour compliqué, mais il faut les vivre, il faut passer par là, on le sait », déclarait Chalençon à l’AFP après sa quatrième place.

Avant de partir pour Pékin, le para athlète avait posé les bases de ses ambitions : « [D'être ici] c’est un peu le rêve de gosse. C’est une fierté, il faut savourer, parce que ça ne durera pas toute notre vie. »

Désormais, il ne lui reste donc plus que deux courses pour « savourer ».