Alerte médaille : Ursa Bogataj remporte l'or en tremplin normal de saut à ski femmes 

La Slovène Ursa Bogataj a été sacrée championne olympique avec un total de 239 points, grâce notamment à un splendide saut en première manche. Lors de son premier saut, elle s'est posée à 108 mètres pour une note de 118 points. Avec un deuxième saut à 100 mètres, la vice-championne du monde par équipes 2021 est donc la nouvelle championne olympique de tremplin normal en saut à ski femmes, succédant à la Norvégienne Maren Lundby.

La deuxième place revient à l'Allemande Katharina Althaus avec un total de 236,8 points, suivie d'une autre Slovène, Nika Kriznar, médaillée de bronze avec 232 points.

La Française Joséphine Pagnier, qui s'était qualifiée en super finale avec un saut à 96 mètres (102,1 points) lors de la première manche, s'est emparée de la 11e place avec un total de 179,5 points.

Josephine Pagnier à Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Le déroulé de la finale olympique de tremplin normal femmes en saut à ski à Beijing 2022

Le choc des titans étaient déjà en marche dès la première manche. Katharina Althaus a pris la tête de ce premier saut avec une distance de 105,5 mètres, soit 2,5 mètres de moins que la Slovène Ursa Botagaj, à 108 mètres, le record de ce tremplin pour le moment. Mais la note de style de la vice-championne olympiques de PyeongChang 2018 lui a permis de rester devant avec un total de 121,1 points, contre 118 pour Botagaj. Deux autres slovènes pointaient alors au rang 3 et 4, avec Nika Kriznar 113,9 points) et Ema Klinec (112,1 points).

Très belle performance aussi de la Japonaise Takanashi Sara, la médaillée de bronze de PyeongChang 2018 auteure d’un saut à 98,5 mètres (108,7 points).

L’autre bonne opération de cette première manche venait de la Française Joséphine Pagnier, classée 7e avec une note de 102,1 points et un saut à 96 mètres, derrière le point critique, déterminé à 95 mètres.

La deuxième manche a donné une peu plus de fil à retordre pour les sauteuses.

Avec un vent capricieux qui s’est parfois mis à souffler de dos, les favorites de l’épreuve se sont tout de même livrées une belle bataille. Encore une fois, la Bogataj n’a pas tremblé et réalisé un splendide saut à 100 mètres (121 points). Ce saut a clairement fait la différence par rapport à Althaus et Kriznar qui ont atterri respectivement à 94 et 99 mètres.

La seule athlète, avec Bogataj, à avoir franchi les 100 mètres sur ce deuxième saut est la Japonaise Takanashi Sara, avec cent mètres tout rond, qui s’est finalement emparée de la 4e place avec un total de 224,1 points.

Joséphine Pagnier s’est fait surprendre par le vent et a fait un deuxième saut à 78,5 mètres. Avec cette performance, elle prend tout de même la 11e place de cette finale olympique avec un total de 179,5 points.