Coupe du monde 2022 : Le Sénégal pour enchaîner après leur premier titre à la CAN

Le Sénégal va participer à la Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire. Et cette fois, son palmarès ne sera pas vierge au début de la compétition.

Les Lions de la Teranga sont une référence sur le continent africain, mais ils n’avaient pas gagné le moindre titre international jusqu’à février 2022. Cet hiver, les coéquipiers de Sadio Mané ont remporté la Coupe d’Afrique des nations à la faveur d’une victoire aux tirs au but sur l’Égypte en finale (0-0, 4 tab à 2).

Ce succès a eu des airs de délivrance à en croire les confidences de Cheikou Kouyaté, qui s'est livré dans la série World at their Feet, produite par Olympic Channel.

« On s'est dit qu'on allait jamais rien gagner. Même moi je me suis posé la question. Dans nos clubs, on était fatigué. Tout le monde nous disait "vous n'allez jamais rien gagner". Mais quand on a gagné la coupe, c'était magnifique. »

Cheikhou Kouyaté : « On espère la Coupe du monde »

Forts de ce titre continental, les joueurs d’Aliou Cissé vont maintenant tenter d’enchaîner lors du Mondial au Qatar. Ils se sont qualifiés grâce à une victoire en barrage face à l’Égypte, dans un remake de la finale de la CAN. Dans cette double-confrontation, le public sénégalais a joué un rôle important.

Certains spectateurs se sont présentés au stade plus de dix heures avant le coup d’envoi. La passion du peuple sénégalais pour le football existe depuis longtemps, mais elle a pris une nouvelle dimension avec les récents exploits de l’équipe nationale. Cheikhou Kouyaté et ses partenaires vont tenter de surfer sur cette ferveur pour réaliser des performances inédites.

« Ils étaient fiers de nous, mais nous, on était aussi fier d’eux. On s'est dit, ça ne doit pas finir, le peuple sénégalais mérite de toujours gagner un trophée. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois que cette équipe nationale gagne quelque chose, on espère la Coupe du monde. »

Les Sénégalais ont appris de leurs défaites

Le Sénégal est l'une des trois équipes africaines à avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du monde avec le Cameroun en 1990 et le Ghana en 2010. C’était en 2002, pour leur première participation au Mondial pour la première fois de leur histoire. Cette campagne avait été historique avec notamment un succès sur la France, alors tenante du titre (1-0), lors du match d'ouverture.

Vingt ans plus tard, les Sénégalais ambitionnent de jouer les trouble-fêtes au Mondial n'a plus rien d'une surprise.

Avec un joueur comme Sadio Mané, deuxième du Ballon d’Or 2022, un sélectionneur qui était sur le terrain en 2002 et un premier trophée au palmarès, le Sénégal peut espérer être la première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde. Le dévouement des joueurs pour l’équipe nationale fait partie de l’identité d’une équipe capable de grandes choses.

« On a vraiment envie de mourir sur le terrain pour cette équipe. C'est un amour inexplicable », avoue celui qui a porté le brassard de capitaine du Sénégal une trentaine de fois.

Cet état d’esprit, les Lions de la Teranga l’ont construit à travers les échecs. Cheikhou Kouyaté le sait. Il a passé dix ans en sélection avant de connaître la consécration. Avant la victoire à la CAN, le Sénégal était favori à la CAN ou outsider à la Coupe du monde, mais n'avait pas réussi à répondre aux attentes.

L'aventure internationale du milieu de terrain avait commencé avec les Jeux Olympiques de Londres 2012.

« On se disait qu'on pouvait aller en finale mais on a été éliminé en quarts de finale. À chaque fois qu'on perdait, on se voyait et on se demandait pourquoi on perd tout le temps », disait Cheikhou Kouyaté qui était titulaire au milieu de terrain pour la seule participation du Sénégal aux JO en football hommes.

Le Sénégal avait ensuite essuyé plusieurs déceptions sur la scène continentale avec une élimination au premeir tour de la CAN 2013, une non-qualification pour l'édition 2015, une sortie en quarts de finale en 2017 et finalement une défaite en finale en 2019.

Lors de la dernière Coupe du monde, les Sénégalais avaient été éliminés dès la phase de poules au nombre de cartons jaunes après avoir été à égalité de points avec le Japon.

Ces frustrations ont nourri les ambitions d’une équipe sénégalaise championne d’Afrique en titre et prête à surprendre le monde entier lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Cette génération là ne pouvait pas finir sans un trophée. Ça aurait été un gâchis de finir sans trophée. »

Désormais débarrassée de la pression qui accompagne la quête d'un premier titre international, le Sénégal peut se tourner vers la Coupe du monde avec l'ambition d'écrire une nouvelle page de son histoire.

